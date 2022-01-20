IT狗｜陳漢娜封凌文龍做半個演戲導師 戲齡淺首部電影即提名金像獎
文：東方新地｜圖：《IT狗》劇照、[email protected]
IT狗｜陳漢娜笑指被凌文龍連累狂NG
陳漢娜在《IT狗》飾演蒙玲，暗戀主角葉念信（凌文龍），二人會有感情線﹗陳漢娜指與凌文龍有最多對手戲，大讚對方無私的教導，陳漢娜表示：「《拍《IT狗》好開心，有一種好鍾意大家嘅感覺，大家唔係趕收工心態，係好想留低一齊傾偈交流吓，小龍係一個超級好演員，係我半個老師，好留意大家嘅需要，經常主動問大家邊度唔流暢，立即搵一啲方法令大家拍攝順啲﹗」陳漢娜笑指不時被凌文龍搞到NG，因為對方搞笑，劇本又好好笑﹗
陳漢娜暗寸談善言：無理由三十歲去做十幾歲嘅學生㗎嘛﹗
陳漢娜和談善言最近為《演員·門》任嘉賓，訪問中主持吳肇軒及凌文龍問到怕唔怕後浪推前浪？如何面對日後的演員之路，陳漢娜就答：「自己年齡慢慢增長，都有角色做唔到，無理由三十歲去做十幾歲嘅學生㗎嘛﹗」31歲的談善言即用手遮臉，早前她在電影《《喜歡妳是妳》和楊偲泳扮演學生，凌文龍即加把口：「放咗個冷箭﹗」吳肇軒唔識趣不停重覆問談善言：「你未三十呀？」談善言假裝打陳漢娜，陳漢娜繼續講：「我唔可以阻止自己老㗎嘛﹗年齡增長可以演其他角色 ﹗」最後吳肇軒打圓場指演員不應被年齡框架限制住，又指大家都未到「優雅地老去的年紀」作結，談善言一臉尷尬﹗
陳漢娜首部電影拍住古天樂
現年28歲的陳漢娜香港大學廣告設計系畢業，大學時誤打誤撞成為模特兒，畢業後試鏡成功後參演首部電影《殺破狠．貪狼》，飾演古天樂女兒一角，憑角色入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，古天樂憑電影成為金像影帝，陳漢娜第一次拍戲便是大製作，陳漢娜坦言與古天樂演父女好大壓力，因為對方在片場時氣場好強勁﹗
陳漢娜獨自到日本發展 花盡六位數積蓄
陳漢娜自小熱愛日本文化，拍畢《殺破狼·貪狼》後、17年隻身到日本發展及體驗生活，但長達三個月一個工作都接唔到，花盡自己六位數的積蓄，一度情緒爆煲﹗被迫回流返港的陳漢娜，首部電影《殺破狼．貪狼》 反應佳，雖然失落金像獎最佳新人獎，敗給凌文龍，但關注度高企，令她重獲信心，之後在電影《G殺》擔正演出，並參與《墮落花》、《遺愛》、《智齒》等電影。
陳漢娜自覺幸運每次遇到好前輩
陳漢娜在《墮落花》中同溫碧霞有大膽SheShe戲，話題十足，陳漢娜則指拍攝時因為大家都好投入，完全冇尷尬﹗陳漢娜話：「我覺得自己好幸運，每一次拍每一套戲，喺每個演員同導演身上都可以學到好多嘢，《殺破狼．貪狼》嘅古天樂啦，仲有《墮落花》嘅 Irene（溫碧霞）。每次去到片場都係，雖然大家事先都有讀劇本，最得意就係我睇完劇本有一種理解，但係現場同經驗豐富嘅演員一齊拍戲、見到佢做戲，又係另一個層次另一種演繹。」