ISWIM｜Jeffrey魏浚笙彈琴冧袁澧林 網友：個角色根本係寫畀Edan
《I SWIM》魏浚笙Jeffrey 靠彈琴冧掂袁澧林
在《I SWIM》第8集肥仔將客串飾演一名天才學生，為討好袁澧林大耍功夫又彈琴，但最終仍不敵Jeffrey。肥仔表示他在劇中飾演的天才學生與現實相近：「呢啲功夫現場爆出嚟㗎咋，搞到爆晒汗！加上尋晚先收到劇本，所以我先係天才，頭先場邊貪玩耍幾吓出嚟，點知導演話好啊，咁就成為劇情嘅一部份。」
Jeffrey大讚劇情好笑又浪漫
而袁澧林就劇透她和Jeffrey有吻戲，但肥仔說要幫忙做替身，搞到Angela唔識招架：「佢地兩個都係好好錫嘅對像嚟嘅，今次角色都好有正義感，但成日都做埋啲傻事，跟住故事就要靠大家自己睇啦。」而Jeffrey亦有在社交網講到今晚的劇情「好笑又浪漫」。網友都紛紛大讚Jeffrey和袁澧林這對CP十分合襯，但就認為彈琴冧女劇情更適合Edan（呂爵安），認為「余浪沖」這個角色由Edan飾演會更加真實。
Edan無得彈琴 靠英雄救美冧女
其實Edan和Miss翁（Sofiee吳海昕飾）的師生戀亦有不少支持者，早前有一集Edan英雄救美將吳海昕救起，就睇到網友心心眼。講到「英雄救美」場面，Edan笑言拍攝當日場面好混亂，未及了解吳海昕已被救上岸：「因為佢好『浮』，我都未抱到佢已經上咗去！今次拍呢部劇都狂操，加上怕受傷所以一有時間就要做運動，今次運動量好大，不過返工可以做運動，覺得自己身體係好咗嘅。」
吳海昕心跳加速到爆燈
不諳水性的吳海昕埋位前與導演多次視環境，她坦言做足訓練，加上攝影組已安排救生員及拯救設備，令她安心做戲：「呢個泳池大概有三米深，對於唔識游水嘅人嚟講，係幾驚嘅！我地之前排到好足，大概跌過50幾次，不過如果唔可以一Take過就會好浪費時間，因為要吹乾翻個頭重拍，加上我都唔想吹咁多次，所以呢刻有啲緊張，係成套劇最驚嘅一幕。」幸好最後都順利完成，當導演一停機，Edan更游過去給她「借力」，工作人員亦跳下水以防發生意外！上水後吳海昕自責「跌得唔靚」，幸好導演收貨，自言心跳加速到爆燈：「依家好似練完水咁，個腦空白咗咁！」
網友期待「大焦的愛」
連Edan都話自己對住Miss翁時：「小『馬』亂撞，榮榮mola mola！」但原來比起師生戀，眾多網友都更期待「大焦的愛」，話覺得焦Sir（楊偉倫飾）同Edan之間好有火花，亦有不少網友都搞笑話以為李馬榮（Edan）的真愛係余浪沖（Jeffrey）/黃亞樂（Stanley）/班長（Phoebus）/Locker，選擇非常多。
即睇《I SWIM》天才肥仔震撼登場：
咁天才嘅肥仔竟然輸畀余浪沖？
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