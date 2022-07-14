ISWIM｜魯庭暉長文疑暗示TVB唔係對手：大家在看YOUTUBE了

MakerVille行政總裁魯庭暉一向字字珠璣！繼早前力撐Ian，以一句「雪櫃冷笑話」去擺平Ian遭雪藏的傳聞，網民紛紛大讚簡而精！到近日新劇《ISWIM》啟播，魯生亦親自寫長文支持，言語間略帶含沙射影，但又似向TVB示好喎！