IT狗｜有錢女「子琳」張蔓莎為新人王張蔓姿孖妹 曾戀上同門師兄吳肇軒

在ViuTV熱播劇《IT狗》第13集初次現身、飾演有錢女喬子琳的張蔓莎（Sabrina），原來係叱咤女新人王張蔓姿（Gigi）的孖生細妹，出道已有8年的她，仲曾經和同門師兄吳肇軒拍過兩年拖！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]
《IT狗》張蔓莎 曾跟張繼聰學戲
現年27歲的張蔓莎（Sabrina）畢業於香港理工大學英文系，自2014年擔任港台節目《青春聯合體》主持入行，接拍過不少MV和廣告，又曾與林婷、Locker（林家熙）、Angela（袁澧林）一齊跟張繼聰上堂學做戲，近年參演過多套ViuTV劇集，包括《身後事務所》、《教束》、《理想國—裂縫》 、《地產仔》及現在播映中的《IT狗》等。
同鍾嘉欣大台角色撞名
張蔓莎在《IT狗》第13集中首次登場，飾演雅典娜婚禮策劃公司老闆喬山河的女兒喬子琳，這個角色名字原來同TVB劇《護花危情》中鍾嘉欣飾演的角色撞名，而在《護花危情》的劇情中，喬子琳是國際集團主席喬江山（秦沛飾）的女兒。
雙胞胎姊妹齊入行
張蔓莎和今年獲得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎的張蔓姿（Gigi）是孖生姊妹，兩姊妹一同在演藝圈發展，曾合作拍過ViuTV劇《地產仔》和《教束》，又一齊主持過ViuTV節目《吃掉前男友》，現在大孖張蔓姿簽入華納旗下主力做歌手，細孖張蔓莎則主力向戲劇和電影發展。
與吳肇軒再見亦是朋友
大孖張蔓姿同吳肇軒是演藝學院同學，吳肇軒搵張蔓姿搭路認識其妹張蔓莎﹗18年二人拍攝《身後事務所》時撻著，但到2020年，張蔓莎在主持ViuTV節目《吃掉前男友》時，表示和吳肇軒因性格不合而分手，更指兩人互相見證著對方的成長，分手亦是朋友，一直保持友好關係。
細孖張蔓莎（左一）和大孖張蔓姿（左二）2020年曾夥拍張惠雅Regen、蔡寶欣和莊韻澄主持ViuTV節目《吃掉前男友》。（圖片來源：《吃掉前男友》截圖）
不再渴望童話式愛情
而講到愛情觀，張蔓莎表示自己以前渴望童話式愛情，覺得遇到一個人便想溫馨地走完下半生，但人愈大反覺得遇見喜歡的人很難，所以現在不會預先做計劃，若能遇到對的人便好好珍惜，遇不到就抱著隨緣的心態。
即睇《IT狗》張蔓莎初登場：開啟《大台理論》新章！