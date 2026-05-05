IT狗客2串角色盤點｜星級客串名單全整理！Ivy So/李龍基/古天樂驚喜登場
歐鎮灝 (George) （飾演 GJ，登場集數：第1集）
歐鎮灝George在劇中飾演名為Platypus Inc.的科企行政總裁GJ。他的出現，似乎象徵著市場上與PayPayDuck競爭的新生代力量，其角色動向值得關注。
蘇雅琳 (Ivy So) （飾演 Ivy So，登場集數：第1集）
人氣女團COLLAR成員Ivy So以真實身份本色出演，在劇中擔任PayPayDuck的「先人GPT 」代言人。
床哥@JFFT （飾演 陳仔，登場集數：第1集）
網絡頻道JFFT成員床哥客串飾演一名癌症四期病人「陳仔」。他因被機械人取代工作而試圖投訴，卻求助無門，其角色深刻描繪了在科技洪流下，小人物被邊緣化的無奈與悲哀，充滿黑色幽默。
米爺@JFFT （飾演 水魚哥，登場集數：第1集）
JFFT另一成員米爺則飾演一位暴發戶「水魚哥」，其行為誇張，甚至飼養環尾狐猴作野味。此角色旨在諷刺社會上部分人的炫富心態，以及對待生命的輕率態度，極具警世意味。
蔣怡 （飾演 Lisa，登場集數：第1集）
名模兼演員蔣怡飾演PayPayDuck的首席顧問Lisa，她以陽光正面的姿態登場，卻被指其外型與電影《新紮師妹2》中的角色相似。她所推崇的New Age療法讓PPD成員性情大變，其真實目的與身份成謎，為劇集增添懸疑色彩。
張錦霞 （飾演 Cindy，登場集數：第2集）
資深演員張錦霞（人稱「阿霞」）飾演空降PayPayEgg的行政總裁Cindy。她甫一上任即聘請老牌藝人李龍基為代言人，其反傳統的「年輕化」策略，顯示出她是一位手腕強硬、不按牌理出牌的管理者，勢將與阿信展開一場史詩級的商戰。
譚玉瑛 （飾演 Marcus 母親，登場集數：第2集）
著名兒童節目主持人譚玉瑛飾演Marcus（邱士縉 飾）的母親。她是一位居於老人院的腦退化症患者，卻堅持手繪「傳真機」，此舉不僅是對經典電視節目《閃電傳真機》的致敬，也溫情地展現了角色對往昔的眷戀，觸動人心。
江𤒹生 (Anson Kong) （飾演 Ansonn Kong，登場集數：第3集）
MIRROR成員Anson Kong江𤒹生 劇中他因憧憬主角葉念信而答應成為PayPayDuck的代言人，加盟為PPD的Web3計劃注入強心針。
李龍基 （飾演 李龍基，登場集數：第3集）
殿堂級歌手李龍基亦以本人身份客串，受PayPayEgg新任CEO Cindy邀請擔任代言人。他的出現與Anson Kong形成強烈對比，象徵著新舊兩代、兩種不同市場策略的碰撞，火花四濺
蘇振維 （飾演 Coin少，登場集數：第3集） 蘇振維飾演名為Jerpex的加密貨幣平台負責人「Coin少」。他被懷疑設下龐氏騙局，引誘Tony與Kenneth等人墮入陷阱，最終在臥底Tommy的協助下被警方拘捕，反映了加密貨幣市場的風險與亂象
盧鎮業 （飾演 Tommy，登場集數：第3集） 實力派演員盧鎮業（小野）再度飾演上一季的角色Tommy。他出獄後成為警方臥底，潛伏在Coin少身邊，最終成功協助警方偵破騙局，其角色的回歸與轉變，為劇情帶來意想不到的發展
連詩雅 （飾演 AI Shiga，登場集數：第3集） 歌手連詩雅化身為PayPayDuck生成的AI「AI Shiga」，以數碼形象現身，負責向角色及觀眾解釋Web 1、Web 2及Web 3等複雜的科技概念，形式新穎有趣。
黃又南 （飾演 國際刑警莫探員，登場集數：第4集）
黃又南飾演的國際刑警莫探員突然登門，就PayPayDuck被利用作洗黑錢工具一事展開調查。他的出現象徵著來自執法機構的壓力，令PPD的處境雪上加霜，其調查將如何影響劇情發展，備受期待。