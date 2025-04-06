港女直播主Haley蘭桂坊捕獲IShowSpeed 恐龍妹IG起底：「今晚笑住瞓著」

美國網紅IShowSpeed連續兩日嚟香港同深圳引起哄動，網絡反應不一但流量就賺到十足，周六深圳接近6小時直播工商味度十足，壓軸仲觀賞深圳灣公園航拍機匯演，不少網友為其香港行程未有好好拍攝維港夜景感到可惜，估唔到Speed在完成深圳行程後，即晚返回香港，更被捕獲現身中環德已立街蘭桂坊酒吧夜場，不少Fans聞風而至，High足全場！