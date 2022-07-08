Ian陳卓賢被指犯4宗罪 格衰遭雪藏隨時跌落下弦 舊同學現身幸災樂禍
Ian陳卓賢被傳係「性格巨星」 得罪公司新劇主角變路人
29歲Ian陳卓賢是MIRROR第一個推出個人單曲的成員，本身文質彬彬又唱得，不少鏡粉都對他寄予厚望；可惜一路有傳他少爺脾氣，曾向MIRROR隊友及工作人員發火，被公司MakerVille「半雪藏」。他與姜濤本身擔正新劇《季前賽》，但因性格差得罪公司而戲份大減，改由Edan呂爵安頂上。
Ian被狂數格衰4宗罪
1.拍MV小事化大躁隊友
有指MIRROR去年拍攝《WARRIOR》MV時，Ian到場後發現有隊友攞錯其歌衫並著上身，他即時大發脾氣；到拍攝完成後，仲嬲到即刻除衫掉落地，結果要工作人員執手尾。
2.累花姐孭鑊
承接上述MV發火事件，Ian格衰驚動公司高層，有指經理人花姐要出面代Ian向公司道歉。
3.公私不分同女友片場鬧交
Ian臭脾氣現場發火不止一次，有消息人士指，他與女友盧慧敏拍攝定情作《無限斜棟有限公司》時，二人撻著冇耐就喺片場鬧交，當時Ian同女友趕晒所有人出門口，二人衝入化妝間隨即傳出激烈的爭吵聲，在場演員及工作人員都聽到。
4.冇歌出冇宣傳埋怨公司偏心
消息指公司MakerVille一直不滿Ian的態度，同樣Ian亦不甘心被公司冷待，多次向身邊人埋怨公司唔幫佢出歌；及後推出歌曲《留一天與你喘息》及《Got U》後，Ian又怨公司宣傳唔夠落力，覺得公司偏心姜濤與Anson Lo身上。
舊同學翻出更多Ian黑面舊帳
Ian格衰消息傳出後，隨即引起網民討論，有網民翻出更多他黑面舊帳。年頭舉行的2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中，不論在觀眾席或者在台上表演，Ian表情呆滯毫不投入，與其他成員形成強烈對比。又有網民重提Ian在綜藝節目《MIRROR GO》中，因不滿Anson Lo出矛招憤然掉衫離場。亦有網民表示自己是Ian同學，指對方鏡頭前、後兩個樣，並指他私下性格一樣臭脾氣。
花姐IG疑隔空回應
Ian陳卓賢格衰被雪藏新聞傳出後，經理人花姐於IG出限時動態出圖，疑似隔空回應，寫上：「Gossip dies when it hits a wise person’s ears.」（謠言止於智者），未知她回否出手力挽狂瀾。
Ian陳卓賢疑IG回應：要學會自律
Ian陳卓賢亦有在IG限時動態中疑似回應格衰傳聞，他寫上：「You won’t always be motivated, so you must learn to be disciplined.」（你不會時常都保持積極，所以要學會自律）然後再加多句：「卓賢語錄分享暫告一段落，下回再見」講到「要學會自律」，未知是否對自己的行為有所反省。
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