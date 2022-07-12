I SWIM｜Jeffrey魏浚笙為劇脫毛兼操肌 笑Edan呂爵安拍攝首日即暈低

ViuTV新劇《I SWIM》由7月11日（星期一）起開播，劇集監製暨導演馮志強、魏浚笙（Jeffrey）和黃奕晨（Dixon）就在當晚播出的一集《晚吹-有酒今晚吹》中擔任嘉賓，一路摸住酒杯底一路大爆拍劇時趣事，趁住呂爵安（Edan）不在現場，三人仲大爆其瘀事！