Ian新歌《仍在》 以「無奈」為題 貫穿現實與愛情
「仍在」與「凝在」 道出愛情的無奈
在創作《仍在》這首歌的時候，Ian想用兩個字貫穿旋律的同時，亦帶出歌曲的故事，於是就請作詞的Oscar幫忙構思，結果二人度出「無奈」這個主題。Ian說：「如果用愛情角度去睇，想講嘅就係即使兩個人相愛，但礙於現實兩個人未能一齊走落去，但其實愛情以外都會有現實與理想抗衡嘅情況，例如：興趣係唱歌，都要衡量興趣同點樣維持生活，但最後卻被現實擊敗嘅無奈。」《仍在》這歌名其實亦有兩層意思，Ian續道：「其實人與人之間嘅關係，好多時都係一啲微細行為、動作而展開，而我哋呢首歌，就係用『仍在』呢兩個字作為故事嘅主軸，呢兩個字有依然喺度嘅意思，係我對某啲人與事嘅期望，另外『仍』字有凝固嘅意思，以帶出兩個人之間嘅回憶凝結咗喺過去嘅日子，因為我哋再冇之後嘅事，只能回味過去經歷過嘅事。」
麥曦茵執導 為MV增添電影感
今次《仍在》MV，Ian特別邀請麥曦茵執導，也別有用心，他說：「我平時鍾意上網睇MV或微電影，有次睇到麥導嘅MV，好喜歡當中嗰種訴說故事嘅運鏡魔法，好想試下如果係一隻Ballad情歌，配上好有電影感嘅拍攝會係點樣。」今次《仍在》MV是一個關於時空的故事，Ian在MV中重溫與女主角經歷的一切，而這些畫面統統停留在他的腦海裡，就好像在尋找回憶的同時，發覺往事只能回味。
高產唱作人 預告年底前再出新歌
《仍在》推出過後，Ian將會趕緊在年底前推出第5首作品，而Ian也透露：「第5首會係好唔同嘅作品，但係咪跳唱就賣個關子，敬請期待。」其實近期Ian亦推出了《Distance》國語版，多產的他坦言其實都好想推出全新國語歌，Ian解釋道：「我寫嘅Demo頗多都係用國語唱，同埋以前細個都幾鍾意聽國語歌，對自己嚟講係有另一番味道，因為唱國語歌個腔同廣東話唔同，希望將來出隻真正嘅國語歌而唔係出國語版。」
陳卓賢《仍在》MV現已於Mirror YouTube Channel推出。
Mirror YouTube Channel – https://www.youtube.com/c/MIRRORweare/
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