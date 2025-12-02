全民造星6｜Ian Hannz被讚全場最亮眼 網民指表現有望反超哥哥Ansonbean

《全民造星6》21歲參賽者陳瑨羲（Ian Hannz）在最新一集表演中大放異彩，評審Kenny更直言大讚他唱得好好，令觀眾驚嘆這位Ansonbean親弟弟的實力已經超越哥哥。作為人氣偶像陳毅燊的親弟弟，Ian憑藉A2組「Vibe都來了2025」的精彩演出，被評審形容為「最耀眼」的表演者，其全方位才華令人刮目相看。