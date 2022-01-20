IT狗｜余逸思傻大姐化身女權分子 一個原因Yoshi最怕Viu搞女團

《IT狗》余逸思Yoshi飾演的Billie（女B）同陳湛文飾演的Billy（男B）是一對歡喜冤家，經常鬥嘴好搶戲﹗余逸思16年參選《美選D.n.A》獲亞軍後正式加入ViuTV，主攻綜藝及主持工作，在ViuTV曝光率極高，堪稱ViuTV綜藝王﹗但余逸思眼見公司組女團，都擔心資源被分薄，最驚自己變成倉底貨﹗
文：東方新地｜圖：《IT狗》截圖、[email protected]
IT狗｜余逸思飾Billie同Billy演歡喜冤家
《IT狗》中余逸思Yoshi飾演IT人同時是一名女權分子，經常同男B（陳湛文飾）作對，每次有佢哋的戲份都好有火花，大家互不相讓、針鋒相對，而本身傻大姐性格的余逸思，在劇中角色性格卻是大反轉，收起笑容經常寸寸貢﹗余逸思坦言在綜藝中可做番自己跟拍劇很不同，又指首次接拍佔戲重的角色，心情超級緊張，事前做足功課。
余逸思唔怕MIRROR怕COLLAR
28歲余逸思Yoshi身為ViuTV綜藝王，原來對公司搞女團坦言受感到威脅，曾在訪問中表示：「公司請咗人手協助搞女團，我當然擔心㗎，因為我主力做綜藝節目，綜藝又好需要新面孔，我驚會變成倉底貨。」但就唔怕人氣組合MIRROR，因為「男女有別」，最怕被一班新女搶晒公司資源﹗
余逸思同沈殷怡同居
余逸思Yoshi雖然深怕後浪推前浪，但跟同公司又是女神級的沈殷怡Shirley私下感情好好﹗余逸思同沈殷怡中學時參加聯校劇團已經認識，但中間沒有聯絡，直至在ViuTV重遇，一拍即合，兩年前更一起同居做同屋主﹗沈殷怡爆余逸思最怕小昆蟲，所以在家裡由她去保護余逸思，相當搞笑﹗
余逸思：我哋唔只做戲，係一齊奮鬥﹗
「我諗依個絕對係我嘅電視生涯黃金里程碑…太感激遇上大家 一個台前幕後都咁有火嘅團隊。多謝導演監製夠膽俾依個角色我🤣真係在心中🥺❤️。多謝所有神級演員前輩照住，認真一開始收到角色嗰陣勁擔心緊張，因為全部都係專業電影級演員，得我一粒薯仔喺度唔知做乜🥔。但你哋都肯花時間用心對我對戲，俾意見又唔嫌我煩 (唱歌個啲再另計啦…😀)好鐘意依種重新學習，由零開始嘅感覺，我哋唔只做戲，而係實實在在一齊奮鬥﹗」
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余逸思《美選D.n.A.》出身 升級成ViuTV重點推介8大藝人
余逸思（Yoshi）近年在ViuTV曝光率急升，繼之前在節目《辣伙頭開火》和《貼身36 》現身後，近日又有份參加《擊戰》做主持。今年ViuTV五周年台慶，更公佈余逸思成為該台重點推介的8大藝人之一，公司將重點培訓，實行力谷Yoshi衝出國際！
余逸思（Yoshi）入行前職業為模特兒兼化妝師，2016年透過參加選美真人騷節目《美選D.n.A.》加入ViuTV，之後主力拍旅遊和真人騷節目，以高䠷健美的身形加上甜美的笑容，令觀眾留下深刻印象。之前Yoshi參演節目《擊戰》做主持，美貌不比十位女參加者輸蝕。去年為ViuTV五周年台慶，余逸思更升格成為該台重點推介8大藝人之一，將有機會衝出國際，有指現正上戲劇班。
余逸思孖沈殷怡玩貼身綑鎖
余逸思（Yoshi）與Shirley在讀書時期因為聯校活動認識，進而成為閨密，2020年更展開了同居生活，除了《貼身36》外，兩人已先後在兩輯《辣伙頭》和《金剛旅神團》中合作過，在熒幕前後都默契十足。她更會同閨密「Double S 」沈殷怡（Shirley）雙雙被手銬鎖住，大玩「身貼身」長達36個鐘的真人騷！