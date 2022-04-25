Winkie怒斥Regen「冇品」爆喊反擊 HotCha終極反面 互相力數舊隊友

前HotCha成員Regen張惠雅出道以來是非不斷，繼早前接受陳志雲的網上節目重提當年被指介入Neway太子爺薛世恒及陳法拉婚姻後，日前到商台接受《星光背後》訪問再回應敏感話題。提到HotCha屢鬧不和，Regen竟自爆與Winkie(黎美言)拗撬最多，未必個個都頂得順對方性格，此話一出，即觸動Winkie神經，Winkie在社交網反擊Regen的所作所為，並指已啞忍15年，怒斥「呢個組合我唔會再有興趣重組」。