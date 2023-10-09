港台健身教練Icy吳國幸分享勵志故事 高峰期170磅用3招練出最強Body

曾擔任港台客席主持的健身教練Icy（吳國幸）近日接受港台訪問，並在社交網以長文分享了自己的勵志故事，原來她當年在澳洲日日都飲一公升牛奶，最高峰時期曾重到170磅，但在回港後面對「香港準則」以及健康問題，令她走上健身教練之路，最終靠3招成功練出現在的「最強Body」！