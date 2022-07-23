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ISWIM｜大結局埋5大伏線留待電影版解畫？ 網民不滿比TVB劇更差

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《ISWIM》今晚（7月22日）播出大結局，Edan與Jeffery一對好兄弟竟然因為Miss翁而反目，而Jeffery同袁澧林的感情線又未有交代下文，而之前高姿態現身的ANSONBEAN只是現身下戰書的承諾，並未有落水對決。以上伏筆似乎會留在電影版解畫。

ISWIM I SWIM 李馬榮呂爵安飾）
《I SWIM》播出大結局，留下5大伏筆似乎要電影版解畫。(圖片來源：ViuTV提供《I SWIM》劇照）

I SWIM大結局4大伏筆

1.迷之強敵ANSONBEAN向Jeffery下戰書

事前高姿態現身的ANSONBEAN現身《I SWIM》大結局，劇中他更Stanley稱為「努力的天才」，不過他現身並沒有落力展示實力，只是向Jeffery下戰書，要求啟賢與冠中各派4人出戰，到底鹿死誰手似乎要留待電影版解畫。ANSONBEAN一直保持高傲的表情，網民不滿睇live時留言：「Chok夠未？」、「ANSONBEAN真係好中二病」。

ISWIM I SWIM ANSONBEAN出場只是觀戰及下戰書，有網民不滿覺得他演出中二病。
ANSONBEAN出場只是觀戰及下戰書，有網民不滿覺得他演出中二病。（圖片來源：ViuTV截圖）
ISWIM I SWIM 同一個高傲笑容。
同一個高傲笑容。（圖片來源：ViuTV截圖）

2.Edan與吳海昕再續未了緣？

《I SWIM》劇中的重點感情線之一——李馬榮（Edan飾）與Miss翁(吳海昕飾）的師生戀，到劇集大結局仍未開花結果。事源有神秘人爆料，將Edan與吳海昕親密照片公開，令全校瘋傳。吳海昕為承擔一切責任引咎辭職，更搬屋避開Edan，令Edan流下男兒淚。不過鏡頭一轉Edan升上大學，竟然於重遇修讀同一科的吳海昕，二人相遇而笑就完咗。呢段未了緣睇嚟電影版先知結果。

ISWIM I SWIM Edan與吳海昕的未了緣似乎要在電影版交代。
Edan與吳海昕的未了緣似乎要在電影版交代。（圖片來源：ViuTV截圖）
ISWIM I SWIM 最後一幕Edan與吳海昕於大學重遇，二人相望而笑就完。
最後一幕Edan與吳海昕於大學重遇，二人相望而笑就完。（圖片來源：ViuTV截圖）

3.Jeffery袁澧林感情線冇下文？

《I SWIM》另一段感情線——余浪沖（Jeffery魏浚笙飾）與施詠（袁澧林飾）又是開放式結局。袁澧林在劇集開端攤牌講分手，Jeffery多番挽留不果，更要吳海昕教路才能振作。後來Jeffery與Edan決戰50米自由游，他出現幻覺以為袁澧林現身池邊打氣，結果冇收掣撼頭埋牆暈咗贏冠軍。游水得獎之外，他更考獲DES 7科5**被傳媒訪問，他只說了句：「所有付出過的人都值得有好成績，我相信佢會睇到嘅。」然後再沒有交代二人發展。

ISWIM I SWIM 袁澧林與Jeffery攤牌講分手。
袁澧林與Jeffery攤牌講分手。（圖片來源：ViuTV截圖）
ISWIM I SWIM Jeffery個人沉晒不過最後都考到7科5**，仲贏埋Edan。
Jeffery個人沉晒不過最後都考到7科5**，仲贏埋Edan。（圖片來源：ViuTV截圖）
ISWIM I SWIM Jeffery以為袁澧林現身幫自己打氣，太過激動游到頭撞牆暈到。
Jeffery以為袁澧林現身幫自己打氣，太過激動游到頭撞牆暈到。（圖片來源：ViuTV截圖）

4.冠中為復仇爆Edan與吳海昕戀情？

《I SWIM》開端交代了有冠中男老師與女學生相戀，二人受罰，男革職女停學，下個鏡頭就見到吳海昕心虛。豈料劇集中後段就到吳海昕與Edan戀情被踢爆，劇中仍未交代誰是神秘人爆料，不過冠中與啟賢積落牙齒印，未知是否有人從中作梗。

ISWIM I SWIM Edan與吳海昕戀情無端被神秘人踢爆。
Edan與吳海昕戀情無端被神秘人踢爆。（圖片來源：ViuTV截圖）

5.Edan因為吳海昕同Jeffery反面

吳海昕與Edan師生戀曝光後，Edan以為Jeffery出賣自己反面，怒打對方一拳，二人糾纏期間幸好Pheobus、George、王智騫趕至解圍。劇集中未有交代二人會否和好，只交代為應戰ANSONBEAN必須找回懂得游蝶式的Edan歸隊。

ISWIM I SWIM Edan因而與Jeffery反目。
Edan因而與Jeffery反目。（圖片來源：ViuTV截圖）
ISWIM I SWIM Jeffery無辜俾Edan辜打咗拳。
Jeffery無辜俾Edan辜打咗拳。（圖片來源：ViuTV截圖）

《I SWIM》大結局網民唔收貨：強烈要求唔好拍電影版

《I SWIM》開放式結局令網民留感，討論區有人開post「強烈要求唔好開拍電影版」。大批網民留言不解《I SWIM》的劇情犯駁，有人認為Edan與吳海昕重遇一幕是「幻愛mode」，另外有人認為劇集唯一可取之處是游水畫面，又批評整套劇是馮導的幻想，甚至認為劇集的完整性比TVB劇集更差。

ISWIM I SWIM 網民不滿《I SWIM》劇情
網民不滿《I SWIM》劇情（圖片來源：網頁截圖）
ISWIM I SWIM 有網民覺得《I SWIM》完整性比TVB更差。
有網民覺得《I SWIM》完整性比TVB更差。（圖片來源：網頁截圖）
ISWIM I SWIM 網民要求不要開拍電影版。
網民要求不要開拍電影版。（圖片來源：網頁截圖）

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、網頁截圖

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