Ian陳卓賢辭演處男作《拼命三郎》捲違約危機 花姐出嚟頂！

因大型演唱會事故停工兩個月的人氣組合MIRROR，最近12子正式復工，推出新歌重新出發。因為MIRROR演唱會大型事故而一度延遲開拍的《拼命三郎》，最近有傳因為主角Ian陳卓賢以心情未能平靜為由辭演，有消息指Ian有可能因此面臨違約危機。