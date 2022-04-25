Winkie怒斥Regen「冇品」爆喊反擊 HotCha終極反面 互相力數舊隊友
HotCha拆夥各散東西
HotCha由Regen(張惠雅)、Winkie（黎美言）及Crystal（張紋嘉）於07年組成，成為當年受歡迎的女團，14年宣布拆夥從此各行各路，Regen主力拍劇，Crystal主力作曲及舞台劇，而Winkie則主力從商。兩年前Regen再以獨立歌手現身，最近宣傳其自資製作新歌《Wish You Were OK》，並接受商台《星光背後》的節目訪問時，Regen唔止大講自己的感情事，仲自爆跟HotCha隊友合作的那7年，三人經常有爭執。
HotCha今年成軍15周年
Regen被問及當年HotCha的是非，她承認合作的七年常有爭拗：「拗撬最多是跟Winkie，她比較大剌剌，不喜歡就會直接講，未必每個人頂得順她的性格。」但Regen表示HotCha拆夥與組員不和無關，是因為長期無收入。今年是HotCha成軍15周年，18年曾重組開騷的HotCha卻因為這次Regen的言論，演變成終極決裂。
Winkie連環炮轟Regen
Regen的訪問出街後，即引起Winkie極度不滿，她先在社交網的限時動態撰寫多篇長文反駁，「其實你過好自己人生，我覺得冇必要再係（喺）你訪問度提起，評論我，我哋已經係分開個體。因為對我來講，我都頂唔順你哋性格，人前人後一套，無Team Spirit，全為自己私心，唔係我當年追求嘅嘢，我鍾意一齊成功而唔係分開成功，所以係我唔玩。無奈我一直為咗大體，唔想影響大局，隱藏自己感受多年，很痛苦，啞忍15年我現在終於落到決定，我覺得坦誠善良相處，絕對好過俾（被）人出賣，希望有一日你地（哋）都能夠懂得檢討自己，不要在人前扮成弱者。關係係雙方不是單向，社會很多人都有情緒病，我亦試過，唔代表我唔出聲！不要用這種手法宣傳自己新歌，I’m serious now. Get out of my life.（我是認真的，請從我人生離開）」。
Winkie上網台節目爆喊再焫火頭
Regen識上電台擺舊隊友上枱，Winkie一於以牙還牙，她上網台節目《女皇課室》做嘉賓時，談及此事時竟激動爆喊，直言自己已到達情緒病邊緣，坦言HotCha成軍第二年已發現溝通出現問題，遭到杯葛，隊員與老闆聚會她卻不知情、被隊員指她不夠入屋等。Winkie又指與Regen是朋友，暗指與另一位成員張紋嘉（Crystal）不是朋友，她更坦言：「到死嗰刻、入咗棺材都唔會講，喺呢個圈忍到最後嗰刻，嗰個先會贏！」，而令Winkie最不滿的就是兩位前拍檔每隔一段時間就會拿她做話題。
宣布Hotcha唔會再合體
Ｗinkie看來怒不可遏，她在社交網上把多年的抑壓一次過釋放，更大罵Regen是非當人情，「咁你就要諗吓，點解我鍾意直接講，就係唔鍾意你地（哋）係（喺）背後做咁多小動作，純粹私心，想行個人路線或得到個人利益，我只知道要團結先會成功，承諾就是承諾，一路以嚟，做咁多小動作傷害我。我覺得咁多年，手指只係識指向人，可以試吓檢討吓你自己高傲自滿嘅性格，都未必頂得你順。我正式宣佈（布）呢個組合我唔會再有興趣重組，粉絲們抱歉。15周年我曾經嘗試為你們爭取過演唱會，最後我選擇自己心靈行先，你無辦法想像忍耐15年有幾受傷害。」其後Winkie更上載與朋友的對話，朋友痛斥Regen「有冇品？」Winkie回覆對方：「佢真係冇品」。
Winkie自辯講者無心
對於Winkie的反擊，Regne亦透過社交網為事件致歉，並解釋只是想講Winkie性格率直未必好多人接受到，但自己就非常樂意與對方相處，無奈因講嘢唔叻，令意思有所曲解，又直指訪問內容被斷章取義，故以後不會再回應任何有關Hotcha的問題。點都好，今次真係覆水難收，HotCha恩怨終極大結局！
張惠雅Regen否認介入薛世恒及陳法拉婚姻
17歲出道的張惠雅Regen 簽約成為Neway歌手，並組成Hotcha正式出道，一度成為大熱女子組合，出道四年事業發展理想，卻被影到與當時的Neway太子爺薛世恒單獨約會，即傳出張惠雅介入薛世恒和陳法拉婚姻﹗張惠雅接受陳志雲訪問時，大方談及過去戀事，亦重提這段小三疑雲，她矢口否認，並指遭圈中人爆料陷害，矛頭直指一名歌視兩棲資深藝人﹗
張惠雅解釋與前老闆約會因為想去working holiday
張惠雅Regen直指戀情坎坷，拍過N次拖，但就強調無做第三者，陳志雲即打蛇隨棍問當年與薛世恒的緋聞，張惠雅話：「自從嗰次之後，我長期被指係第三者，其實嗰次係約咗前老闆薛生傾嘢，我當初係薛生簽我返嚟，所以搵佢傾，嗰時我想同公司傾想離開一吓去working holiday﹗點知被寫成咁，本來一本雜誌寫威力未係好大件事，後來其他傳媒又寫，從此我變咗做第三者，變成好大件事﹗」
張惠雅開名爆：佢姓海嘅﹗
張惠雅又話：「其實有個迷團想解開，嗰時我哋被公司保護得好緊要，唔知道夾新聞可以上封面呢啲嘢﹗嗰次約薛生傾嘢前一晚，因為做完嘢同個藝人去食飯飲嘢，我有同佢講聽日約咗薛生﹗成件事得呢幾個人知﹗我諗返成件事我係被人有目標性去跟，我嗰時點會被人跟？ 我望番嗰次嘅篇報道，有一格新聞係佢﹗」陳志雲即追問佢係邊個，張惠雅初時拒開名，後來被陳志雲一再追問才爆出該男藝人姓海，但陳志雲還不罷休問：「係咪海俊傑呀？」張惠雅點頭承認：「我以前細個都有睇佢，係前輩，可能佢冇心係被人套料，可能佢都冇諗過會搞到咁大件事，都係我猜測啫﹗」陳志雲就話：「如果篇報道有一格報道佢，就一定係佢放料啦﹗不過好似你咁講，佢都唔知會咁大件事嘅﹗」
張惠雅 海俊傑曾合作拍港台劇
翻查新聞報道，張惠雅和海俊傑曾於2010年合作港台劇集《有房出租》第二輯，播出時又一起出宣傳活動，其後在不同公開活動也有同場﹗而張惠雅和薛世恒被雜誌影到時是2011年，時期脗合﹗張惠雅被封小三後受千夫所指，情緒一度出現問題患上抑鬱症，其後離開娛樂圈兩年，到澳洲Working Holiday﹗而歌手出身的海俊傑近年為無綫拍劇，在《十月初五月的月光》飾演祝展輝﹗
張惠雅自爆拍過N次拖 半年魔咒必分手
張惠雅指自己情路坎坷，被陳志雲問拍過幾多次拖？張惠雅話數唔到：「真係數唔到咁多次，應該十幾次﹗冇拖手嗰啲我都計因為大家有感情喺度﹗（咁計有拖手嗰啲有幾多次？）都十次﹗但每段戀情唔超過半年，大部分三個月就分開﹗（有冇諗點解？）我一拍拖就好投入，好快交個心出嚟，又好癡身，成日問住佢喺邊做緊乜？被人話過我好冇自信心﹗我成日覺得自己冇人要﹗同埋我脾氣唔好，發現對方有嘢呃我，我會好似癲雞咁大叫﹗叫到塊面微絲血管爆﹗」
張惠雅去算命被勸唔好拍拖
張惠雅又指曾算過無數次命，連家人及前經理人拿其八字去算命都勸她不要拍拖，張惠雅話：「算命師傅都叫我唔好拍拖，會好傷心，要拍就過咗三十歲先﹗又有一個算命師傅話我四十七歲會死﹗因為好想知自己真命天子幾時出現，所以四圍求神問卜﹗乜都算過﹗」
海俊傑回應四両撥千斤
張惠雅爆被爆料，矛頭直指海俊傑，他之後出席活動大方回應，強調對事件一頭霧水，指與同Regen因為拍港台節目《有房出租》而認諒良，雙方已有十年冇碰面，完全唔明點解會有單咁嘅新聞，又幽默表示很少人姓海，因為「冇人姓」，不過他否認是當中放料者，但別人把口難以控制，就當笑話一則，平日也不會八卦，只顧唱歌、演戲，對無謂新聞揣測不會理會。
網民：重提舊事，好易令佢情緒病復發
網民：過咗咁多年，放過大家啦
常見問題
Regen因何事激發Winkie怒斥？
Regen日前到商台接受節目訪問，突然大爆成員間的關係⋯⋯詳情請看
Regen有就事件向成員認錯嗎？
對於Winkie的反擊，Regne亦透過社交網為事件致歉⋯⋯詳情請看
讀者留言