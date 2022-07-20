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ISWIM｜Jeffrey魏浚笙彈琴冧袁澧林 網友：個角色根本係寫畀Edan

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ViuTV熱播劇《I SWIM》今晚（7月20日）第8集將搵來ERROR成員肥仔（梁業）客串，劇中講到他為爭奪袁澧林（Angela）歡心，同Jeffrey（魏浚笙）大鬥琴技兼大耍功夫，場面搞笑又浪漫，不過睇到Jeffrey彈琴一幕，有不少網友都話「個角色根本係寫畀Edan」！

《I SWIM》魏浚笙Jeffrey 靠彈琴冧掂袁澧林

在《I SWIM》第8集肥仔將客串飾演一名天才學生，為討好袁澧林大耍功夫又彈琴，但最終仍不敵Jeffrey。肥仔表示他在劇中飾演的天才學生與現實相近：「呢啲功夫現場爆出嚟㗎咋，搞到爆晒汗！加上尋晚先收到劇本，所以我先係天才，頭先場邊貪玩耍幾吓出嚟，點知導演話好啊，咁就成為劇情嘅一部份。」

魏浚笙 施詠在余浪沖的協助下訪問一個天才學生梁業飾），過程中卻彰顯了余浪沖的過人天賦。
施詠在余浪沖的協助下訪問一個天才學生（梁業飾），過程中卻彰顯了余浪沖的過人天賦。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey大讚劇情好笑又浪漫

而袁澧林就劇透她和Jeffrey有吻戲，但肥仔說要幫忙做替身，搞到Angela唔識招架：「佢地兩個都係好好錫嘅對像嚟嘅，今次角色都好有正義感，但成日都做埋啲傻事，跟住故事就要靠大家自己睇啦。」而Jeffrey亦有在社交網講到今晚的劇情「好笑又浪漫」。網友都紛紛大讚Jeffrey和袁澧林這對CP十分合襯，但就認為彈琴冧女劇情更適合Edan（呂爵安），認為「余浪沖」這個角色由Edan飾演會更加真實。

魏浚笙 浪漫一曲，終於讓情意相合的兩人終於走到一起，不過呢一幕係咪有啲似層相識？
浪漫一曲，終於讓情意相合的兩人終於走到一起，不過呢一幕係咪有啲似層相識？（圖片來源：《I SWIM》劇照）
魏浚笙 Edan喺《E先生連環不幸事件》同《小諧星》嘅MV入面都試過彈琴冧女！
Edan喺《E先生連環不幸事件》同《小諧星》嘅MV入面都試過彈琴冧女！（圖片來源：《小諧星》MV截圖）

Edan無得彈琴 靠英雄救美冧女

其實Edan和Miss翁（Sofiee吳海昕飾）的師生戀亦有不少支持者，早前有一集Edan英雄救美將吳海昕救起，就睇到網友心心眼。講到「英雄救美」場面，Edan笑言拍攝當日場面好混亂，未及了解吳海昕已被救上岸：「因為佢好『浮』，我都未抱到佢已經上咗去！今次拍呢部劇都狂操，加上怕受傷所以一有時間就要做運動，今次運動量好大，不過返工可以做運動，覺得自己身體係好咗嘅。」

魏浚笙 當日一場英雄救美，成為Edan和Miss翁師生戀的導火線。
當日一場英雄救美，成為Edan和Miss翁師生戀的導火線。（圖片來源：《I SWIM》劇照）

吳海昕心跳加速到爆燈

不諳水性的吳海昕埋位前與導演多次視環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲：「呢個泳池大概有三米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我地之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾翻個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」幸好最後都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外！上水後吳海昕自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」

魏浚笙 今集C班與Miss翁到野外露營慶祝，探險期間李馬榮卻遇上崩塌意外，令Miss翁擔心得方寸大亂。
今集C班與Miss翁到野外露營慶祝，探險期間李馬榮卻遇上崩塌意外，令Miss翁擔心得方寸大亂。（圖片來源：《I SWIM》劇照）
魏浚笙 吳海昕在社交網出post話係時候夢醒了，亦令唔少網友都好擔心她和Edan的師生戀即將玩完！
吳海昕在社交網出post話係時候夢醒了，亦令唔少網友都好擔心她和Edan的師生戀即將玩完！（圖片來源：[email protected]_ng）

網友期待「大焦的愛」

連Edan都話自己對住Miss翁時：「小『馬』亂撞，榮榮mola mola！」但原來比起師生戀，眾多網友都更期待「大焦的愛」，話覺得焦Sir（楊偉倫飾）同Edan之間好有火花，亦有不少網友都搞笑話以為李馬榮（Edan）的真愛係余浪沖（Jeffrey）/黃亞樂（Stanley）/班長（Phoebus）/Locker，選擇非常多。

魏浚笙 「大焦的愛」大受網友歡迎，希望可以延伸去電影版。
「大焦的愛」大受網友歡迎，希望可以延伸去電影版。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 連Locker都被網友睇好同Edan有感情線！
連Locker都被網友睇好同Edan有感情線！（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 余浪沖同黃亞樂更被指係Edan真愛！
余浪沖同黃亞樂更被指係Edan真愛！（圖片來源：[email protected]

即睇《I SWIM》天才肥仔震撼登場：

咁天才嘅肥仔竟然輸畀余浪沖？

撰文：東方新地圖片來源：《I SWIM》劇照、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]_ng資料或影片來源：[email protected]

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