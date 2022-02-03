IT狗｜陳嘉寶演「極品港女」自己都憎 改簽古天樂產後復出有期！

上月剛踏入32歲兼三度成為人母的陳嘉寶（Anjaylia），最近在《IT狗》演出飲食網站 CookCookGuide 創辦人Shirley，角色性格堪稱「極品港女」，為了做KOL呃Like眾籌無所不用其極，原來連Anjaylia自己都受不了這個角色，劇集來到大結局，Shirley一角得到報應，復產後的Anjaylia亦復出有期！