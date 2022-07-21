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ISWIM︳ 網民批Stanley單腳游水膠味濃 超越網民嚴選TVB十二大「膠爆」畫面？

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Viu人氣劇集《I SWIM》Stanley單腳游水戲被網民批膠味濃，甚至話睇返大台《戀愛自由式》破冰轉身都冇咁嬲，唔知呢幕有冇可能同以下十二個TVB劇 「膠爆」場口有得鬥？創下新經典？

TVB iswim 負傷上陣，左腳腫到豬蹄，單腳自由泳游贏對手﹗
負傷上陣，左腳腫到豬蹄，單腳自由泳游贏對手﹗（圖片來源：ViuTV《ISWIM》截圖）

ISWIM｜劇情大暴走網民力數7大膠位 全套劇勁多錯處逐項捉

 

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TVB劇集「精彩」場面多（圖片來源：無綫電視截圖）

1）唐寧破冰轉身

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唐寧拍攝《戀愛自由式》時只有21歲 ，青春可人（圖片來源：TVB USA [email protected]

ViuTV嘅青春劇《i.SWIM》播放在即，但早喺接近20年前，無綫已經製作呢類以游水為題材嘅偶像劇，《戀愛自由式》由鄧麗欣、陳文媛、蕭正楠、唐寧及黃宗澤主演，經典場面不得不提唐寧為咗喺比賽中勝出，使出絕招「破冰轉身」，模仿着溜冰鞋溜冰嘅原理，身體減少咗同水嘅接觸後，包住佢嘅水立即結冰，當一發力嗰陣，唔止啲冰碎晒，仲一支箭咁向前飆，贏咗本來領先好多嘅對手，當年有觀眾話仲因為呢場戲，真係去咗研究點樣「破冰轉身」。

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（圖片來源：TVB USA [email protected]
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 游水游到溜冰咁，唔講劇本，當然TVB喺特技上都花咗唔少心思。
游水游到溜冰咁，唔講劇本，喺特技上都花咗唔少心思。（圖片來源：TVB USA [email protected]
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 就算唔係「破冰轉身」，劇中其他泳姿都非一般。
就算唔係「破冰轉身」，劇中其他泳姿都好非一般，例如呢招片石轉身。（圖片來源：TVB USA [email protected]

2) 姚子翔被撞飛

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 姚子羚喺《黃金有罪》被車撞呢幕，被網民話又慘又好笑。
姚子羚喺《黃金有罪》被車撞呢幕，被網民話又慘又好笑。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）

前年播出嘅《黃金有罪》，有場戲講姚子羚手上因為有張兆輝嘅罪證，所以張兆輝逼佢交出嚟，兩人爭奪期間，姚子羚衝出馬路被車撞飛，一飛仲飛得好遠好高，有幾遠？足足有幾個身位，但姚子羚落地之後，除咗嘴角有血兼暈咗，頭髮竟然冇咩亂，仲保持到個靚樣，身手拍得住漫威英雄。

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（圖片來源：《黃金有罪》截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 被車撞完仲咁靚，睇嚟導演好錫住姚子羚。
被車撞完仲咁靚，睇嚟導演好錫住姚子羚。（圖片來源：《黃金有罪》截圖）

3）徐子珊不死之身

其實TVB嘅女藝人真係百般武藝，個個身手了得，其中徐子珊就係佼佼者。佢喺《神鎗狙擊》飾演一名督察，要去儆惡懲奸，就當然會遇到危險場面，劇中講徐子珊遇到嘅槍戰、爆炸、跳樓逃生嘅戲，可能多過講佢食飯嘅戲，佢仲炸極都唔會死，動作場面十足荷李活級製作。有集講子珊趕到案發現場時就發生爆炸，逃生嘅佢即飛撲遠離身後嘅建築物，個姿勢喺奧運體操項目話唔定會攞到滿分。

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 呢場戲子珊大顯身手，先喺樓梯跳起反身對抗犯人，再避過炸彈襲擊後，由高處跳落地面成功捉到犯人，非常厲害。
呢場戲子珊大顯身手，先喺樓梯跳起反身對抗犯人，再避過炸彈襲擊後，由高處跳落地面成功捉到犯人，非常厲害。（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 唔知徐子珊有冇考慮向動作演員方向發展
子珊或者可以考慮向動作演員方向發展（圖片來源：《神鎗狙擊》截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 呢個姿勢咁優美，成為網民最喜愛的meme圖之一。
呢個姿勢咁優美，成為網民最喜愛的meme圖之一。（圖片來源：TVB 截圖）

4）謝天華單手攀石

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 謝天華單手攀石，世上有幾多人做到
謝天華單手攀石，世上有幾多人做到（圖片來源：TVB USA [email protected]

同樣係《神鎗狙擊》，謝天華單手攀石呢一幕都係經典。場戲喺講謝天華喺戶外攀石期間，突然電話響，佢諗都唔使諗就左手拎個電話出嚟聽，右手繼續抓住嚿石，完全冇做安全措施喺半空輕鬆傾完個電話，面不改容地繼續攀上頂。不過咪以為咁強勁嘅臂彎係得謝天華獨有，《換命真相》嘅譚俊彥都可以凌空曲手抽起蔣家旻，同樣臂力驚人。

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（圖片來源：《換命真相》截圖）

5）石修催眠大法

石修喺劇中催眠法簡直係神級，仲要唔止運用過一次。喺2004年《隔世追兇》，飾演心理學專家嘅石修追捕駱應鈞期間，被對方手下用槍威嚇，生命受威脅嘅一刻，石修使出催眠大法：「你流緊血，你睇地上，一滴、兩滴、三滴」，用10秒嘅時間就成功催眠咗對方，得以脫險。橋唔怕舊，就緊要受！2011年台慶劇《荃加福祿壽探案》，石修用番同一個催眠法搞掂咗戴耀明，自抽咁高招，令觀眾笑到反肚。

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 石修喺《隔世追兇》用10秒催眠咗想殺佢嘅人，網民覺得佢嘅水準已經超越世界級
網民覺得石修嘅催眠水準已經超越世界級（圖片來源：TVB USA [email protected]截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 《荃加福祿壽探案》嘅編劇似乎念念不忘石修喺《隔世追兇》嘅催眠大法
《荃加福祿壽探案》嘅編劇似乎念念不忘石修喺《隔世追兇》嘅催眠大法（圖片來源：《荃加福祿壽探案》截圖）

6）關禮傑彈跳力驚人

喺2014年《叛逃》飾演警務人員嘅關禮傑為捉拿恐怖分子，向下屬示範點樣由大廈天台跳到對面嘅大廈，飛簷走壁嘅彈跳力十分驚人，劇集播出後，呢一幕令關禮傑成為咗萬能Key，被網民由大廈Key到佢出太空再返番地球。而講到彈跳力，一定要講埋《學警出更》嘅陶大宇，為躲避槍擊嘅佢，亦都跳過咗對面大廈，如果佢兩個去參加跳遠比賽，肯定有得鬥。

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 關禮傑示範跳過對面天台，劇組多角度拍攝，可見非常重視程度
關禮傑示範跳過對面天台，仲有多角度，可見劇組非常重視（TVB USA [email protected]
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 《學警出更》嘅陶大宇亦都係跳遠高手，
《學警出更》嘅陶大宇亦都係跳遠高手，（圖片來源：《學警出更》截圖）

7）《大冬瓜》滑稽程度出晒事

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（圖片來源：《大冬瓜》劇照）

2009年播出嘅《大冬瓜》靈感嚟自民間故事《十兄弟》，誇張嘅表達方式令人覺得真係 「好」創新。似乎仲想向《寵物小精靈》致敬，劇中有晒圖鑑、法寶，大冬瓜當精靈球，再加上滑稽嘅劇情，被網民指就算有智叔精湛嘅演技幫補，都救唔到收視。

8）古裝《強劍》學龜波氣功

2007年《強劍》本身賣嘅就係古裝特技，又有黃宗澤和鄭嘉穎兩大小生做主角，本來套劇好好地地，點知臨尾就疑抄《唐伯虎點秋香》，仲無啦啦學識咗「龜波氣功」，叫追咗10幾集嘅劇迷情何以堪。

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（圖片來源：《強劍》海報）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 《強劍》版嘅「龜波氣功」
《強劍》版嘅「龜波氣功」，冇睇過《龍珠》嘅人應該都認得個招牌手勢（圖片來源：《強劍》截圖 ；《龍珠》截圖）

9）《無雙譜》CG好「復古」

2015年《無雙譜》係一套古裝神話劇，翻拍無綫1981年同名自家作，黎耀祥、黃宗澤、郭羨妮等人主演，演員需一人分飾兩角。而觀眾記得嘅係扮鯉魚精嘅岑麗香，事關佢喺水中嘅電腦特技場面，網民話一路睇一路好有親切感，似足細個嗰陣嘅兒童節目式特技效果咁粗糙。其實另一套劇《張保仔》斥資千萬嘅CG都好「出事」，被指係小學雞之作。

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《無雙譜》呢種特技效果真係好有特色（圖片來源：TVB USA [email protected]截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 網民表示呢種質數嘅CG，好有親切感，似足細個睇兒童節目。
網民表示呢種質數嘅CG，好有親切感，似足細個睇兒童節目。（圖片來源：《無雙譜》截圖）
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（圖片來源：《無雙譜》截圖）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 《張保仔》嘅CG都唔比《無雙譜》遜色
《張保仔》嘅CG都唔比《無雙譜》遜色（圖片來源：《張保仔》截圖）

10）鄭少秋神級接波術

角色嘅必殺技又點止得石修有，秋官喺2009年《桌球天王》嘅球技，一樣咁神乎其技。當中不得不提劇中嘅屠龍Cue同倚天杆Cue，有火焰有龍捲風襯住「出場」，視覺效果一流。秋官同徒弟鄧健泓嗰場終極大戰，仲幾難落袋嘅波都難唔到佢。同郭政鴻對戰嗰集，秋官甚至將個波玩到出神入化，職業球手傅家俊落到場都未必夠打。

TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 原來桌球係咁樣打，傅家俊又識唔識呢？
原來桌球係咁樣打，傅家俊又識唔識呢？（圖片來源：《桌球天王》）
TVB膠劇 徐子珊不死之身 破冰轉身 家族榮耀 TVB TVB膠劇 秋官咁接波，係咪好型？反正網民就改咗做meme圖
秋官咁接波，係咪好型？反正網民就改咗做meme圖（圖片來源：《桌球天王》截圖）

11)《掌上明珠》譚真一去廁所

還是小朋友時期的譚真一，在劇中打算自己去廁所，去到之後其尿兜的高度比人更高。照理來說譚真一應該無法順利排出尿液，不料譚真一繼續去，或者在轉場景之時他一下子跳起再小便吧。

TVB膠劇 TVB劇集
（圖片來源：《掌上明珠》截圖）
TVB膠劇 TVB劇集
（圖片來源：《掌上明珠》截圖）

12)《潮拜武當》炸蕃薯

《潮拜武當》中有一幕郭政鴻用微波爐叮蕃薯的場景，其蕃薯突然爆炸，由微波爐衝出嚟，而在其面前靜靜等待的郭政鴻就被蕃薯炸開。成個場面睇落去十分好笑，特效其實做得都相當不錯。

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（圖片來源：《潮拜武當》截圖）
TVB膠劇 炸到佢飛勁遠！
炸到佢飛勁遠！（圖片來源：《潮拜武當》截圖）

撰文：東方新地圖片來源：Viu、《強劍》海報 、《強劍》截圖、 《龍珠》截圖《學警出更》截圖 《換命真相》截圖 、《神鎗狙擊》截圖 、《張保仔》截圖、《無雙譜》截圖 《桌球天王》截圖、《荃加福祿壽探案》截圖 、《隔世追兇》截圖 、《黃金有罪》 TVB USA [email protected] 《神鎗狙擊》

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