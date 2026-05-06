《師傅點算》In Lee是誰？中葡混血靈體談判專家背景全揭秘 獲封「全港最靚通靈師」
In Lee中葡混血背景自幼具高靈體質
In Lee是一位中葡混血兒，雙子座，生日為6月8日，在Instagram上以「靈魂引導者」自居，擁有超過11,000名追蹤者。她自稱天生具備「高靈體質」，自小已能感應到人與空間的能量，甚至可以直接看見靈體、與神明溝通。與傳統師傅最大的分別在於，她處理靈異個案時完全無需借助任何外部儀式或工具，純粹靠自身能力直達問題核心，這種獨特的天賦令她在玄學界中別樹一幟。
《師傅點算》三大核心師傅之一
《師傅點算》由火火及施焯日主持，於2026年4月20日起逢周一、二晚直播，In Lee與道長趙嘉寶及塔羅師羅泳嫻並列為節目三大核心師傅。節目中她不僅為藝人羅毓儀及林俊其窺探「前世今生」，更曾處理一宗令人震驚的迷信個案——事主因過度迷信而在家中擺放大量刀具「擋眾生」，In Lee直言與神明打交道絕非兒戲，並以「放下執念」為核心教導事主走出困局。
In Lee「動之以情」靈體談判風格震撼觀眾
有別於傳統法師以法術鎮壓驅趕的做法，In Lee最為人津津樂道的是她「動之以情」的靈體調解方式。她主張「眾生皆有情」，透過理性溝通了解靈體的需求，再進行平等的談判。2025年10月在《直播靈接觸》中，她曾成功與一個纏擾事主長達十年的佛堂和尚靈體進行「講數」，當靈體反問「我可以去邊度？」時，令不少觀眾直呼毛骨悚然，同時亦對In Lee的冷靜與慈悲留下深刻印象。
《直播靈接觸》成名作回顧
In Lee早於2024年底已參與TVB Plus《直播靈接觸》第二季，當時她以嘉賓通靈師身份亮相，更曾在錄影廠即場感應到靈體後突然爆喊，場面震撼。其後她繼續參與第三季多個「師傅上門」環節，包括2025年9月處理小男孩被孖仔靈體纏繞的個案，以及12月參與第100集大派對。
曾登上ViuTV分享奇特經歷
In Lee亦曾登上ViuTV《晚吹—總有一瓣喺左近》第246集，分享在酒店隔離期間與靈體「做朋友」的奇特經歷。
In Lee多重身份兼靈性導師及Podcaster
除了螢幕上的通靈工作，In Lee在現實中同樣身兼多職。她經營個人靈性品牌，提供塔羅、七輪能量平衡、冤親債主處理、風水算命及前世今生查詢等服務，亦開辦冥想班及靈性修行課程。在網絡廣播方面，她參與製作Podcast《新靈異世界》及《你的星座天使》，將靈異與心理療癒結合，觸及更廣泛的受眾群。私底下她更是一位愛狗人士，喜歡與演藝圈朋友「集郵」合照，展現出與螢幕上截然不同的親和一面。
網民熱議In Lee打破傳統師傅形象
隨著《師傅點算》持續熱播，不少網民對In Lee的討論度急升。有觀眾留言表示「終於有個師傅唔係嚇人而係講道理」，亦有人大讚她「靚女又有料到，打破咗傳統師傅嘅刻板印象」。部分網民則對她無需任何法器就能通靈的能力感到好奇，紛紛追問「究竟係咪真係咁勁」。無論信與不信，In Lee以其獨特的調解風格和亮麗外型，確實為香港靈異節目帶來了一股清新的氣息。