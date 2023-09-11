Ian新歌《仍在》 以「無奈」為題 貫穿現實與愛情

陳卓賢講得出做得到！今年第4首新作《仍在》於早前推出。雖然頻頻出歌，但不減創作靈感，Ian繼續作曲、填詞有Oscar幫手，歌曲製作仍然一絲不苟，MV就更找來麥曦茵導演執導，為MV畫面添上一份不一樣的電影感覺。