IB放榜｜《聲夢2》冠軍任暟晴考入中大「神科」網民激讚：多才多藝學霸
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IB放榜｜本月初是「國際文憑大學預科課程」（IBDP）公布成績的大日子，其中《聲夢傳奇2》的冠軍得主任暟晴（Jasmine）也是今年的考生之一。就讀Band 1學校的她早前透露已獲三間大學取錄，更被指「走後門」。近日，她正式公布升學去向， 獲很多網民大讚她是一名多才多藝的學霸。
IB放榜｜《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴：想揀邊間就揀邊間
此外，《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）雖然不是DSE考生，但她完成了國際文憑（IB）考試。早於放榜前，其實Jasmine早已收到本地三間大學（香港大學、香港中文大學及香港科技大學）的有條件式錄取（Conditional Offer）通知。
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IB放榜當日，她曾興奮地表示：「想揀邊間就揀邊間！」顯示她的成績非常優秀，達到了這三所學校的入學標準。不過她不願透露自己的分數。
IB放榜｜任暟晴考入中大「神科」
今天，有不少網民發現她最終選擇了香港中文大學的法律系，原因是Jasmine在其社交網絡簡介中更新了「cuhk llb ‘28」，意思是她將於2028年從中大法律系畢業。
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IB放榜｜香港中文大學法律系為「神科」之一 入學門檻高
據資料顯示，中大的法律系係「神科」之一，成績最低門檻是35分，但此科的入學資格要至少要40分或以上，極具挑戰性。Jasmine就讀聖士提反書院，今年共誕生1名IB狀元、3位44分榜眼及6名43分IB探花，超過半數學生考獲40分以上的高分。
IB放榜｜任暟晴就讀赤柱聖士提反書院
任暟晴（Jasmine）是《聲夢傳奇2》的冠軍， 她從小就接觸音樂，在3、4歲時開始學唱歌，聲樂達8級，擁ABRSM歌唱8級及ABRSM鋼琴8級水平，曾參加過至少10項學界或校內歌唱比賽， 比賽經驗豐富之餘，更經常取得優異成績。
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Jasmine就讀赤柱聖士提反書院，也是學校合唱團的成員。任暟晴（Jasmine）在17歲時參加《聲夢傳奇2》比賽並奪得冠軍，主持剛好就是今年女兒在IB考試中奪得44分成為榜眼的森美。
IB放榜｜聖士提反書院創下佳績
在今年的IB成績中，位於赤柱的聖士提反書院在今年IB中取得了傲人的成績，共誕生1名IB狀元、3位44分的榜眼及6名43分的探花。學校助理校長表示，學校有超過50%的學生考獲40分以上的高分，並有7位學生獲得了大學醫科的offer，今年是Covid疫情後學校IB成績最好的一次。