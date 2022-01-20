IT狗｜余逸思傻大姐化身女權分子 一個原因Yoshi最怕Viu搞女團

《IT狗》余逸思Yoshi飾演的Billie（女B）同陳湛文飾演的Billy（男B）是一對歡喜冤家，經常鬥嘴好搶戲﹗余逸思16年參選《美選D.n.A》獲亞軍後正式加入ViuTV，主攻綜藝及主持工作，在ViuTV曝光率極高，堪稱ViuTV綜藝王﹗但余逸思眼見公司組女團，都擔心資源被分薄，最驚自己變成倉底貨﹗