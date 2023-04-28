Keyman不知「守門員」Irene Kim是誰 網民極速起底揭280萬超模身份極高人氣

日前知名足球評述員Keyman在社交平台發圖「尋人」，影了一張品牌代言人的海報，並問相中被標注是「模特兒、創業家及足球守門員」的Irene Kim 到底是屬於哪一隊。而網友亦相當快手，將Irene Kim極速起底，發現對方原來是一名知名模特兒，亦都真係一名隊隊門將，名氣更加是國際級的！