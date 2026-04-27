IT狗2.0第一集彩蛋｜阿信淪為「信狗」爆血光之災！蔣怡片尾登場 客串角色盤點

ViuTV神劇《IT狗》續作《IT狗2.0》第一集「重啟 Reboot」就已經信息量爆炸！當年被譽為「香港希望」嘅阿信（凌文龍飾），今時今日竟然慘變人人恥笑嘅「信狗」，喺Ted Talk演講期間更驚現血光之災，另外再加上有新角色驚喜登場！