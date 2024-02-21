女神同行｜林襄「極密實」襲港 遭狠批大跌watt兼冇誠意！
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HOY TV新節目《女神同行》將於下月首播，昨日（20日），節目內的9位人氣女神，包括林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡叡）、慈妹、林可及苡萱，另一位女神上晏則身體抱恙未能出席，驚喜空降荃灣舉行見面會，聯同三位節目主持阮偉倫、林躍翰、康志維齊齊為節目造勢。9位女神仲出盡法寶冧爆現場fans，不過就有唔少人表示女神們似乎貨不對辦……
林襄林莎「極密實」 被批唔夠誠意！
9位女神旋風到港，引來不少fans早早就到場等候，場面十分墟冚！不過當中就有不少女神以超密實造型現身，雖然靚樣搭夠，但係仍然有不少人狠批女神們唔夠誠意，而且仲話佢哋貨不對辦，真人大跌watt……
女神獻技大騷才華
9位女神當中，大多數都是首次訪港出席公開場合，位位都主動提出在見面會增加表演環節，認真有粉絲心。人氣寫真女神林莎教台語。私底下不時來港旅行的林莎，其實都識幾句廣東話！而以好身材見稱的壯壯和「地表最正啦啦隊女神」Yuri就清唱一展歌喉：嬌小女神慈妹、「國民老婆」苡萱教土味情話、撩人小秘招好貼地：小清新女神林可和身材高挑的短今展示可愛舞技：人氣爆燈的林襄、雅涵壓軸登場，又唱又跳表演《給你了》，甜度爆錶！
即睇其餘7位女神：
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@95_mizuki、IG@superlisa821、IG@ula_shen_、IG@kimi850531、IG@sammie_923、IG@xx15995、[email protected]、IG@dou95412、IG@avawu0726