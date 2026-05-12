HYROX被笑「中年危機運動」？藝人KOL齊挑戰體能 網民對賽事評價兩極

HYROX香港站日前順利舉行，多位圈中人齊齊落場挑戰體能極限，關智斌、楊天宇大曬完美胸肌即時洗版社交平台，保錡更揚言要衝出香港參加海外賽事。不過賽事同時引爆網民激烈討論，有人質疑HYROX只係「中年危機運動」同打卡活動，爭議程度絲毫不遜於賽事本身。