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IT狗｜有錢女「子琳」張蔓莎為新人王張蔓姿孖妹 曾戀上同門師兄吳肇軒

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撰文：東方新地

在ViuTV熱播劇《IT狗》第13集初次現身、飾演有錢女喬子琳的張蔓莎（Sabrina），原來係叱咤女新人王張蔓姿（Gigi）的孖生細妹，出道已有8年的她，仲曾經和同門師兄吳肇軒拍過兩年拖！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]

《IT狗》張蔓莎 曾跟張繼聰學戲

現年27歲的張蔓莎（Sabrina）畢業於香港理工大學英文系，自2014年擔任港台節目《青春聯合體》主持入行，接拍過不少MV和廣告，又曾與林婷、Locker（林家熙）、Angela（袁澧林）一齊跟張繼聰上堂學做戲，近年參演過多套ViuTV劇集，包括《身後事務所》、《教束》、《理想國—裂縫》 、《地產仔》及現在播映中的《IT狗》等。

張蔓莎和劇中飾演富三代黃金開的林家熙，是同一經紀公司旗下的師兄妹。（圖片來源：IG@triplesartistemanage）
張蔓莎和劇中飾演富三代黃金開的林家熙（Locker），是同一經紀公司旗下的師兄妹。（圖片來源：[email protected]
劇中子琳喜歡上了開開，開開卻仍單戀著蒙玲。（圖片來源：IG@triplesartistemanage）
劇中子琳喜歡上了開開，開開卻仍單戀著蒙玲（陳漢娜飾）。（圖片來源：[email protected]
在第13集中，張蔓莎還加入了PayPayEgg做實習生，和Jeffrey（魏浚笙）成為同事。（圖片來源：IG@sabrinasa）
在第13集中，張蔓莎還加入了PayPayEgg做實習生，與Jeffrey（魏浚笙）成為同事。（圖片來源：[email protected]

同鍾嘉欣大台角色撞名

張蔓莎在《IT狗》第13集中首次登場，飾演雅典娜婚禮策劃公司老闆喬山河的女兒喬子琳，這個角色名字原來同TVB劇《護花危情》中鍾嘉欣飾演的角色撞名，而在《護花危情》的劇情中，喬子琳是國際集團主席喬江山（秦沛飾）的女兒。

《護花危情》人物關係圖（圖片來源：tvb.com）
《護花危情》人物關係圖（圖片來源：tvb.com）
鍾嘉欣
《護花危情》中鍾嘉欣飾演的喬子琳是富家女，職業是大提琴家，據知張蔓莎都學過拉大提琴，唔知嚟緊會唔會喺劇中露返兩手？（圖片來源：《護花危情》劇照）

雙胞胎姊妹齊入行

張蔓莎和今年獲得叱咤樂壇生力軍女歌手金獎的張蔓姿（Gigi）是孖生姊妹，兩姊妹一同在演藝圈發展，曾合作拍過ViuTV劇《地產仔》和《教束》，又一齊主持過ViuTV節目《吃掉前男友》，現在大孖張蔓姿簽入華納旗下主力做歌手，細孖張蔓莎則主力向戲劇和電影發展。

張蔓莎（左）曾與胞姐張蔓姿一同在《地產仔》飾演劏房孖女租客。（圖片來源：《地產仔》截圖）
張蔓莎（左）曾與胞姐張蔓姿一同在《地產仔》飾演劏房孖女租客。（圖片來源：《地產仔》截圖）
又曾合作拍《教束》，飾演大蓮花（左）與小百合。（圖片來源：《教束》截圖）
又曾合作拍《教束》，飾演大蓮花（左）與小百合。（圖片來源：《教束》截圖）
張蔓姿（右）雖然畢業自香港演藝學院戲劇學院表演系，但現在主力發展音樂事業。（圖片來源：IG@sabrinasa）
大孖張蔓姿（右）雖然畢業自香港演藝學院戲劇學院表演系，但現在主力發展音樂事業。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎（左）和張蔓姿這對孖生姊妹出世只相隔一分鐘。（圖片來源：IG@sabrinasa）
細孖張蔓莎（左）和大孖張蔓姿這對孖生姊妹出世只相隔一分鐘。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎（左）外型走文青路線，張蔓姿則偏向中性型格打扮。（圖片來源：IG@sabrinasa）
細孖張蔓莎（左）外型走文青路線，大孖張蔓姿則偏向中性型格打扮。（圖片來源：[email protected]
兩姊妹除了合作拍劇外，亦有一齊做音樂上的創作，和做model出席時裝活動。（圖片來源：IG@sabrinasa）
兩姊妹除了合作拍劇外，亦有一齊做音樂上的創作，和做model出席時裝活動。（圖片來源：[email protected]

與吳肇軒再見亦是朋友

大孖張蔓姿同吳肇軒是演藝學院同學，吳肇軒搵張蔓姿搭路認識其妹張蔓莎﹗18年二人拍攝《身後事務所》時撻著，但到2020年，張蔓莎在主持ViuTV節目《吃掉前男友》時，表示和吳肇軒因性格不合而分手，更指兩人互相見證著對方的成長，分手亦是朋友，一直保持友好關係。

IT狗｜有錢女子琳張蔓莎Sabrina為張蔓姿孖妹 曾戀吳肇軒

細孖張蔓莎（左一）和大孖張蔓姿（左二）2020年曾夥拍張惠雅Regen、蔡寶欣和莊韻澄主持ViuTV節目《吃掉前男友》。（圖片來源：《吃掉前男友》截圖）

吳肇軒和張蔓莎胞姊張蔓姿為演藝學院同學，二人在張蔓姿介紹下認識，及後在合作ViuTV劇集《身後事務所》時撻著。（圖片來源：IG@siuhinng）
吳肇軒（右）在演藝學院同學張蔓姿介紹下認識其胞妹張蔓莎（左），兩人其後在合作ViuTV劇集《身後事務所》時撻著。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎與吳肇軒拍拖時雖然一直保持低調，但情侶關係在朋友間早已公開。（圖片來源：IG@siuhinng）
張蔓莎與吳肇軒拍拖時雖然一直保持低調，但情侶關係在朋友間早已公開。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎表示雖然已和吳肇軒分手，但兩人再見亦是朋友，仍會互相幫助。（圖片來源：IG@siuhinng）
張蔓莎表示雖然已和吳肇軒分手，但兩人再見亦是朋友，仍會互相幫助。（圖片來源：[email protected]

不再渴望童話式愛情

而講到愛情觀，張蔓莎表示自己以前渴望童話式愛情，覺得遇到一個人便想溫馨地走完下半生，但人愈大反覺得遇見喜歡的人很難，所以現在不會預先做計劃，若能遇到對的人便好好珍惜，遇不到就抱著隨緣的心態。

除了看書、上戲劇班外，張蔓莎仲學過拉大提琴，相當多才多藝。（圖片來源：IG@sabrinasa）
除了看書、上戲劇班外，張蔓莎仲學過拉大提琴，相當多才多藝。（圖片來源：[email protected]
又拍過唔少《試當真》的短片。（圖片來源：IG@sabrinasa）
拍過不少《試當真》的短片。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎話自己依家唔急拍拖，相信只要自己做好準備，Mr. Right慢慢就會出現。（圖片來源：IG@sabrinasa）
張蔓莎話自己依家唔急拍拖，相信只要自己做好準備，Mr. Right慢慢就會出現。（圖片來源：[email protected]
張蔓莎指自己人生拍過3至4次拖，初戀對象是中學辯論隊的男同學。（圖片來源：IG@sabrinasa）
張蔓莎指自己人生拍過3至4次拖，初戀對象是中學辯論隊的男同學。（圖片來源：[email protected]
講到擇偶條件，張蔓莎表示喜歡有才華、有外表的成熟型男士。（圖片來源：IG@sabrinasa）
講到擇偶條件，張蔓莎表示喜歡有才華、有外表的成熟型男士。（圖片來源：[email protected]

即睇《IT狗》張蔓莎初登場：開啟《大台理論》新章！

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