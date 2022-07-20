ISWIM｜Jeffrey魏浚笙彈琴冧袁澧林 網友：個角色根本係寫畀Edan

ViuTV熱播劇《I SWIM》今晚（7月20日）第8集將搵來ERROR成員肥仔（梁業）客串，劇中講到他為爭奪袁澧林（Angela）歡心，同Jeffrey（魏浚笙）大鬥琴技兼大耍功夫，場面搞笑又浪漫，不過睇到Jeffrey彈琴一幕，有不少網友都話「個角色根本係寫畀Edan」！