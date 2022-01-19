ViuTV新劇《IT狗》被稱為Mirror「下弦」之一的陳瑞輝Frankie，一直被外界指存在感低，終於有個人作品出街，在劇中飾演一位經常放負的IT人Never，但不時拋出金句，喜感十足﹗陳瑞輝Frankie原來小學及中學同學都係娛樂圈人，堂妹更是前港姐﹗