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IT狗｜大結局爆終極金句 主角凌文龍：無知是世故，短視是無奈

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撰文：東方新地

一連二十集嘅ViuTV劇集《IT狗》終於都在大年初四（2月4日）大結局。劇情一如「大台理論」般，並沒有太大驚喜，但情節以及對白，卻是驚喜不斷，尤其是阿信（凌文龍 飾）在發布會上的一番說話，更成為全劇金句中的金句。

文：東方新地｜圖：《IT狗》截圖

觀眾要同PayPayDuck道別喇！（圖片來源：《IT狗》截圖）
觀眾要同PayPayDuck道別喇！（圖片來源：《IT狗》截圖）

發布會上金句

大結局嘅高潮位，定非阿信潛入Moby發布會上與萬鈞（朱柏謙 飾）的說話，非常觸動人心，不少網民更直言此番對白「話中有話」，加上凌文龍的激情演繹，令此段戲份成為《IT狗》的最佳金句和總結：

或者到咗呢一刻，你仍然覺得我哋呢班人係蠢嘅。但我話畀你聽，香港創科欠缺嘅，從來都唔係咩技術，因為最好嘅技術，我哋二十年前已經擁有過。真正令到呢個城巿停滯不前嘅，亦都唔係你所講嘅無知或者短視，而係我哋對香港創科已經失去咗信任。我哋實在經歷咗太多欺騙、出賣，所以每一個人，都習慣咗喺畀人出賣之前，先將自己賣一個好嘅價錢。你所講嘅無知，其實係一種世故；你所講嘅短視，其實係一種無奈。佢哋嘅問題唔係蠢呀，係佢哋太過聰明，聰明到，明白唯有眼前嘅利益先至值得信任，但就算係咁，我知道仍然有一班唔夠聰明嘅人，努力為咗夢想，努力為咗呢個城巿嘅未來艱苦咁樣前行，或者呢啲就係你所講嘅蠢人。但係我同你講，佢哋，先至係一班真正有信念嘅人。只要我哋每一個人都堅守住自己嘅信念，我哋一定可以追返失去咗嗰20年，去搵返一個真正屬於我哋自己嘅未來。

萬鈞流住淚回答：「不過呢個世界唔係你話有夢想，機會就會畀你」阿信續說：

機會從來唔需要人畀，機會，係留畀有信念嘅人

萬鈞被感動了。（圖片來源：《IT狗》截圖）
萬鈞被感動了。（圖片來源：《IT狗》截圖）
雙眼發出希望光芒的阿信。（圖片來源：《IT狗》截圖）
雙眼發出希望光芒的阿信。（圖片來源：《IT狗》截圖）

阿媽現身

其實除咗發布會上的金句之外，大結局上依然有另一些重點。之前阿信（凌文龍 飾）經常到一個公園與一名婦人傾偈，阿信亦成功在她身上獲得支持和鼓勵，就連「Pay Pay Duck」個名都係由呢位婦人啟發。雖然阿信一直都沒有稱呼過對方，但只見二人聊天時態度親暱，看似關係非常親密。而在劇集中段，阿信亦曾經提過自己有時會幻想與亡母傾偈，那時已經有不少網民猜測該名婦人是否阿信的亡母。到最後一集，終於一如網民所想，該名婦人真係阿信亡母！

（圖片來源：《IT狗》截圖）
（圖片來源：《IT狗》截圖）

仲有Locker演技爆發

Locker化身外賣仔，入型入格！（圖片來源：《IT狗》截圖）
Locker化身外賣仔，入型入格！（圖片來源：《IT狗》截圖）
同佢以往喺劇集，或者YouTube平台試當真嘅樣相差好遠。（圖片來源：《IT狗》截圖）
同佢以往喺劇集，或者YouTube平台試當真嘅樣相差好遠。（圖片來源：《IT狗》截圖）
Locker終於唔係扮傻仔喇！（圖片來源：《IT狗》截圖）
Locker終於唔係扮傻仔喇！（圖片來源：《IT狗》截圖）
Lokman同Frenkie無啦啦跳舞都幾好笑！（圖片來源：《IT狗》截圖）
Lokman同Frenkie無啦啦跳舞都幾好笑！（圖片來源：《IT狗》截圖）

尾段再爆金句

最後由一班主角創辦的PayPayDuck可以話係「贏咗場交，輸咗間公司」，因為被收購的1.2億泡了湯，但PayPayDuck本身亦非一間以牟利作為前題的公司，難怪Kennth（岑珈其 飾）以及Tony（LokMan飾）咁愁再爆金句啦！

Kennth：搞埋個咁嘅Business Model，又唔賣廣告，又唔賣資料，冇錢賺邊有人繼續投資落去㗎？

星之子Tony ：係囉！又賺唔到錢，又唔肯放棄，咁我哋搞緊咩呀？

阿信：總會有人相信PayPayDuck嘅理念嘅！

呢一句，相信有不少人都會很有共鳴。（圖片來源：《IT狗》截圖）
呢一句，相信有不少人都會很有共鳴。（圖片來源：《IT狗》截圖）
不過最尾都有人願意投資落阿信嘅願景之上。（圖片來源：《IT狗》截圖）
不過最尾都有人願意投資落阿信嘅願景之上。（圖片來源：《IT狗》截圖）
而阿信同蒙玲（陳漢娜今 飾）亦都喺冇任何激情親熱戲、幾乎沒有任何親密接觸之下「修成正果」。（圖片來源：《IT狗》截圖）
而阿信同蒙玲（陳漢娜今 飾）亦都喺冇任何激情親熱戲、幾乎沒有任何親密接觸之下「修成正果」。（圖片來源：《IT狗》截圖）

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