ISWIM｜Jeffrey魏浚笙 VS 全盛期陳冠希 網民票選邊個最靚仔？
《ISWIM》Jeffrey魏浚笙 VS 全盛期陳冠希「全盛時期Edc真係冇得輸」
Jeffrey和陳冠希同樣是混血兒，Jeffrey有荷蘭和印尼血統，而陳冠希則有八分之一的葡萄牙血統。雖然Jeffrey獲網民大讚貼地又乖仔，但講到邊個更靚仔，網民票選的最後結果係全盛時期的陳冠希大比數拋離Jeffrey，網民都話陳冠希全盛時期的「Bad Boy Feel」係無人能及，樣貌更係360度零死角。
「Edc個樣係全亞洲應該都係得幾個可以同佢比」
全盛時期的陳冠希樣貌被網民棒到「天上有地下無」，有網民指如果單計亞洲區的話，或者就只有同期的金城武和木村拓哉能夠與陳冠希作比較，陳冠希在演出《頭文字D》時的形象，成為他的顏值顛峰，他更被封為零死角男神，即使同伯伯互換身體後，依舊好靚仔。
平頭Edc VS 光頭Jeffrey
有網民更拎出陳冠希平頭時期的照片，揚言：「叫Jeffery剷光個頭再比較」，隨即有網民就貼出Jeffrey於《膠戰》中扮光頭超人的照片，看上去其實也不錯，但亦有網民指戴頭套其實看不出頭形，無法作比較。
「陳冠希天生S級、Jeffrey天生A級」
有網民又將Jeffery和陳冠希作為分級，指陳冠希為S級，Jeffrey則為A級。不過前者雖然天生顏值高，但現時因為少保養而令到其樣貌大跌watt，而Jeffrey本身都幾著重化妝及保養，相信即使年紀變大，也不會如陳冠希般走下坡。
Jeffrey被指靠Chok樣變Charm
另外也有網民指Jeffrey個樣易被睇厭，表情管理有些少怪，而且要靠Chok先會Charm，一笑就似天然呆，缺乏星味，有網民更直指「Jeffrey笑起上嚟有啲樣衰」。反之陳冠希就算咩樣咩表情都可以展現出靚仔的一面，壓倒性勝出。
魏浚笙Jeffrey《膠戰2》受網民熱捧
現時24歲的魏浚笙Jeffrey在ViuTV綜藝節目《膠戰》系列有份擔任主持，他在節目不時講錯中文，如將「煨」番薯講成「餵」番薯而被稱做煨Sir，天然呆性格非常出位，又不時展現「中二病」形象，深受網民喜愛。因為他在鏡頭面前展示出真性情，就連男網民的心都俘虜到，認為他現實為人非常「真」。
一早爆紅為守家人承諾延遲入行
「小鮮肉」Jeffrey的顏值極高，既靚仔又斯文，形象正面。他在17歲時被模特兒公司看中，獲邀去試鏡拍廣告，之後便以自由身的身份去做模特兒。他亦不時會在YouTube上拍片分享衣著形象和化妝技巧，直至拍攝ViuTV節目《調教你男友》令他引來不少粉絲，甚有人氣，增加對幕前的興趣。不過，當時他只有22歲，仍是一名學生，在香港公開大學修讀工商管理課程，雖然幕前有興趣，但他答應家人要大學畢業後才正式出道。
混血外貌遺傳自仙氣媽媽
Jeffrey一直被網民大讚是「翻版陳冠希」，其實他是個混血兒，家族擁有荷蘭和印尼血統，就連媽媽都十分有仙氣。他曾在社交平台上分享媽媽年輕時的照片，相中可見媽媽樣貌同樣標緻，散發清純氣質，可見基因強大。
潛力股體重曾達190磅
Jeffrey成現今其中一位男神，不過他自爆兒時喜歡食甜食、零食及「垃圾食物」，直到中學時才因長高而瘦起來。後來他長大後，因為拍拖，體重又再增加，高峰期更達190磅。當時他身體都變弱又起「風癩」，結果輕了幾公斤，他發現變瘦後上鏡較好看，因而下定決心瘦身。
Jeffrey的瘦身大計絕對不是信口開河，他起初奉行16/8 飲食法，同時又努力做運動，維持一年就成功減走30磅。不過，由於持續節食加上做劇烈運動令身體難以負荷，身體虛弱以至他日日流鼻血，並要用一、兩個月時間去補充營養身體才慢慢適應，所以他都不建議大家以這方法減肥。現時他為維持體重都會控制自己飲食，每天都會喝齋啡幫助消腫和增加血液環，堅持勤力做運動，令體重保持在68kg。
長情專一 望與女友結婚
Jeffrey除了外表俊俏，性格好之外，不少網民都因他對女友的深情專一而喜歡他。他與女友因參加ViuTV節目《調教你男友》第一次參與電視拍攝，他指當時劇組經社交平台聯絡他，終由節目主持梁祖堯選擇才有份參與。女友陳芷欣（Evelyn）比他年長4歲，當年他花了大概兩個月時間去追求女友，但由於二人年紀有差距，起初這對姊弟戀花了逾半年才逐漸穩定。男方為拉近大家之間的距離，時刻都會提醒自己要努力上進，並且遷就對方，甚麼事都要拿出來商量。
Jeffrey曾在《調教你男友》中表示，自己年紀少但對愛情十分認真，因此希望另一半會比較成熟，而且想認真穩定交往的人，所以不應以年齡作限制，重要是二人可互相遷就和體諒對方，可見Evelyn絕對是個合適的人選。二人至今拍拖7年但並無7年之癢而且恩愛依然，其中Jeffrey在《調教你男友》中因太久沒見女友，重相遇一刻更感動流涕，十分sweet。
Jeffrey出名愛錫女朋友，經常在網上放閃，有時都會以情侶檔身份一起工作。現時Evelyn都會負責管理Jeffrey的工作事務，並擔當經理人一職。他表示，即使日對夜對都不會悶，反指只要工作後見到女朋友就會開心，更希望可以盡早與女友結婚。
常見問題
Jeffrey係咩血統？
Jeffrey和陳冠希同樣是混血兒，而Jeffrey混血美貌原來⋯⋯遺傳自仙氣媽媽
《ISWIM》結局Jeffrey同袁澧林呢對小情侶會有結果嗎？
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