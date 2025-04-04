IShowSpeed香港行程轟動網絡 黑人網紅訪港衝3,800萬訂閱遇上白卡聯盟
誰是 IShowSpeed？
IShowSpeed（本名 Darren Watkins Jr.）是一位美國知名YouTuber與實況主，以誇張的直播風格聞名。從《FIFA》等遊戲直播起家，他後來拓展至戶外實況，憑藉獨特的表演方式與即時互動，吸引全球粉絲關注。截至2025年4月，他的YouTube頻道訂閱目標定為3800萬，被網民暱稱為「甲亢哥」。
IShowSpeed 香港行程亮點
2025年4月4日，IShowSpeed抵達香港，展開一系列精彩的直播活動。以下是他在香港的行程焦點：
- 突破3800萬訂閱： 4月4日下午，IShowSpeed在直播中達成3800萬訂閱里程碑，現場粉絲熱情慶祝。
- 廟街探訪： 下午5點，他前往廟街，體驗香港地道夜市文化，並與白卡聯盟成員互動。
- 電車體驗： IShowSpeed登上香港電車上層（C朗主題車），接受粉絲挑戰，場面熱鬧非凡。
- 山頂睇霧：上午他前往太平山頂，由於大霧未能欣賞香港日照，並與粉絲合影留念。
- 文化交流： IShowSpeed參與鵝頸橋底「打小人」等傳統活動，展現對香港文化的興趣。
- 維港觀光：Speed登上觀光船，遠離香港支持者，與船上娃娃腔旅客交談，形容對方有一把「Animate Voice」，仲即興扮演《龍珠》超級撤亞人，暖心鼓勵女方唔使介意別人取笑，上演一段別開生面真情對話
IShowSpeed 香港直播衝破3,800萬訂閱
IShowSpeed 香港之行尚未完場！
IShowSpeed的香港之旅出乎意料引起哄動，追星網民無處不在，好多仲係未成年YouTube迷，今次走出網絡，甚至不顧安全反方向跑扶手梯、街出馬路追星，可以說係罕有的熱鬧，加上他的行程遇上公眾假期，網民的熱烈反應也出乎他的意料，壓力大到要食頭痛藥止痛！
IShowSpeed訪港熱潮與爭議事件回顧
2021年12月：Twitch性騷擾被封
IShowSpeed喺Twitch《線上約會》問27歲網紅Ash Kash世界末日會唔會同佢繁殖，佢話唔會，佢回「誰能阻止我」，被指「強姦威脅」。之後性騷擾同辱罵Ash Kash，被Adin Ross踢出Discord兩次，Twitch以「性恐嚇」封禁佢。
2022年4月：《特戰英豪》辱女禁賽
IShowSpeed玩《特戰英豪》嗌女玩家「去洗碗」，被指貶女，製作人Sara Dadafshar永久禁佢玩Riot遊戲。佢道歉，話受種族歧視挑釁，但禁令無變。
2022年7月：模擬性行為被禁
IShowSpeed喺直播模擬性行為，被YouTube暫封。事件唔算大，但顯示佢踩界作風，復播後低調咗一陣。
2022年11月：天空體育停推廣＋加密貨幣爭議
天空體育因IShowSpeed厭女言論停推廣佢。同月，佢著加密貨幣遊戲服裝直播，被指推銷騙局，未有回應，形象再損。
2022年12月：世界盃種族歧視風波
IShowSpeed喺世界盃直播對中國球迷嗌「Konnichiwa」同怪聲，被批種族歧視。Twitter道歉後，網民意見兩極。
2023年8月：直播意外露體
IShowSpeed打機期間甩褲露生殖器，2.5萬觀眾目擊，佢即關直播。YouTube無禁頻道，但「IShowMeat」爆紅。