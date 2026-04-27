IT狗2.0第一集彩蛋｜阿信淪為「信狗」爆血光之災！蔣怡片尾登場 客串角色盤點
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ViuTV神劇《IT狗》續作《IT狗2.0》第一集「重啟 Reboot」就已經信息量爆炸！當年被譽為「香港希望」嘅阿信（凌文龍飾），今時今日竟然慘變人人恥笑嘅「信狗」，喺Ted Talk演講期間更驚現血光之災，另外再加上有新角色驚喜登場！
IT狗2.0｜阿信淪落變「信狗」 Ted Talk驚現血光之災
《IT狗2.0》第一集開場就毫不留情，直接呈現主角阿信嘅墮落。想當年佢憑住Bornhub成為全港IT界嘅「香港希望」，點知四年過去，PayPayDuck看似走上軌道，阿信卻淪為被網民嘲諷嘅「信狗」。喺一場萬眾矚目嘅Ted Talk上，佢本應分享成功之道，點知講到一半竟然壓力爆煲當場爆缸，血流披面，呢一幕「血光之災」極具震撼力，完美演繹出佢喺風光背後所承受嘅巨大壓力同辛酸，睇到一班打工仔勁有共鳴。
Web 3 雞棚金句：
「如果有人肯定乜嘢係web3嘅話，我都可以肯定佢絕對係神棍！….web3嘅信念無變過，就係去中心化，係web3呢個年代，每個人都係中心！」
「做住錯，錯住做，就算仆，我哋都要向前仆！」
Bornhub觸犯法例惹官非PayPayDuck面臨解散危機
主角頭頭碰著黑，佢班兄弟都唔好得去邊。正當阿信為事業煩惱之際，留守Bornhub嘅Kenneth竟然喺裝修期間，唔小心觸犯咗工程法例，事件仲要被極速曝光，即時引爆全城聲討！呢次意外令PayPayDuck陷入前所未有嘅危機，唔單止要面臨法律訴訟，更隨時會被逼遷，成間公司搖搖欲墜。經歷完高山低谷嘅PPD，今次真係要面臨解散危機，到底佢哋要點樣先可以「重啟」成功，真係令人好緊張。
蔣怡驚喜首度加盟ViuTV劇
今晚一集片尾最大驚喜，絕對係名模蔣怡（Coco）嘅加盟！呢次係佢首次為ViuTV拍劇，劇中飾演Aqua Mark 先生派來的顧問，協助處理 PayPayDuck 業務。《IT狗2.0》第一集播出後，網民反應極之熱烈，大讚劇情依然保持到嗰種荒誕又貼地嘅風格。
資料或影片來源：原文刊於新假期