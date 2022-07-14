ISWIM｜魯庭暉長文疑暗示TVB唔係對手：大家在看YOUTUBE了
魯生語重深長分析隊友與對手
魯生在長文中表示，他與《ISWIM》的導演馮志強開會時，談論到何謂對手，何謂隊友。魯生表示劇中C班的呂爵安、魏浚笙等既為接力隊隊友，但同時又是個人項目的競爭對手，令他想起讀書時的中學會考：
當時我們有個共同想法：會考生，一年幾萬人，真正的競爭對手，不是自己的同班同學。人大了，我在想，其實這個想法，好像也不全對。你說，學校以外的人才是對手，所以身邊人不是，但，退後一萬步，你也可以說香港所有考生也是一個群體，我們要和全世界競爭呀。都是隊友。
魯生暗示TVB唔係對手？
「到底，什麼是對手？」魯生反問自己。講完會考，魯生又將疑問套回現實，暗示其實電視台之問的競爭未必是對手關係，因為最大的「對手」其實是任何「要花人類時間」的事物，所以TVB其實都係隊友？
大家在看YOUTUBE了。那是否所有內容創作者也是對手呀？不只呀，你這晚可以選擇和朋友出街吃飯，可以不在家看電視或Netflix，食完飯之後又可以回家教個女功課不去看電影…那所有「要花人類時間」的東西也是內容創作者的對手呀。
電視，電影，OTT，所有娛樂，所有創作，包括你手中這本書，根本上，都是對手，卻同時，都是同班同學。
魯生自嘲《ISWIM》暗示「對手是自己」
在魯生文末，他表示其實劇集以「iSwim」命名其實非常老套，「熱血，友誼，成長，一切都很老套呀」，然而因為大家都未能做到，所以要繼續向前游，「很老套，也很重要」。更明示真正的對手，亦從來只是自己！
要前進，其實要退後一步，一步之遙，脫離自身，退後你會看到前面的對手，從來，只有一個。
網民懷疑魯生借《ISWIM》曲線捧Anson Lo？
魯生講得頭頭是道，不少網民都留言表示上了一課！不過有心水清嘅網民就發現，魯生長文的內容與早前Anson Lo的新歌《King Kong》的描述互相呼應，似是曲線為Anson Lo宣傳。《King Kong》的描述亦寫道「比較只有跟自己比，大家同步成長，沒有另一隻比King Kong更厲害的king kong」但到底魯生長文有冇呢個意思，大概就只有佢自己才知道了！
Anson Lo《King Kong》MV的描述如下：
從校園開始，去到社會，辦公室之中也好，運動競技也好，互相惡意較勁與踐踏的年代已經過去，這是一個回歸自身的年代。
比較只有跟自己比，大家同步成長，沒有另一隻比King Kong更厲害的king kong。你可以在英文科考第一，我也可以是數學奇才；我是跑道上跑得最快的人，卻未必能跳得最高。大家都是自帶棱角的奇珍異獸，你可以是哥斯拉、可以是超人、可以是復仇者成員。
一起好好生活，成為自己心目中最強大的生物吧。