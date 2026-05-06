《師傅點算》In Lee是誰？中葡混血靈體談判專家背景全揭秘 獲封「全港最靚通靈師」

In Lee 師傅點算｜TVB Plus熱播靈異節目《師傅點算》自4月開播以來引發全城熱議，當中一位中葡混血「美女通靈師」In Lee更成為觀眾焦點。她不靠法器、不用符咒，純粹以自身能量感應靈體，甚至會同鬼魂「講數」談判，這種前所未見的「靈體調解」風格令人既好奇又著迷。究竟這位打破傳統法師形象的靈魂引導者是何方神聖？