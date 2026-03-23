《IT狗》金句盤點第一季12句語錄｜Never阿信Kenneth蒙玲語錄再成熱搜

《IT狗2.0》即將於4月在ViuTV開播，4年前第一季播出後掀起全城熱話，劇中不少金句更成為網民日常用語，每句對白都充滿港式幽默，令觀眾產生強烈共鳴。以下盤點劇中最經典的金句，重溫這些令人印象深刻的對白。