IT狗｜陳嘉寶演「極品港女」自己都憎 改簽古天樂產後復出有期！
陳嘉寶離巢無綫勤生B 簽約古天樂旗下
《IT狗》2021年4月開拍，陳嘉寶在同年7月尾宣布懷有第三胎的日子，計算日子有可能是陀B拍劇，不過向來以保養得宜零孕味出名的Anjaylia，在劇中依然少女味十足，飾演飲食網站CookCookGuide負責人，十足近年某些爭議性十足的網絡Youtuber，幕前呃Like功夫做到足，有網友認為陳嘉寶係「做返自己」，不過Anjay就在IG表示對自己的角色有以下想法：
一世人流流長，總會遇過幾個Shirley(it狗）…
話說細個嗰時遇過唔少，仲要唔識反應…
睇劇本嗰陣不經意諗起都嬲到出煙 🌫
你呢？有無畀人”Shirley” 過？
除了2014年劇集出道作《女人俱樂部》，2016年陳嘉寶在無綫參演殭屍劇集《殭》，當時26歲的Anjaylia擔當陳凱琳好友、一箭搞掂泰拳學會的「何月」陳嘉寶（Anjaylia）都幾搶鏡！
Anjay𡃁模出身少賣肉
一直行清純路線的Anjay，唔似Chrissie、DaDa等靠賣肉上位，頂多都係三點式上陣影寫真，性感相唔算多！
長腿搶鏡是常識吧！
模界出身 靠拍劇入屋
近年Anjay由模界轉戰電視，2014年拍《M Club》扮少女李若彤開始入屋。事業有突破，感情生活亦相當穩定。Anjay同金融闊少黃頌祈拍拖近兩年已經見晒家長，不時陪男友屋企人食飯。打得火熱，不過身為基督徒的Anjay講明唔會發生婚前性行為，Anjay男友得閒可以約埋鄭嘉穎做運動發洩下喎！
最後送上Anjay素顏照一張，真係素顏都好見得人o架！
睇完《全民造星3》決定復出
Anjay透露自己今次決定復出全因睇完《全民造星3》受到啟發，原來她曾經跟過彭秀慧老師學演戲，而彭老師亦好支持她重返幕前，她透露近日已見過多個導演，有機會接拍電影。
自17歲出道的Anjay曾經因做第三代「邦民女」而走紅，她在就讀樹仁大學新傳系時已是個略有名氣的模特兒，之後在無綫劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版更大獲好評，成功入屋。
愛搵老公扮演不同角色
Anjay透露自己曾專程到紐約修讀一個演戲課程，又直言戲癮大，在家會搵老公扮演不同角色，包括扮郵差及鄰居等，她笑指自己老公好Open，即使她要拍情慾戲都無問題。
Anjay自言一直努力保養自己的樣貌和操Fit自己的身形，而自己比年輕人更有優勢的地方，是她有更成熟的人生經歷，可以由十幾歲演到做媽咪，甚至有信心可以演繹到老人家的角色。