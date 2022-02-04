IT狗｜大結局爆終極金句 主角凌文龍：無知是世故，短視是無奈
文：東方新地｜圖：《IT狗》截圖
發布會上金句
大結局嘅高潮位，定非阿信潛入Moby發布會上與萬鈞（朱柏謙 飾）的說話，非常觸動人心，不少網民更直言此番對白「話中有話」，加上凌文龍的激情演繹，令此段戲份成為《IT狗》的最佳金句和總結：
或者到咗呢一刻，你仍然覺得我哋呢班人係蠢嘅。但我話畀你聽，香港創科欠缺嘅，從來都唔係咩技術，因為最好嘅技術，我哋二十年前已經擁有過。真正令到呢個城巿停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知或者短視，而係我哋對香港創科已經失去咗信任。我哋實在經歷咗太多欺騙、出賣，所以每一個人，都習慣咗喺畀人出賣之前，先將自己賣一個好嘅價錢。你所講嘅無知，其實係一種世故；你所講嘅短視，其實係一種無奈。佢哋嘅問題唔係蠢呀，係佢哋太過聰明，聰明到，明白唯有眼前嘅利益先至值得信任，但就算係咁，我知道仍然有一班唔夠聰明嘅人，努力為咗夢想，努力為咗呢個城巿嘅未來艱苦咁樣前行，或者呢啲就係你所講嘅蠢人。但係我同你講，佢哋，先至係一班真正有信念嘅人。只要我哋每一個人都堅守住自己嘅信念，我哋一定可以追返失去咗嗰20年，去搵返一個真正屬於我哋自己嘅未來。
萬鈞流住淚回答：「不過呢個世界唔係你話有夢想，機會就會畀你」阿信續說：
機會從來唔需要人畀，機會，係留畀有信念嘅人
阿媽現身
其實除咗發布會上的金句之外，大結局上依然有另一些重點。之前阿信（凌文龍 飾）經常到一個公園與一名婦人傾偈，阿信亦成功在她身上獲得支持和鼓勵，就連「Pay Pay Duck」個名都係由呢位婦人啟發。雖然阿信一直都沒有稱呼過對方，但只見二人聊天時態度親暱，看似關係非常親密。而在劇集中段，阿信亦曾經提過自己有時會幻想與亡母傾偈，那時已經有不少網民猜測該名婦人是否阿信的亡母。到最後一集，終於一如網民所想，該名婦人真係阿信亡母！
仲有Locker演技爆發
尾段再爆金句
最後由一班主角創辦的PayPayDuck可以話係「贏咗場交，輸咗間公司」，因為被收購的1.2億泡了湯，但PayPayDuck本身亦非一間以牟利作為前題的公司，難怪Kennth（岑珈其 飾）以及Tony（LokMan飾）咁愁再爆金句啦！
Kennth：搞埋個咁嘅Business Model，又唔賣廣告，又唔賣資料，冇錢賺邊有人繼續投資落去㗎？
星之子Tony ：係囉！又賺唔到錢，又唔肯放棄，咁我哋搞緊咩呀？
阿信：總會有人相信PayPayDuck嘅理念嘅！