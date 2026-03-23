《IT狗2.0》Hit爆神劇再回歸！官方100題問答挑戰 地獄級難度考倒鐵粉
100條問答分三級挑戰 基礎到地獄級難度
問答遊戲巧妙地將100條題目劃分為三個級別，第一部分為LV.9基礎級，共30條題目30分，主要考核劇集的基本設定和主要角色資訊。題目涵蓋Kenneth成立的Co-working Space名稱、paypayduck平台的前身、各角色的職業背景等核心劇情。官方更貼心地提供重溫連結，讓參加者可以溫習基本內容。
《IT狗》角色金句成考核重點
第二部分為中級挑戰，包含更多細節性問題，其中64至70題專門考核角色經典金句。參加者需要準確記住阿信「網絡世界，係冇 ____可言」、Kenneth「思維模式決定你嘅____。」等經典對白。
地獄級題目挑戰真正鐵粉
最具挑戰性的第三部分為LV.999地獄級，僅30條題目卻佔400分，考核極其細微的劇情細節。題目包括阿信的確切出生日期、角色卡片上的電郵帳號名稱、各種密碼數字組合等超高難度內容。甚至連角色衣著顏色、辦公室樓層、廣告台詞等微小細節都成為考核範圍，真正測試觀眾是否為超級鐵粉。
官方設300個獎品名額 創意答案成關鍵
活動設定前500名高分參加者中，根據第100題創意答案選出300位得獎者，每人可獲得PayPayDuck T恤一件。第100題要求參加者預測《IT狗2.0》劇情發展，這不僅考驗創意思維，更讓粉絲參與到續集的期待和想像中。官方表示「當中100條問題考驗大家對《IT狗》嘅愛與忠誠」，獲獎者將被認可為PayPayDuck新員工。
網民熱烈響應 稱題目「變態級困難」
問答遊戲一經推出即引起網民熱烈討論，不少參加者在社交平台分享答題心得。有網民留言「第一部分都覺得有難度，真係要重溫多次先得」，亦有鐵粉表示「地獄級題目真係變態，連角色護腕顏色都要記」。更有參加者笑言「100條題答完覺得自己係《IT狗》專家」。
《IT狗 2.0》：Hit爆神劇再回歸！
《IT狗》自 2021 年播出後席捲全城，成為近年最具話題性的本地喜劇之一。相隔 4 年再度回歸，新一季除原班人馬外，更加入凌文龍、陳漢娜、楊樂文及岑珈其等新面孔，「香城一姐」阿霞及麗英亦會登場，卡士更強、角色世界觀再擴張。Lokman 更直言希望 將「大台理論」再次發揚光大，勢再掀全城討論。、