《IT狗》金句盤點第一季12句語錄｜Never阿信Kenneth蒙玲語錄再成熱搜
《IT狗2.0》官方有獎問答熱身賽金句題解謎
ViuTV 推出100條問題考驗大家對《IT狗》劇情同角色嘅愛與忠誠，問卷中第64至70題正是金句題，令到第一季金句成為熱搜：
第64題. 阿信：「網絡世界，係冇 ____可言。」
。人情
。親情
。友情
。愛情
第65題.Kenneth：「思維模式決定你嘅____。 」
。高度
。境界
。維度
。地位
第66題. 蒙玲：「人情還人情，____要分明。 」
。選擇
。購物
。禮數
。金額
第67題.Never：「我覺得呢個世界上，冇嘢係 ______ 。」
。冇可能
。有可能
。有問題
。冇問題
第68題. 黃金開：你唔覺得冇____嘅人生係好____㗎咩？
。悲劇 。挫敗
。痛苦 。遺憾
第69題.Kenneth：呢個世界最動聽嘅故仔，係＿＿%真理，＿＿%歪理。
|10%
|30%
|50%
|70%
|90%
|真理
|歪理
第70題. 阿信： 機會係留俾有____嘅人。
A/希望
B/理想
C/信念
D/意志
《IT狗2.0》Hit爆神劇再回歸！官方100題問答挑戰 地獄級難度考倒鐵粉IT狗大結局爆終極金句｜凌文龍：無知是世故，短視是無奈
Never經典負能量金句連發
【金句1】「我覺得呢個世界上，無嘢係有可能，所以我叫Never。」——Never（Frankie陳瑞輝飾演）到bornhub見工時，解釋自己英文名的由來。
【金句2】「就算有問題我都無SAY」——Never的口頭禪。他去bornhub見工，最後反被要求創業兼被迫租用共享空間時說。
【金句3】「如果生活將你擊倒，那就躺下吧。」——Never被迫租用了會議室後，在牆上貼上的Banner內容。
蒙玲勵志金句感動全城
【金句4】「這世界有很多事，不是因你擅長才去做，而是因你不擅長才要更努力去做。」——蒙玲被揭發不是Programmer後，被要求在24小時內要成功為程式debug才能繼續留下，Never勸她放棄時這樣回應。
【金句5】「如果所有人只做擅長的事情，沒人做想做的事情，這世界或會更有效率，但就一定不會變得更好。」——蒙玲的人生哲學。
阿信創業路上金句頻出
【金句6】「好多人認為佢哋嘅Vision係Make a better world，但呢個理念對而家嘅我嚟講，實在太大。我只係想為香港⋯⋯Make a better tomorrow.」——阿信在初創有明天時介紹其電子支付人情時說，致敬《英雄本色》。
【金句7】「上天拎走你一樣嘢，一定會俾返啲嘢你。」——阿信在bornhub共享空間時，遇到患有侏儒症的Johnny仔後鼓勵對方，結果被Johnny仔神反問：「上天攞走咗我啲乜？」
【金句8】「受唔受溝呀？」——第一季回憶片段講阿信（凌文龍飾）在Lecture room向Shirley（陳嘉寶飾）尷尬示愛一幕，完美複製2010年的「IVE男表白」網上短片！
其他角色經典語錄
【金句9】「環境永遠唔會遷就你，惟一可以決定你將來嘅，就係你自己。」——星之子Tony（Lokman楊樂文飾演）在大學課堂當客席講者，跟同學傳授創業心得時說。
【金句10】「人生最大的勇氣，是要學識如何放棄。」——葉念信之大學同學和好兄弟阿LOU，在挑戰連續踩單車24小時的世界紀錄，因中途飲食違反挑戰規則需要重新計時後放棄時說。
【金句11】「失敗乃成功之後母。」——阿信在初「創有明天」比賽中落敗，Never送給阿信的打氣標語。
富三代互助協會爆笑金句
【金句12】「富三代其實好慘，心靈好脆弱，等陣佢哋嚟到，你哋千祈唔好講『有錢』兩個字。」——第6集「富三代互助協會」中，服務對象是「被詛咒富不過三代」的一班豪宅少爺小姐，富三代輪流分享自己「最大的突破」，例如人生最大成功感是「學識自己拍八達通」，最渴望願望是「可以無帶保鑣，自己去街邊買魚蛋／雞蛋仔」。