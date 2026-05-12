HYROX被笑「中年危機運動」？藝人KOL齊挑戰體能 網民對賽事評價兩極

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HYROX香港站日前順利舉行，多位圈中人齊齊落場挑戰體能極限，關智斌、楊天宇大曬完美胸肌即時洗版社交平台，保錡更揚言要衝出香港參加海外賽事。不過賽事同時引爆網民激烈討論，有人質疑HYROX只係「中年危機運動」同打卡活動，爭議程度絲毫不遜於賽事本身。

藝人參賽反應熱烈

今次HYROX香港站吸引大批藝人參賽，當中關智斌（Kenny）賽後發文分享感受，表示感謝沿途的打氣聲，並認為每一位願意為目標拼命的人都是閃耀的。楊天宇同樣以結實胸肌搶盡眼球，兩人照片在社交平台瘋傳。而ERROR成員保錡就以搞笑方式分享比賽體驗，大呻20kg沙包「好臭」，形容「一路做，一路好想嘔，尤其是大家換過一下，嗰種臭味，直頭可以上腦」，但同時肯定今次場地安排比上次進步不少，更表示想去其他地區感受氣氛。ROVER成員亨仔則以壯碩手臂搶鏡，賽後Po出與《造星6》導師陳健安合照，表示希望明年再戰。

女將展現運動實力

除了男藝人搶盡風頭，女將同樣表現出色。米露迪與蘇麗珊雙雙完成賽事，米露迪更即場孭起蘇麗珊慶祝，霸氣發文表示「第一次Hyrox順利完賽，我哋已經係精壯嘅女人喇！」兩人完賽後興奮合照，畫面充滿正能量。今次HYROX香港站參賽費用約1,000多元，吸引大量運動愛好者與藝人同場較量，賽事規模與氣氛均較往年提升。

賽事定位引發商業化爭議

事實上，HYROX源自德國，定位為結合跑步與功能性訓練的室內體能耐力賽，近年積極拓展亞洲市場。賽事要求參加者完成8組1公里跑步，中間穿插8項不同體能挑戰，對肌力與耐力要求兼備。不過隨住賽事在香港愈來愈受歡迎，商業化程度亦引起部分運動圈人士質疑，有人認為HYROX與Crossfit同屬「四不像」運動，亦有人指出賽事未獲政府列為「大型國際活動」，質疑其定位是否真正屬於國際級盛事。

網民對賽事評價兩極

賽事結束後，網上隨即出現兩極化討論。批評一方火力十足，有網民直言「已經做水魚俾千幾蚊做地盤工，仲要自己往面上貼金」，亦有人形容參賽者只係「攞正牌露肉妖怪」。另一邊廂，支持者則反擊指「運動冇分貴賤，肯郁就已經贏咗好多人」、「點解你會覺得多中年玩運動就係中年危機？」有曾經參賽的網民表示「真係玩過就知有幾好玩」，更有人認為HYROX能令人持續運動已經係好事。至於被指參賽者在健身室無手尾的問題，有人回應「講到無手尾係個人修養問題，關咩Hyrox事」，爭論至今仍未平息。

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健身教練自稱好似入教會（圖片來源：threads@victorlun_soulfit）
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（圖片來源：threads@victorlun_soulfit）
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（圖片來源：IG@kennyjr）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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