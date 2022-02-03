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IT狗｜陳嘉寶演「極品港女」自己都憎 改簽古天樂產後復出有期！

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撰文：東方新地

上月剛踏入32歲兼三度成為人母的陳嘉寶（Anjaylia），最近在《IT狗》演出飲食網站 CookCookGuide 創辦人Shirley，角色性格堪稱「極品港女」，為了做KOL呃Like眾籌無所不用其極，原來連Anjaylia自己都受不了這個角色，劇集來到大結局，Shirley一角得到報應，復產後的Anjaylia亦復出有期！

CookCookGuide 創辦人Shirley被指似足某些嘩眾取寵Youtuber，下場也是一敗塗地。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
CookCookGuide 創辦人Shirley被指似足某些嘩眾取寵Youtuber，下場也是一敗塗地。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
Shirley善用美麗外表吸納粉絲，將女IT人的SheIT變成自己的眾籌平台。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
Shirley善用美麗外表吸納粉絲，將女IT人的SheIT變成自己的眾籌平台。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
為了達成目標，連前度阿信都唔放過。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
為了達成目標，連前度阿信都唔放過。（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
最後被直播揭開真面目，follwer急降！一鋪清袋！（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
最後被直播揭開真面目，follwer急降！一鋪清袋！（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）

陳嘉寶離巢無綫勤生B 簽約古天樂旗下

《IT狗》2021年4月開拍，陳嘉寶在同年7月尾宣布懷有第三胎的日子，計算日子有可能是陀B拍劇，不過向來以保養得宜零孕味出名的Anjaylia，在劇中依然少女味十足，飾演飲食網站CookCookGuide負責人，十足近年某些爭議性十足的網絡Youtuber，幕前呃Like功夫做到足，有網友認為陳嘉寶係「做返自己」，不過Anjay就在IG表示對自己的角色有以下想法：

一世人流流長，總會遇過幾個Shirley(it狗）…
話說細個嗰時遇過唔少，仲要唔識反應…
睇劇本嗰陣不經意諗起都嬲到出煙 🌫
你呢？有無畀人”Shirley” 過？

（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
（圖片來源：ViuTV《IT狗》截圖）
2014年TVB拍《M Club》出道，呢數年間，陳嘉寶同賴慰玲率先搶閘成為人妻兼人母。（圖片來源：東方新地）
2014年TVB拍《M Club》出道，呢數年間，陳嘉寶同賴慰玲率先搶閘成為人妻兼人母。（圖片來源：東方新地）
去年7月完成劇集拍攝，陳嘉寶將長髮剪短，原來是為了陀B作準備。
去年7月完成劇集拍攝，陳嘉寶將長髮剪短，原來是為了陀B作準備。（圖片來源：[email protected]
由𡃁模起步到加入電視台拍劇，當年24歲嘅陳嘉寶，於17年與初戀男友黃頌祈結婚，如今已經係兩個女兒嘅媽媽。
由𡃁模起步到加入電視台拍劇，當年24歲嘅陳嘉寶，於17年與初戀男友黃頌祈結婚，如今已經係3個女兒嘅媽媽。 （圖片來源：東方新地）

除了2014年劇集出道作《女人俱樂部》，2016年陳嘉寶在無綫參演殭屍劇集《殭》，當時26歲的Anjaylia擔當陳凱琳好友、一箭搞掂泰拳學會的「何月」陳嘉寶（Anjaylia）都幾搶鏡！

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Anjay生於1990年1月8日，掹車邊算得上係90後，眼大大鼻高高，輪廓分明，絕對係靚女一名！（圖片來源：[email protected]
查實Anjay 拍劇前年前已入行做模，09年更成為新一代「邦民女」而較為人所熟悉。
查實Anjay 拍劇前年前已入行做模，09年更成為新一代「邦民女」而較為人所熟悉。（圖片來源：東方新地）

Anjay𡃁模出身少賣肉

一直行清純路線的Anjay，唔似Chrissie、DaDa等靠賣肉上位，頂多都係三點式上陣影寫真，性感相唔算多！

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（圖片來源：東方新地）
陳嘉寶
（圖片來源：東方新地）

長腿搶鏡是常識吧！

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（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

模界出身 靠拍劇入屋

近年Anjay由模界轉戰電視，2014年拍《M Club》扮少女李若彤開始入屋。事業有突破，感情生活亦相當穩定。Anjay同金融闊少黃頌祈拍拖近兩年已經見晒家長，不時陪男友屋企人食飯。打得火熱，不過身為基督徒的Anjay講明唔會發生婚前性行為，Anjay男友得閒可以約埋鄭嘉穎做運動發洩下喎！

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最後送上Anjay素顏照一張，真係素顏都好見得人o架！

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模特兒年代的Anjaylia，素顏也十分省鏡！（圖片來源：東方新地）

睇完《全民造星3》決定復出

Anjay透露自己今次決定復出全因睇完《全民造星3》受到啟發，原來她曾經跟過彭秀慧老師學演戲，而彭老師亦好支持她重返幕前，她透露近日已見過多個導演，有機會接拍電影。

陳嘉寶
對於Anjay復出簽約新公司，她的圈中好友包括陳瀅（前中）、何雁詩（後中）等都紛紛向她送上祝福。

自17歲出道的Anjay曾經因做第三代「邦民女」而走紅，她在就讀樹仁大學新傳系時已是個略有名氣的模特兒，之後在無綫劇《女人俱樂部》飾演李若彤的少女版更大獲好評，成功入屋。

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Anjaylia出道至今堅持齊蔭髮型，死都唔肯露額，成為標記之一。

愛搵老公扮演不同角色

Anjay透露自己曾專程到紐約修讀一個演戲課程，又直言戲癮大，在家會搵老公扮演不同角色，包括扮郵差及鄰居等，她笑指自己老公好Open，即使她要拍情慾戲都無問題。

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Anjay與有米初戀男友黃頌祈拍拖四年後結婚，由於黃頌祈幾代都居住在長洲，婚後Anjay成為「長洲新抱」，兩人結婚至今已有三年多，一直恩愛。
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Anjay大女Hosanna現在已有兩歲大，細女Eliana則只有半歲。

Anjay自言一直努力保養自己的樣貌和操Fit自己的身形，而自己比年輕人更有優勢的地方，是她有更成熟的人生經歷，可以由十幾歲演到做媽咪，甚至有信心可以演繹到老人家的角色。

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雖然已是兩女之母，但Anjay身形仍Keep得勁Fit。
陳嘉寶
Anjay指自己戲路好闊，可以由少女演到老。

資料來源：東方新地圖片來源：IT狗劇照、[email protected]、東方新地

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