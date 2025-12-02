全民造星6｜Ian Hannz被讚全場最亮眼 網民指表現有望反超哥哥Ansonbean
Ian Hannz脫皮帶狂跳獲讚豁出去
昨晚《全民造星6》A2組登場，Ian Hannz與3號yinhei、9號Kenrick及31號三金合作演出《Vibe都來了！2025》。Ian Hannz賽前坦言想做帶有喜劇色彩的演出，表示「我覺得係有啲騎呢嘅活力，我可以玩到好癲好盡」。果然四人的表演不只「趴地趷囉」，更跳到連皮帶也脫下，Ian Hannz完全放開包袱，在台上展現瘋狂一面。雖然動作誇張，但他投入的態度和製造的喜劇效果確實令人印象深刻，證明了他敢於突破自我的勇氣。
Jeremy狠批表演混亂但讚Ian Hannz態度
Jeremy@MIRROR在驗收日對A2組的表演毫不留情，直指他們問題多多。他批評道「suppose嗰個位應該係要你哋最齊嘅一個地方，你哋係反而最唔齊啦。呢隻歌係咪要除皮帶，我有啲懷疑嘅，依家就係一堆好亂，好亂，大家唔知做緊乜，我冇因為呢樣嘢而加分囉」。儘管整體表演被批評混亂，但Jeremy仍然認可Ian Hannz豁出去的表演態度，認為他在某些位置確實做到好笑效果。這種敢於冒險和自我犧牲的精神，正是Ian Hannz在比賽中脫穎而出的關鍵因素。
4位評審一致大讚Ian「夠搶眼」
評審小儀對Ian的表現讚不絕口，直言「Ian Hannz，其實你係最耀眼的，但我好想聽你用真聲唱歌」，認為他在團隊中最具魅力。另一位評審泥鯭更指出「Ian係Charm嘅，我頭先表演係需要你油膩」，就連最嚴格的陳湛文都大讚Ian為4個人最貪玩，「睇完之後有歡樂」，肯定了他在舞台上的感染力和娛樂性。在A2組對戰B3組的《黑玻璃》《戀愛腦之死》環節中，評審Kenny對Ian的歌唱表現給予極高評價，直言他唱得好好。
網民熱議Ian Hannz青出於藍勝於藍
網民對Ian Hannz的表現反應熱烈，不少人認為他已經超越了哥哥Ansonbean的水準。有觀眾留言「A2 自選項目獨立去睇A2表演真係幾好，4個小鮮肉做跳唱男團，聲樣舞皆能，其中Ian Hannz真係超晒班，絕對已經比哥哥Ansonbean更勝一籌」。網民普遍讚賞他的全面實力，認為他不僅擁有出色的唱跳能力，更具備原創才華和獨特的舞台魅力。作為21歲的年輕創作人，Ian Hannz正用自己的實力證明他絕非只是「明星細佬」，而是一位具備冠軍潛質的強勁競爭者。