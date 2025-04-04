IShowSpeed香港行程轟動網絡 黑人網紅訪港衝3,800萬訂閱遇上白卡聯盟

最新娛聞
東方新地

廣告

20歲美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed（Darren Watkins Jr.）近期喺中國展開直播行，掀起熱話，而喺今個清明節假期，佢終於現身香港！2005年出生的他 16歲已經做Youtuber突破百萬訂閱，累績不少人氣，今早佢喺銅鑼灣、維園同海洋公園等地開YouTube直播，一定踩到九龍廟街食牛雜同蛇羹，著住香港隊波衫四處直播，吸引咗成千上萬嘅粉絲瘋狂追星，場面好似演唱會咁誇張。不過，IShowSpeed唔單止係人氣YouTuber，佢過去嘅爭議事件都令佢成為網上焦點。呢位「甲亢哥」喺香港嘅直播目前仍在進行中？即刻同大家回顧佢嘅爭議史，睇吓呢個網紅點樣一次次挑戰界線！

誰是 IShowSpeed？

IShowSpeed（本名 Darren Watkins Jr.）是一位美國知名YouTuber與實況主，以誇張的直播風格聞名。從《FIFA》等遊戲直播起家，他後來拓展至戶外實況，憑藉獨特的表演方式與即時互動，吸引全球粉絲關注。截至2025年4月，他的YouTube頻道訂閱目標定為3800萬，被網民暱稱為「甲亢哥」。

IShowSpeed 香港行程亮點

2025年4月4日，IShowSpeed抵達香港，展開一系列精彩的直播活動。以下是他在香港的行程焦點：

  • 突破3800萬訂閱： 4月4日下午，IShowSpeed在直播中達成3800萬訂閱里程碑，現場粉絲熱情慶祝。
  • 廟街探訪： 下午5點，他前往廟街，體驗香港地道夜市文化，並與白卡聯盟成員互動。
  • 電車體驗： IShowSpeed登上香港電車上層（C朗主題車），接受粉絲挑戰，場面熱鬧非凡。
  • 山頂睇霧：上午他前往太平山頂，由於大霧未能欣賞香港日照，並與粉絲合影留念。
  • 文化交流： IShowSpeed參與鵝頸橋底「打小人」等傳統活動，展現對香港文化的興趣。
  • 維港觀光：Speed登上觀光船，遠離香港支持者，與船上娃娃腔旅客交談，形容對方有一把「Animate Voice」，仲即興扮演《龍珠》超級撤亞人，暖心鼓勵女方唔使介意別人取笑，上演一段別開生面真情對話
ishowspeed 香港 行程 尖沙咀登上觀光船後，與大批香港支持者切割，船上只剩下大陸觀光遊客，回望支持者塞爆海旁。（圖片來源：ishowspeed）
尖沙咀登上觀光船後，與大批香港支持者切割，船上只剩下大陸觀光遊客，回望支持者塞爆海旁。（圖片來源：ishowspeed）
ishowspeed 香港 行程 Speed與娃娃腔旅客在觀光上船交流，扮《龍珠》超級撤亞人，暖心鼓勵對方唔使介意別人取笑，上演一段別開生面真情對話。（圖片來源：ishowspeed）
Speed與娃娃腔旅客在觀光上船交流，扮《龍珠》超級撤亞人，暖心鼓勵對方唔使介意別人取笑，上演一段別開生面真情對話。（圖片來源：ishowspeed）

IShowSpeed 香港直播衝破3,800萬訂閱

ishowspeed 香港 行程 中國加上香港之行，成功衝上3,800萬訂閱。（圖片來源：ishowspeed）
中國加上香港之行，成功衝上3,800萬訂閱。（圖片來源：ishowspeed）

IShowSpeed 香港之行尚未完場！

IShowSpeed的香港之旅出乎意料引起哄動，追星網民無處不在，好多仲係未成年YouTube迷，今次走出網絡，甚至不顧安全反方向跑扶手梯、街出馬路追星，可以說係罕有的熱鬧，加上他的行程遇上公眾假期，網民的熱烈反應也出乎他的意料，壓力大到要食頭痛藥止痛！

ishowspeed 香港 行程 有網民諷刺留言，直指之前大陸行程有劇本，對比而言，香港之旅出現唔少突發場面！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
有網民諷刺留言，直指之前大陸行程有劇本，對比而言，香港之旅出現唔少突發場面！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 場面熱鬧！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
場面熱鬧！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 下午再度遇上白卡聯盟成員 （圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
下午再度遇上白卡聯盟成員 （圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 沿途電單車追星，好危險！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
沿途電單車追星，好危險！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 港女情深送禮。（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
港女情深送禮。（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 迫爆地鐵！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
迫爆地鐵！（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
ishowspeed 香港 行程 搭電車食對頭香蕉。（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）
搭電車食對頭香蕉。（圖片來源：ishowspeed 香港直播截圖）

IShowSpeed訪港熱潮與爭議事件回顧

2021年12月：Twitch性騷擾被封

IShowSpeed喺Twitch《線上約會》問27歲網紅Ash Kash世界末日會唔會同佢繁殖，佢話唔會，佢回「誰能阻止我」，被指「強姦威脅」。之後性騷擾同辱罵Ash Kash，被Adin Ross踢出Discord兩次，Twitch以「性恐嚇」封禁佢。

2022年4月：《特戰英豪》辱女禁賽

IShowSpeed玩《特戰英豪》嗌女玩家「去洗碗」，被指貶女，製作人Sara Dadafshar永久禁佢玩Riot遊戲。佢道歉，話受種族歧視挑釁，但禁令無變。

2022年7月：模擬性行為被禁

IShowSpeed喺直播模擬性行為，被YouTube暫封。事件唔算大，但顯示佢踩界作風，復播後低調咗一陣。

2022年11月：天空體育停推廣＋加密貨幣爭議

天空體育因IShowSpeed厭女言論停推廣佢。同月，佢著加密貨幣遊戲服裝直播，被指推銷騙局，未有回應，形象再損。

2022年12月：世界盃種族歧視風波

IShowSpeed喺世界盃直播對中國球迷嗌「Konnichiwa」同怪聲，被批種族歧視。Twitter道歉後，網民意見兩極。

2023年8月：直播意外露體

IShowSpeed打機期間甩褲露生殖器，2.5萬觀眾目擊，佢即關直播。YouTube無禁頻道，但「IShowMeat」爆紅。

圖片來源：IShowSpeed資料或影片來源：原文刊於新假期

widgetBtn

熱門文章

 