ISWIM｜Jeffrey魏浚笙 VS 全盛期陳冠希 網民票選邊個最靚仔？

近日正主演ViuTV劇《ISWIM》的Jeffrey（魏浚笙），一出道就憑著靚仔外表，被網民封為「翻版陳冠希」，近日更有網民在討論區開post，讓大家在現年24歲的Jeffrey和當年廿幾歲全盛時期的陳冠希（Edison）之中二選一，比較邊個先係最靚仔！