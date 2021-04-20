IAN＠MIRROR奪男歌手銅獎 運動員轉型藝人辛酸史 事業愛情兩得意

MIRROR成員陳卓賢（IAN）人氣極高，最近又奪得《Chill Club年度男歌手銅獎》，唱歌了得，作歌同樣出色，十分有才華。加上外形高大靚仔，吸引死一眾女歌迷，即睇IAN仲有咩咁迷人！

撰文：Lmc丨圖片：IAN＠IG丨編輯：海月｜編輯：東方新地