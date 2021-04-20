IAN＠MIRROR奪男歌手銅獎 運動員轉型藝人辛酸史 事業愛情兩得意
撰文：Lmc丨圖片：IAN＠IG丨編輯：海月｜編輯：東方新地
高大靚仔兼風趣 曾是香港排球代表隊
27歲的IAN身高181CM，完美身高加上其招牌笑容以及「天然呆」殺死一眾女FANS。IAN也是風趣的男生，在綜藝節目中會大派笑彈。另外，他曾為香港男子排球代表隊及南華排球隊甲一隊員，在2011–2012年度全港學界精英排球比賽中，更獲得最佳二傳以及入選明星隊。2015至2018年，IAN代表城市大學參加香港大專體育協會男子排球賽均進入總決賽，更連續兩年奪得冠軍。2018年5月，IAN代表南華出戰香港男子排球甲一聯賽第二埸比賽後，告別排球埸，專心演藝事業。此外，IAN也是跆拳道黑帶。
唱功了得 作曲出色
IAN算是MIRROR中比較唱得之人，出道至今有多首單曲，包括很受樂迷歡迎的《二期大樓》、《另一個諾貝爾》和《背伴》等。另外，IAN也有參與作曲部份，其中MIRROR隊員ANSON KONG的《蝸牛》也是出自IAN手筆，獲不少網友大讚「才華洋溢」。而ANSON KONG和IAN《蝸牛》合唱版也取得Chill Club年度十大歌曲之一。
演技出眾 與《無限斜棟有限公司》女主角Amy Lo撻著
除了音樂作品，IAN在演技上有出色表演。他在劇集《男排女將》是男主角，這次拍劇，IAN有機會重拾排球生涯的青蔥時光。最近熱播的《無限斜棟有限公司》，亦見到IAN演技比《男排女將》更成熟，並火速撻著同劇女主角盧慧敏（Amy Lo），二人高調認愛相當Sweet。
曾同港姐冠軍陳曉華深夜撐枱腳斷正
早前有傳媒連日拍得Ian和陳曉華(Hera)密會，影到Ian揸車到陳曉華與家人同住的佐敦秘密會合，二人齊到深水埗食飯，期間駕車時時慢時快慎防被跟蹤，又前後腳進食店挑了不起眼的位置坐，行徑相當小心。
陳曉華掃家電為荃灣新愛巢預備
去年在台慶夜贏得的38萬獎金的陳曉華，被拍到單拖駕駛Ian的Mini Cooper座駕從佐敦家出車帶愛犬去扮靚，完事後將愛犬交俾家人照顧，自己則駕駛Ian座駕再殺落電器舖挑選家電，上至雪櫃下至電熱水煲一一唔放過，期間亦頻頻講電話未知是否詢問男友意見，有指她正為位於荃灣與Ian的同居愛巢作預備。
花姐離奇解畫 陳曉華篤爆大話
對於被斷正夜會Ian，又為二人的愛巢準備，陳曉華接受訪問時指雙方是認識的，但工作以外事情唔回應為由婉拒再講，強調自己會努力工作，希望大家會看到她的進步。之後一手捧紅Ian的花姐，回應傳媒時，竟以「車裏面嗰個唔係Ian」來拆解，不過，及後知道紙包唔住火的陳曉華，再補鑊承認同Ian是朋友，而Ian將坐駕賣給她，本周會完成手續。不過其後Ian被踢爆已有混血模特兒女兒盧慧敏（Amy），未幾Ian就認愛Amy，花姐亦開晒綠燈以示支持，換言之陳曉華變成「輸家」。