[email protected] 女友Amy Lo盧慧敏獲提名「全球百大美女」長腿曬出國際
去年憑住與男友Ian陳卓賢合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》而成功受到關注的Amy Lo 慮慧敏，唔單止集集曬長腿人氣急升，最近仲獲美國網站TC Candler提名為「全球百大美女」！
盧慧敏憑《無限斜棟有限公司》愛情事業雙豐收
2021年ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》大膽起用三位新生代演員擔正，分別係盧慧敏、Ian陳卓賢@MIRROR和黃定謙。其實在2020年底，盧慧敏與Ian陳卓賢拍攝《無限斜棟有限公司》，盧慧敏除咗成功奪取Ian嘅螢幕初吻之外，仲成功與劇中拍檔Ian陳卓賢戲假情真，共墜愛河。被媒體發現後，兩人大方承認拍拖，當時兩人出席《無》劇集宣傳活動時亦冇避談戀情，更直言不介意情侶檔出席活動。
盧慧敏係南美混血兒 精通中英西班牙文
現年27歲的盧慧敏（Amy）你睇佢五官咁深，其實佢係一名貨真價實嘅混血兒。盧慧敏於哥斯達黎加出世，爸爸係香港人，而媽媽就係哥斯達黎加人。喺盧慧敏五歲果陣，佢地舉家移民來香港。所以佢細細個就精通「兩文三語」，識得講西班牙語、廣東話及英文。
上位時間線 由模特圈一步步爬上女主角位
2013年，盧慧敏香港浸會大學食物安全及環境健康系畢業於，加入model圈。憑姣好容貌和高挑身材（177cm），係model圈獲得一席之地。
2016年，盧慧敏贏得《國際時尚超模大賽》「亞洲區冠軍」，並順手攞下「最上鏡」、「最佳演繹」及「最完美體態」等多個獎項。自此成功喺model圈「跑出」，身上嘅星味漸濃。
2017年，盧慧敏進軍電視圈。成功加入ViuTV接拍了《瑪嘉烈與大衛系列前度》、《身後事務所》兩部電視劇。喺兩部劇集仲分別扮演廖碧兒少年版和演廖碧兒嘅女兒。亦因此盧慧敏獲得「翻版廖碧兒」稱謂，知名度大增。
2020年年底，盧慧敏拍攝《無限斜棟有限公司》並擔正做女主角而人氣急升，其後與偶像男團Mirror成員Ian陳卓賢戀愛更博得多日娛樂頭條。
撰文：New Monday圖片來源：盧慧敏IG、Ian陳卓賢IG、ViuTV Facebook、《無限斜棟有限公司》 截圖
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