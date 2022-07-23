ISWIM｜大結局埋5大伏線留待電影版解畫？ 網民不滿比TVB劇更差

《ISWIM》今晚（7月22日）播出大結局，Edan與Jeffery一對好兄弟竟然因為Miss翁而反目，而Jeffery同袁澧林的感情線又未有交代下文，而之前高姿態現身的ANSONBEAN只是現身下戰書的承諾，並未有落水對決。以上伏筆似乎會留在電影版解畫。