ian 陳卓賢

Ian新歌《仍在》 以「無奈」為題 貫穿現實與愛情

最新娛聞
charlottema

廣告

陳卓賢講得出做得到！今年第4首新作《仍在》於早前推出。雖然頻頻出歌，但不減創作靈感，Ian繼續作曲、填詞有Oscar幫手，歌曲製作仍然一絲不苟，MV就更找來麥曦茵導演執導，為MV畫面添上一份不一樣的電影感覺。

ian 陳卓賢 Ian推出今年的第4首歌《仍在》。
Ian推出今年的第4首歌《仍在》。（圖片來源：ViuTv）

「仍在」與「凝在」 道出愛情的無奈

在創作《仍在》這首歌的時候，Ian想用兩個字貫穿旋律的同時，亦帶出歌曲的故事，於是就請作詞的Oscar幫忙構思，結果二人度出「無奈」這個主題。Ian說：「如果用愛情角度去睇，想講嘅就係即使兩個人相愛，但礙於現實兩個人未能一齊走落去，但其實愛情以外都會有現實與理想抗衡嘅情況，例如：興趣係唱歌，都要衡量興趣同點樣維持生活，但最後卻被現實擊敗嘅無奈。」《仍在》這歌名其實亦有兩層意思，Ian續道：「其實人與人之間嘅關係，好多時都係一啲微細行為、動作而展開，而我哋呢首歌，就係用『仍在』呢兩個字作為故事嘅主軸，呢兩個字有依然喺度嘅意思，係我對某啲人與事嘅期望，另外『仍』字有凝固嘅意思，以帶出兩個人之間嘅回憶凝結咗喺過去嘅日子，因為我哋再冇之後嘅事，只能回味過去經歷過嘅事。」

ian 陳卓賢 與填詞的Oscar構思出「無奈」的主題。
與填詞的Oscar構思出「無奈」的主題。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 Ian希望用兩個字貫穿歌曲的旋律和故事。
Ian希望用兩個字貫穿歌曲的旋律和故事。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 歌曲道出現實與愛情裏的各種「無奈」。
歌曲道出現實與愛情裏的各種「無奈」。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 「仍」和「凝」同音，暗示回憶只能凝固在過去。
「仍」和「凝」同音，暗示回憶只能凝固在過去。（圖片來源：ViuTv）

麥曦茵執導 為MV增添電影感

今次《仍在》MV，Ian特別邀請麥曦茵執導，也別有用心，他說：「我平時鍾意上網睇MV或微電影，有次睇到麥導嘅MV，好喜歡當中嗰種訴說故事嘅運鏡魔法，好想試下如果係一隻Ballad情歌，配上好有電影感嘅拍攝會係點樣。」今次《仍在》MV是一個關於時空的故事，Ian在MV中重溫與女主角經歷的一切，而這些畫面統統停留在他的腦海裡，就好像在尋找回憶的同時，發覺往事只能回味。

ian 陳卓賢 《仍在》的MV邀請了麥曦茵中）導演執導。
《仍在》的MV邀請了麥曦茵（中）導演執導。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 Ian表示自己十分喜歡麥導的「運鏡魔法」！
Ian表示自己十分喜歡麥導的「運鏡魔法」！（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 MV中Ian一直在重溫與女主角的過往。
MV中Ian一直在重溫與女主角的過往。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 在回憶的同時，Ian才發覺往事只能回味。
在回憶的同時，Ian才發覺往事只能回味。（圖片來源：ViuTv）
ian 陳卓賢 MV的拍攝手法充滿了電影感。
MV的拍攝手法充滿了電影感。（圖片來源：ViuTv）

高產唱作人 預告年底前再出新歌

《仍在》推出過後，Ian將會趕緊在年底前推出第5首作品，而Ian也透露：「第5首會係好唔同嘅作品，但係咪跳唱就賣個關子，敬請期待。」其實近期Ian亦推出了《Distance》國語版，多產的他坦言其實都好想推出全新國語歌，Ian解釋道：「我寫嘅Demo頗多都係用國語唱，同埋以前細個都幾鍾意聽國語歌，對自己嚟講係有另一番味道，因為唱國語歌個腔同廣東話唔同，希望將來出隻真正嘅國語歌而唔係出國語版。」

ian 陳卓賢 Ian預估今年會再出歌，認真高產！
Ian預估今年會再出歌，認真高產！（圖片來源：ViuTv）

陳卓賢《仍在》MV現已於Mirror YouTube Channel推出。
Mirror YouTube Channel – https://www.youtube.com/c/MIRRORweare/

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：ViuTv

讀者留言

熱門文章

 