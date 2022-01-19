IT狗｜[email protected]由隱形人育成金句王 堂妹原來是富貴港姐
IT狗｜花姐指陳瑞輝Frankie如隱形人 不介意被指「下弦」
《IT狗》中MIRROR三子陳瑞輝Frankie、楊樂文Lokman和邱士縉Stanley有份演出，由於外界以先出單曲被力捧的姜濤、盧瀚霆Anson Lo、呂爵安Edan、江熚生AK、陳卓賢Ian及柳應廷Jer稱作「上弦」，而餘下的Lokman、Frankie、Tiger邱傲然、王智德Alton及李駿傑Jeremy稱為「下弦」，連花姐都指Frankie是隱形人﹗
《IT狗》Frankie在劇中卻有突出表現，角色鮮明又有喜感，Frankie接受訪問時指唔在意外界指他為「下弦」，因為自參加《全民造星》時習慣被批評，已學識調節心情，更指沒有要求一定要出單曲，覺得先在演戲方面發展也不錯﹗
IT狗｜Frankie劇內劇外都是金句王
Frankie在《IT狗》中飾演的Never經常放負，被稱為「氣氛小偷」，但卻因爆出不少金句如「是但啦，反正我都冇say」、「如果生活先將你擊倒，那就躺下！」、 「失敗乃成功之後母」、「人真係膚淺」 等，破壞氣氛卻走出一條暗黑搞笑路線，令觀眾留下深刻印象，每次出場反而成功製造喜感﹗而現實生活中，Frankie雖然每次在團隊中表現沉靜，但每一次發言都有金句，被MIRROR成員封為金句王﹗
中小學同學、堂妹早入娛樂圈
33歲陳瑞輝Frankie入行前是一名舞蹈員，小學就讀聖若瑟小學，與許廷鏗是小學同學，中學就讀東區Band 1的中華基金中學，與Supper Moment主音Sunny是中學同學﹗中學畢業後就讀香港理工大學酒店業管理學士， 18年參加《全民造星》而入行，三十強止步，但憑其高顏值被揀選加入MIRROR﹗身邊人早已入行，原來親人當中都有人早已加入娛樂圈，就是13年港姐陳偉琪Vicky，五強止步，雖然落選但成為無綫藝員，代表作當然是《愛回家》中「細龍太」一角﹗但被無綫雪藏後被踢出劇組，之後約滿離場﹗
用情專一 拍拖十二年女友
Frankie用情專一，有一個舞蹈員女友Hei，拍拖十二年，入行後未有收埋女友，一直公開認愛，被指長情又專一﹗Frankie（皮皮）一向是隊中的顏值擔當，而是更是隊中公認的痴心情長劍！事關他曾經在《MIRROR 100問》感情篇表示自己已經與圈外女友拍拖 11 年，當問到理想型時，更甜蜜地回答：「就係我依個呢個囉！」
花姐狠批Frankie做事半途而廢 演唱會solo表演唱功大躍進
MIRROR經理人花姐曾在《調教你MIRROR》中直言在《全民造星》中沒有發現Frankie，是因簽人入MIRROR時，拍檔寶姐要求一定要簽Frankie因為佢好靚仔﹗花姐更在節目中狠批他唔夠積極，無論學戲或學結化他都半途而廢﹗而經過「被調教」後，MIRROR十二子的演唱會上，Frankie的solo表演，被花姐激讚為唱功大躍，演出令人喜出望外﹗