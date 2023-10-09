港台健身教練Icy吳國幸分享勵志故事 高峰期170磅用3招練出最強Body
Icy吳國幸分享：前前後後減咗四年
Icy日前在IG發出長文，並分享了2張同樣在沙灘上著泳衣拍攝的對比照，反差之大睇到網民「嘩」一聲！而長文內容就講到她由澳洲回港後，用了長達4年的時間，才成功搣走肥肉：
來一個長文
其實前前後後我都減咗四年
到現在 不是很瘦但係健康
而且都係我想要嘅比例
事源當年澳洲回港體重急升
本身110磅嘅我變到170磅（當時一日飲一公升牛奶癲咗）
當然我覺得無咩問題
我對身形無咩要求 生活開心ok
一日未返香港著衫都係細碼
曾試盡各種減肥法 次次反彈後仲攰
Icy父親是香港人，母親是越南人，她在香港長大，19歲時去澳州生活，返到香港後，Icy發現大家對肥瘦的準則好唔同，但她指這並非她決定Keep Fit的主因：
好 返香港
一落地就開始有聲音有眼光
呢D都唔係我想減肥嘅成因
真係坐低起身見頭暈
我同自己講減埋肥順便跟下香港準則
就向哥哥請教 從此踏入健身教練之路
喺健身前當然咩減肥藥 絕食 斷食
生酮 生果減肥法 蔬菜減肥法 咩都試過 次次反彈後仲攰 嚴重無精神
謙稱未係好索好正
Icy最後以在港台節目中的訪問片段，分享她的3招Keep Fit心得，就係「食夠、訓練夠、休息夠」，來令身體有一定水平的基礎代謝，並說：
自問未係好索好正
至少今日嘅我better than ytd
我失敗咗足足四年都爬番起身
有健身嘅你未開始健身嘅你
係咪要有一個目標呢？
好多謝港台嘅邀請
今次訪問帶番好多回憶畀我
勿忘初衷
#共勉之
網民勁讚原來係「潛力股」
不過Icy一句「自問未係好索好正」就引來不少網民反駁：「咁都未係好索好正，係咪想逼死人？」、「真係好勁」、「咁都未到好索，親愛的想逼死誰呀」、「係好索好正，但最緊要真係好健康」、「果然係『潛力股』」等等。
有網民分析指Icy「瘦身不瘦胸」就是因為當年日日飲奶，Icy亦搞笑回應：「飲到我隻腳38變咗41，腳板都無縮呀！」
性感健身教練Icy吳國幸 IG粉絲突破6萬大關
Icy自去年主持港台運動節目《港台體壇123》而彈起，吸引大批粉絲齊齊湧入Icy的IG，人數由最初只得2萬多Follwers，到如今已衝破6萬大關，多了足足兩倍！
節日打扮花心思
Icy的IG美圖真的是每一輯都有主題，最多人Like的自然是最少布的比堅尼泳衣系列，估不到另一輯多人Like的則是新年旗袍Look！
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