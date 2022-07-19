魏浚笙 Jeffrey ISWIM

ISWIM｜Jeffrey魏浚笙 VS 全盛期陳冠希 網民票選邊個最靚仔？

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近日正主演ViuTV劇《ISWIM》的Jeffrey（魏浚笙），一出道就憑著靚仔外表，被網民封為「翻版陳冠希」，近日更有網民在討論區開post，讓大家在現年24歲的Jeffrey和當年廿幾歲全盛時期的陳冠希（Edison）之中二選一，比較邊個先係最靚仔！

《ISWIM》Jeffrey魏浚笙 VS 全盛期陳冠希「全盛時期Edc真係冇得輸」

Jeffrey和陳冠希同樣是混血兒，Jeffrey有荷蘭和印尼血統，而陳冠希則有八分之一的葡萄牙血統。雖然Jeffrey獲網民大讚貼地又乖仔，但講到邊個更靚仔，網民票選的最後結果係全盛時期的陳冠希大比數拋離Jeffrey，網民都話陳冠希全盛時期的「Bad Boy Feel」係無人能及，樣貌更係360度零死角。

ISWIM 魏浚笙 Jeffrey早前勤力操肌拍劇缺游水健將。
Jeffrey近日在ViuTV劇《I SWIM》中飾演天才泳手余浪沖，獲網民大讚演技自然。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 ISWIM 網友指在陳冠希《頭文字D》時的形象，是他的顏值顛峰。
網友指在陳冠希《頭文字D》時的形象，是他的顏值顛峰。（圖片來源：電影《頭文字》劇照）
魏浚笙 ISWIM 陳冠希在《頭文字D》的劇照
陳冠希在《頭文字D》的劇照（圖片來源：電影《頭文字D》劇照）

「Edc個樣係全亞洲應該都係得幾個可以同佢比」

全盛時期的陳冠希樣貌被網民棒到「天上有地下無」，有網民指如果單計亞洲區的話，或者就只有同期的金城武和木村拓哉能夠與陳冠希作比較，陳冠希在演出《頭文字D》時的形象，成為他的顏值顛峰，他更被封為零死角男神，即使同伯伯互換身體後，依舊好靚仔。

魏浚笙 ISWIM 全盛時期的陳冠希曾迷倒萬千少女。
全盛時期的陳冠希曾迷倒萬千少女。（圖片來源：新傳媒照片庫）
魏浚笙 ISWIM 被惡搞同阿伯互換身體後的陳冠希，獲讚依然係咁型。
被惡搞同阿伯互換身體後的陳冠希，獲讚依然係咁型。（圖片來源：連登討論區截圖）

平頭Edc VS 光頭Jeffrey

有網民更拎出陳冠希平頭時期的照片，揚言：「叫Jeffery剷光個頭再比較」，隨即有網民就貼出Jeffrey於《膠戰》中扮光頭超人的照片，看上去其實也不錯，但亦有網民指戴頭套其實看不出頭形，無法作比較。

魏浚笙 ISWIM 平頭時的陳冠希。
平頭時的陳冠希。（圖片來源：連登討論區截圖）
魏浚笙 ISWIM 扮光頭超人時的Jeffrey。
扮光頭超人時的Jeffrey。（圖片來源：[email protected]

「陳冠希天生S級、Jeffrey天生A級」

有網民又將Jeffery和陳冠希作為分級，指陳冠希為S級，Jeffrey則為A級。不過前者雖然天生顏值高，但現時因為少保養而令到其樣貌大跌watt，而Jeffrey本身都幾著重化妝及保養，相信即使年紀變大，也不會如陳冠希般走下坡。

魏浚笙 ISWIM 現年41歲的陳冠希被指顏值已崩壞。
現年41歲的陳冠希被指顏值已崩壞。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 ISWIM 而Jeffrey因為本身著重化妝和保養，被網民睇好將來可以成為凍齡男神。
而Jeffrey因為本身著重化妝和保養，被網民睇好將來可以成為凍齡男神。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 ISWIM 此外雖然樣貌零死角，但陳冠希身形就被指輸了給Jeffrey。
此外雖然樣貌零死角，但陳冠希身形就被指輸了給Jeffrey。（圖片來源：電影《無間道II》劇照）

Jeffrey被指靠Chok樣變Charm

另外也有網民指Jeffrey個樣易被睇厭，表情管理有些少怪，而且要靠Chok先會Charm，一笑就似天然呆，缺乏星味，有網民更直指「Jeffrey笑起上嚟有啲樣衰」。反之陳冠希就算咩樣咩表情都可以展現出靚仔的一面，壓倒性勝出。

ISWIM 魏浚笙 Jeffrey笑言由細到大得街市啲叔叔姨姨會叫佢靚仔。
有網民話Jeffrey一笑就會變得樣衰！（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）
魏浚笙 ISWIM Chok住個樣時的Jeffrey。
Chok住個樣時的Jeffrey。（圖片來源：[email protected]
ISWIM Jeffrey 魏浚笙 Jeffery唔止要女友Evelyn暫做經理人，仲成日孖住幫客戶做宣傳。
雖然樣貌並非零死角，不過網民都大讚Jeffrey性格好又對女友Evelyn專一。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙
（圖片來源：連登討論區截圖）
魏浚笙
（圖片來源：連登討論區截圖）
魏浚笙
（圖片來源：連登討論區截圖）
魏浚笙
（圖片來源：連登討論區截圖）

魏浚笙Jeffrey《膠戰2》受網民熱捧

現時24歲的魏浚笙Jeffrey在ViuTV綜藝節目《膠戰》系列有份擔任主持，他在節目不時講錯中文，如將「煨」番薯講成「餵」番薯而被稱做煨Sir，天然呆性格非常出位，又不時展現「中二病」形象，深受網民喜愛。因為他在鏡頭面前展示出真性情，就連男網民的心都俘虜到，認為他現實為人非常「真」。

魏浚笙 ISWIM 《調教你男友》大受網民歡迎，ViuTV馬上找Jeffrey「添食」，由他與MIRROR成員呂爵安Edan、岑珈其、「肥腸」徐浩昌、商台DJ阿正和模特兒劉沛蘅Hillary一起主持新節目《膠戰》，形式有點似韓國人氣綜藝《Running Man》。
Jeffrey在《膠戰》系列展現一臉天然萌，再加上經常甩碌，令觀眾覺得他非常可愛。（圖片來源：[email protected]
魏浚笙 ISWIM 在1月1日元旦日，ViuTV搞自家頒獎禮，Jeffery成為ViuTV最想據為己有藝人。
去年ViuTV搞自家頒獎禮，Jeffrey被封為ViuTV最想據為己有藝人。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

一早爆紅為守家人承諾延遲入行

「小鮮肉」Jeffrey的顏值極高，既靚仔又斯文，形象正面。他在17歲時被模特兒公司看中，獲邀去試鏡拍廣告，之後便以自由身的身份去做模特兒。他亦不時會在YouTube上拍片分享衣著形象和化妝技巧，直至拍攝ViuTV節目《調教你男友》令他引來不少粉絲，甚有人氣，增加對幕前的興趣。不過，當時他只有22歲，仍是一名學生，在香港公開大學修讀工商管理課程，雖然幕前有興趣，但他答應家人要大學畢業後才正式出道。

魏浚笙 ISWIM Jeffrey
Jeffrey去年正式大學畢業。（圖片來源：[email protected]

混血外貌遺傳自仙氣媽媽

Jeffrey一直被網民大讚是「翻版陳冠希」，其實他是個混血兒，家族擁有荷蘭和印尼血統，就連媽媽都十分有仙氣。他曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片，相中可見媽媽樣貌同樣標緻，散發清純氣質，可見基因強大。

ISWIM Jeffrey 魏浚笙
Jeffrey曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片（圖片來源：[email protected]

潛力股體重曾達190磅

Jeffrey成現今其中一位男神，不過他自爆兒時喜歡食甜食、零食及「垃圾食物」，直到中學時才因長高而瘦起來。後來他長大後，因為拍拖，體重又再增加，高峰期更達190磅。當時他身體都變弱又起「風癩」，結果輕了幾公斤，他發現變瘦後上鏡較好看，因而下定決心瘦身。

魏浚笙 ISWIM Jeffrey Jeffery
Jeffrey接受《Stephen‧傾》訪問時曾指自己外貌一般，認為碧咸、吳彥祖、金成武、陳冠希等人才是真正型男。他指自己最滿意的部位是「T字位」眉骨及鼻骨，但他卻不太喜歡鼻頭，因為一吃東西，鼻頭就很容易變大。（圖片來源：[email protected]志雲頻道 stephenchannel）

Jeffrey的瘦身大計絕對不是信口開河，他起初奉行16/8 飲食法，同時又努力做運動，維持一年就成功減走30磅。不過，由於持續節食加上做劇烈運動令身體難以負荷，身體虛弱以至他日日流鼻血，並要用一、兩個月時間去補充營養身體才慢慢適應，所以他都不建議大家以這方法減肥。現時他為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡幫助消腫和增加血液環，堅持勤力做運動，令體重保持在68kg。

ISWIM Jeffrey 魏浚笙
Jeffrey為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡和勤力做運動（圖片來源：[email protected]魏浚笙）

長情專一 望與女友結婚

Jeffrey除了外表俊俏，性格好之外，不少網民都因他對女友的深情專一而喜歡他。他與女友因參加ViuTV節目《調教你男友》第一次參與電視拍攝，他指當時劇組經社交平台聯絡他，終由節目主持梁祖堯選擇才有份參與。女友陳芷欣（Evelyn）比他年長4歲，當年他花了大概兩個月時間去追求女友，但由於二人年紀有差距，起初這對姊弟戀花了逾半年才逐漸穩定。男方為拉近大家之間的距離，時刻都會提醒自己要努力上進，並且遷就對方，甚麼事都要拿出來商量。

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Jeffrey曾在訪問中提及喜歡年長一點的女性，所以女朋友Evelyn正正是他的理想型。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey曾在《調教你男友》中表示，自己年紀少但對愛情十分認真，因此希望另一半會比較成熟，而且想認真穩定交往的人，所以不應以年齡作限制，重要是二人可互相遷就和體諒對方，可見Evelyn絕對是個合適的人選。二人至今拍拖7年但並無7年之癢而且恩愛依然，其中Jeffrey在《調教你男友》中因太久沒見女友，重相遇一刻更感動流涕，十分sweet。

魏浚笙 ISWIM Jeffrey去年參加ViuTV真人騷《調教你男友》，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動廣受網民注目，節目播出後人氣爆升。
Jeffrey參加ViuTV真人騷《調教你男友》後，憑靚仔外形，加上對女友Evelyn深情舉動，廣受網民注目。（圖片來源：[email protected]

Jeffrey出名愛錫女朋友，經常在網上放閃，有時都會以情侶檔身份一起工作。現時Evelyn都會負責管理Jeffrey的工作事務，並擔當經理人一職。他表示，即使日對夜對都不會悶，反指只要工作後見到女朋友就會開心，更希望可以盡早與女友結婚。

魏浚笙 ISWIM 與拍拖六年的Evelyn打風都打唔甩，Jeffery話唔介意女友大他四年，因為他就是喜歡姐姐。
Jeffrey曾霸氣表示： 「你要對你另一半有承諾，無人想做另一半要匿匿埋埋，唔Fair成件事，你身為一個男人，你係要公開保護。」（圖片來源：[email protected]

常見問題

Jeffrey係咩血統？

Jeffrey和陳冠希同樣是混血兒，而Jeffrey混血美貌原來⋯⋯遺傳自仙氣媽媽

《ISWIM》結局Jeffrey同袁澧林呢對小情侶會有結果嗎？

《I SWIM》6-10集劇情講述余浪沖協助施詠進行人物專訪⋯⋯即睇劇情劇透

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected][email protected]、電影《頭文字D》劇照、電影《無間道II》劇照、新傳媒照片庫

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