《IT狗2.0》Hit爆神劇再回歸！官方100題問答挑戰 地獄級難度考倒鐵粉

《IT狗》系列時隔四年強勢回歸，官方為迎接《IT狗2.0》特別舉辦有獎問答熱身賽，吸引大批劇迷參與挑戰。這次問答遊戲設計了100條題目，分為三個不同難度級別，從基礎劇情到超高難度細節，全方位測試觀眾對劇集的熟悉程度。活動更準備了300件PayPayDuck T恤作為獎品，讓最忠實的粉絲能夠獲得官方認證，成為PayPayDuck的新員工。