IT狗｜大結局爆終極金句 主角凌文龍：無知是世故，短視是無奈

一連二十集嘅ViuTV劇集《IT狗》終於都在大年初四（2月4日）大結局。劇情一如「大台理論」般，並沒有太大驚喜，但情節以及對白，卻是驚喜不斷，尤其是阿信（凌文龍 飾）在發布會上的一番說話，更成為全劇金句中的金句。