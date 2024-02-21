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女神同行｜林襄「極密實」襲港 遭狠批大跌watt兼冇誠意！

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HOY TV新節目《女神同行》將於下月首播，昨日（20日），節目內的9位人氣女神，包括林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri（陳怡叡）、慈妹、林可及苡萱，另一位女神上晏則身體抱恙未能出席，驚喜空降荃灣舉行見面會，聯同三位節目主持阮偉倫、林躍翰、康志維齊齊為節目造勢。9位女神仲出盡法寶冧爆現場fans，不過就有唔少人表示女神們似乎貨不對辦……

林襄林莎「極密實」 被批唔夠誠意！

9位女神旋風到港，引來不少fans早早就到場等候，場面十分墟冚！不過當中就有不少女神以超密實造型現身，雖然靚樣搭夠，但係仍然有不少人狠批女神們唔夠誠意，而且仲話佢哋貨不對辦，真人大跌watt……

HOY TV 林襄
林襄真人同IG冇咩分別，只係打扮較為密實。（圖片來源：大會提供、IG@95_mizuki）
HOY TV 林莎
林莎被評為最大出入，睇相幾乎認唔到佢。（圖片來源：大會提供、IG@superlisa821）

女神獻技大騷才華

9位女神當中，大多數都是首次訪港出席公開場合，位位都主動提出在見面會增加表演環節，認真有粉絲心。人氣寫真女神林莎教台語。私底下不時來港旅行的林莎，其實都識幾句廣東話！而以好身材見稱的壯壯和「地表最正啦啦隊女神」Yuri就清唱一展歌喉：嬌小女神慈妹、「國民老婆」苡萱教土味情話、撩人小秘招好貼地：小清新女神林可和身材高挑的短今展示可愛舞技：人氣爆燈的林襄、雅涵壓軸登場，又唱又跳表演《給你了》，甜度爆錶！

HOY TV 9位女神旋風式襲港，為下月播出的節目《女神同行》造勢。
9位女神旋風式襲港，為下月播出的節目《女神同行》造勢。（圖片來源：大會提供）
HOY TV 女神們更出盡渾身解數冧爆現場fans。
女神們更出盡渾身解數冧爆現場fans。（圖片來源：大會提供）

即睇其餘7位女神：

HOY TV 壯壯
壯壯都有啲分別，真人比IG的靚相較為圓潤。（圖片來源：大會提供、IG@ula_shen_）
HOY TV 雅涵
雅涵的分別唔大，真人同IG一樣，不過打扮就保守好多。（圖片來源：大會提供、IG@kimi850531）
HOY TV 短今
短今的出入頗大，真人冇咁精緻，不過就一樣大方。（圖片來源：大會提供、IG@sammie_923）
HOY TV Yuri陳怡叡）
Yuri（陳怡叡）都略有分別！（圖片來源：大會提供、IG@xx15995）
HOY TV 慈妹同IG相差唔多！
慈妹同IG相差唔多！（圖片來源：大會提供、[email protected]
HOY TV 林可
林可就冇咩分別！（圖片來源：大會提供、IG@dou95412）
HOY TV 苡萱
苡萱真人比起IG相少咗幾分Barbie感。（圖片來源：大會提供、IG@avawu0726）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供、IG@95_mizuki、IG@superlisa821、IG@ula_shen_、IG@kimi850531、IG@sammie_923、IG@xx15995、[email protected]、IG@dou95412、IG@avawu0726

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