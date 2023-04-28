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Keyman不知「守門員」Irene Kim是誰 網民極速起底揭280萬超模身份極高人氣

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日前知名足球評述員Keyman在社交平台發圖「尋人」，影了一張品牌代言人的海報，並問相中被標注是「模特兒、創業家及足球守門員」的Irene Kim 到底是屬於哪一隊。而網友亦相當快手，將Irene Kim極速起底，發現對方原來是一名知名模特兒，亦都真係一名隊隊門將，名氣更加是國際級的！

irene Keyman影下廣告中的女士，問網民知不知道相中人的所屬球隊。
Keyman影下廣告中的女士，問網民知不知道相中人的所屬球隊。（圖片來源：[email protected]
irene 廣告的原圖。
廣告的原圖。（圖片來源：Lululemon廣告圖片）

Irene Kim 真係門將！

Irene Kim 參與的足球，其實是韓國電視台SBS製作的女子足球比競技比賽節目《Kick a Goal》，現時已經播到第四季，進行的是女子五人足球，節目中除了比賽還包括了不少她們進行專業訓練的畫面。而Irene Kim所屬的球隊名為FC Giants（韓文：FC 구척장신），身穿3號球衣的她是一名門將。雖然Irene Kim因工作關係並沒參與第四季，但她依然是FC Giants前三季的靈魂人物，之後更曾在比賽中途開龍門球一腳「笠死」對方門將，非常利害！

Ireneh取得入球是非常重驚喜！
Ireneh取得入球是非常重驚喜！（圖片來源：[email protected] TV）

即睇Irene Kim的場上英姿，有網民高呼「史上最美門將」：

超級名模Irene Kim

Irene Kim 被稱為「街拍女王」，是現時IG粉絲數超過280萬的超級名模，還被喻為「南韓最會穿衣服的女人」，非常高人氣。Irene於美國時出生，到中學時期隨父母回流韓國發展，及後又反回美國紐約FIT就讀服裝設計。現時35歲的她於2012年出道，主力走現場秀，2015年更曾成為國際知名品牌的代言人，近年也創立了個人名牌進軍商界。去年K11舉辦的大型時裝活動，Irene Kim亦是到場嘉賓之一。

即睇Irene Kim的靚相：

irene 去年來港參與K11時裝活動。
去年來港參與K11時裝活動。（圖片來源：[email protected]
irene 不同類型的服裝均能Carry得到。
不同類型的服裝均能Carry得到。（圖片來源：[email protected]
irene 著晚裝亦非常優雅。
著晚裝亦非常優雅。（圖片來源：[email protected]

Irene曾夥拍黃翠如主持TVB節目

除了擔任模特兒工作，Irene亦會偶爾參演綜藝節目，亦曾經在著名韓綜《Running Man》中亮相。而原來Irene更曾經夥拍黃翠如主持myTV Super節目《走出韓妝教室》，二人在節目中會去到香港不同地方，隨機搜查途人的化妝袋。節目中還會介紹實用的美容資訊。

節目共有4集，Irene 全程以英文主持，而黃翠如則用廣東話。
節目共有4集，Irene 全程以英文主持，而黃翠如則用廣東話。（圖片來源：myTV SUPER圖片）

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節目共有4集。（圖片來源：myTV SUPER圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] TV截圖資料或影片來源：[email protected] TV、[email protected] myTV SUPER

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