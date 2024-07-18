IB放榜｜《聲夢2》冠軍任暟晴考入中大「神科」網民激讚：多才多藝學霸

IB放榜｜本月初是「國際文憑大學預科課程」（IBDP）公布成績的大日子，其中《聲夢傳奇2》的冠軍得主任暟晴（Jasmine）也是今年的考生之一。就讀Band 1學校的她早前透露已獲三間大學取錄，更被指「走後門」。近日，她正式公布升學去向， 獲很多網民大讚她是一名多才多藝的學霸。

