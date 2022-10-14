Ian陳卓賢辭演處男作《拼命三郎》捲違約危機 花姐出嚟頂！
Ian陳卓賢疑因演唱會事故辭演處男作
原定於8月開拍的《拼命三郎》是MIRROR成員Ian陳卓賢首套電影作品。隨著MIRROR休團的安排，劇組曾經將拍攝計劃押遲到10月底才開工。可是近日有消息傳出，MarkerVille早在8月底向電影公司表示Ian決定辭演。電影公司在臨時的通知下急急換人頂替Ian，最後決定由藝人林家熙頂上。
有傳媒聯絡MIRROR經理人花姐詢問有關Ian辭演一事，花姐亦親自回覆表示，在跟Ian溝通後，認為Ian的心理狀態尚未適合拍戲，為了不影響電影的質素和拍攝進度，Ian無奈宣佈辭演。
電影公司親自回應違約問題
有指Ian突然宣佈辭演令劇組大失預算，更有消息指Ian和MarkerVilie可能會因此面臨違約訴訟危機。就此說法，《拼命三郎》的劇組表示明白Ian辭演電影的決定，雙方亦一直保持友好的關係，並且否認將會就違約一事而進行起訴。
Ian陳卓賢低調現身阿Mo應援活動
Ian在演MIRROR演唱會嚴重事故發生之後，一直默默關心受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）。近日，有粉絲發現Ian低調現身於阿Mo的28歲生日應援活動。Ian更為阿Mo寫上祝福字句：「To Mo，祝早日康復，來一個急不及待的擁抱，Ian Chan」。
演唱會事故後提供心理輔導
此外，Ian在演唱會事故發生之後，馬上和張敬軒為一眾有份演出的舞蹈員提供心理輔導，希望能夠盡快安撫到各位舞蹈員的情緒。不少網民都因此大讚Ian做事夠快捷且實際，能夠感受到他是真的為一班舞蹈員著想。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫