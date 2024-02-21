女神同行｜林襄「極密實」襲港 遭狠批大跌watt兼冇誠意！

HOY TV新節目《女神同行》將於下月首播，昨日（20日），節目內的9位人氣女神，包括林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡叡）、慈妹、林可及苡萱，另一位女神上晏則身體抱恙未能出席，驚喜空降荃灣舉行見面會，聯同三位節目主持阮偉倫、林躍翰、康志維齊齊為節目造勢。9位女神仲出盡法寶冧爆現場fans，不過就有唔少人表示女神們似乎貨不對辦……