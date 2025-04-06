港女直播主Haley蘭桂坊捕獲IShowSpeed 恐龍妹IG起底：「今晚笑住瞓著」
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美國網紅IShowSpeed連續兩日嚟香港同深圳引起哄動，網絡反應不一但流量就賺到十足，周六深圳接近6小時直播工商味度十足，壓軸仲觀賞深圳灣公園航拍機匯演，不少網友為其香港行程未有好好拍攝維港夜景感到可惜，估唔到Speed在完成深圳行程後，即晚返回香港，更被捕獲現身中環德已立街蘭桂坊酒吧夜場，不少Fans聞風而至，High足全場！
IShowSpeed現身香港蘭桂坊夜蒲
當不少網民都為香港Vs深圳兩天行程進行對比之際，原來ishowspeed在完成深圳之旅後，已即晚返回香港（有指他其實係入住香港酒店，深圳只是即日來回），周六深夜更並被捕獲現身中環蘭桂坊連踩兩場。
17 Live 直播主Haleychan分享Ishowspeed合照： 「今晚笑住瞓著」
夜蒲行程的眾多合照中，還包括一位 17Live直播主Haleychan（恐龍妹Haley），身兼攝影師和Model的Haley在IG開心表示「今晚笑住瞓著」，合照分享後她的社交平台也得到不少留言，之前拍攝的福利照也得到更多關注和廣傳。
港女直播主HaleyHeii IG起底
Haley 在 IG有近3萬Follower，2022年開始分享旅遊生活福利照，同時亦係化名「恐龍妹」的17Live直播主。
IShowSpeed中環打卡 IG限時動態
除了被網紅生擒合照玩到凌晨，Ishowspeed自己也有在IG發出限時動態打招呼「Hey Man We Live! 」，雖然未有開YouTube 直播，但總算也為香港旅遊業挽回一分面子！不過據消息人士透露，今次夜蒲行程有可能都係「應酬」行程，他現身的酒嘅是訪德己立街的LKF Tower夜店Boomerang，另外還到過加州大廈夜店Fayy，消遣過程中與加密貨幣公司Tron創始人孫宇晨等人合照。
圖片來源：Ishowspeed, 資料或影片來源：原文刊於新假期