ISWIM｜大結局埋5大伏線留待電影版解畫？ 網民不滿比TVB劇更差
I SWIM大結局4大伏筆
1.迷之強敵ANSONBEAN向Jeffery下戰書
事前高姿態現身的ANSONBEAN現身《I SWIM》大結局，劇中他更Stanley稱為「努力的天才」，不過他現身並沒有落力展示實力，只是向Jeffery下戰書，要求啟賢與冠中各派4人出戰，到底鹿死誰手似乎要留待電影版解畫。ANSONBEAN一直保持高傲的表情，網民不滿睇live時留言：「Chok夠未？」、「ANSONBEAN真係好中二病」。
2.Edan與吳海昕再續未了緣？
《I SWIM》劇中的重點感情線之一——李馬榮（Edan飾）與Miss翁(吳海昕飾）的師生戀，到劇集大結局仍未開花結果。事源有神秘人爆料，將Edan與吳海昕親密照片公開，令全校瘋傳。吳海昕為承擔一切責任引咎辭職，更搬屋避開Edan，令Edan流下男兒淚。不過鏡頭一轉Edan升上大學，竟然於重遇修讀同一科的吳海昕，二人相遇而笑就完咗。呢段未了緣睇嚟電影版先知結果。
3.Jeffery袁澧林感情線冇下文？
《I SWIM》另一段感情線——余浪沖（Jeffery魏浚笙飾）與施詠（袁澧林飾）又是開放式結局。袁澧林在劇集開端攤牌講分手，Jeffery多番挽留不果，更要吳海昕教路才能振作。後來Jeffery與Edan決戰50米自由游，他出現幻覺以為袁澧林現身池邊打氣，結果冇收掣撼頭埋牆暈咗贏冠軍。游水得獎之外，他更考獲DES 7科5**被傳媒訪問，他只說了句：「所有付出過的人都值得有好成績，我相信佢會睇到嘅。」然後再沒有交代二人發展。
4.冠中為復仇爆Edan與吳海昕戀情？
《I SWIM》開端交代了有冠中男老師與女學生相戀，二人受罰，男革職女停學，下個鏡頭就見到吳海昕心虛。豈料劇集中後段就到吳海昕與Edan戀情被踢爆，劇中仍未交代誰是神秘人爆料，不過冠中與啟賢積落牙齒印，未知是否有人從中作梗。
5.Edan因為吳海昕同Jeffery反面
吳海昕與Edan師生戀曝光後，Edan以為Jeffery出賣自己反面，怒打對方一拳，二人糾纏期間幸好Pheobus、George、王智騫趕至解圍。劇集中未有交代二人會否和好，只交代為應戰ANSONBEAN必須找回懂得游蝶式的Edan歸隊。
《I SWIM》大結局網民唔收貨：強烈要求唔好拍電影版
《I SWIM》開放式結局令網民留感，討論區有人開post「強烈要求唔好開拍電影版」。大批網民留言不解《I SWIM》的劇情犯駁，有人認為Edan與吳海昕重遇一幕是「幻愛mode」，另外有人認為劇集唯一可取之處是游水畫面，又批評整套劇是馮導的幻想，甚至認為劇集的完整性比TVB劇集更差。