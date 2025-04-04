IShowSpeed香港行程轟動網絡 黑人網紅訪港衝3,800萬訂閱遇上白卡聯盟

20歲美國網紅「甲亢哥」IShowSpeed（Darren Watkins Jr.）近期喺中國展開直播行，掀起熱話，而喺今個清明節假期，佢終於現身香港！2005年出生的他 16歲已經做Youtuber突破百萬訂閱，累績不少人氣，今早佢喺銅鑼灣、維園同海洋公園等地開YouTube直播，一定踩到九龍廟街食牛雜同蛇羹，著住香港隊波衫四處直播，吸引咗成千上萬嘅粉絲瘋狂追星，場面好似演唱會咁誇張。不過，IShowSpeed唔單止係人氣YouTuber，佢過去嘅爭議事件都令佢成為網上焦點。呢位「甲亢哥」喺香港嘅直播目前仍在進行中？即刻同大家回顧佢嘅爭議史，睇吓呢個網紅點樣一次次挑戰界線！