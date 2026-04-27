IT狗2.0第1集｜Ivy So驚喜客串做阿信遺孀！岑珈其爆肚想做繼父

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ViuTV劇集《IT狗》強勢回歸！全新一輯《IT狗2.0》第一集已經猛料十足，除咗Bornhub一眾成員要面對新挑戰， 最估唔到嘅係搵嚟人氣女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）驚喜客串，短短幾分鐘嘅出場已經仙氣逼人，加上同岑珈其嘅抵死對白，即刻引爆網民熱烈討論！

George 現身作為彩蛋角色客串

據知今季每集都有彩蛋角色客串，陣容龐大，第一集片頭就有George歐鎮灝現身，化身為GJ-Playtypus Inc. 的行政總裁 GJ，相信會於結局篇擔任關鍵角色！

it狗 ivy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

Ivy So驚喜客串飾葉念信遺孀 仙氣抱B女主角蒙玲竟然企側邊

《IT狗2.0》第一集一開波就送上彩蛋，COLLAR女神Ivy So驚喜現身！喺劇中為產品《仙人gpt》拍攝廣告，呢場戲中戲Ivy So飾演男主角阿信（凌文龍飾）嘅老婆，仲同佢生咗個BB。點知劇情一轉，阿信意外身亡，Ivy So瞬間變成年輕貌美嘅遺孀，呢個反差設定真係估佢唔到，短短幾分鐘嘅演出已經令成個畫面充滿仙氣，完全係視覺享受。

岑珈其爆肚想做繼父 對白勁抵死

對住仙氣女神Ivy So，劇中嘅Kenneth（岑珈其飾）當然唔會放過機會！佢眼見Ivy So「喪夫」兼要湊B，竟然一本正經咁話：「Bb咁細個就冇咗爸爸，我好明白呢種感受，我諗過㗎，等我做佢繼父啦！」嚇到Ivy So即刻派好人卡：「有心啦」。拍完廣告後Kenneth仲想約食飯，Ivy So話要減肥，佢又再爆肚：「唔緊要，咁飲嘢呀，我同魯生、金生好熟喎，雖然轉咗公司」，句句對白都充滿《IT狗》獨有嘅抵死幽默感，抽水抽到出神入化！

網民激讚靚樣滿足晒 幾分鐘都夠做！

雖然Ivy So今次只係客串性質，出場時間加埋都係得幾分鐘，但已經成功俘虜一眾網民嘅心。唔少觀眾睇完都即刻上網留言，大讚Ivy So「又靚女又有仙氣」、「好想睇多陣Ivy So」、「滿足晒大家需求」，證明女神魅力真係沒法擋！

it狗 ivy COLLAR成員Ivy So驚喜客串，飾演凌文龍遺孀，仙氣十足。（圖片來源：ViuTV）
COLLAR成員Ivy So驚喜客串，飾演凌文龍遺孀，仙氣十足。（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy Ivy So在劇中廣告扮演人妻，更與BB有對手戲。（圖片來源：ViuTV）
Ivy So在劇中廣告扮演人妻，更與BB有對手戲。（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy （圖片來源：ViuTV）
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it狗 ivy 岑珈其飾演的Kenneth對白抵死，竟然想乘虛而入做繼父。（圖片來源：ViuTV）
岑珈其飾演的Kenneth對白抵死，竟然想乘虛而入做繼父。（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy 網民大讚Ivy So即使只是客串，靚樣已滿足晒大家需求。（圖片來源：ViuTV）
網民大讚Ivy So即使只是客串，靚樣已滿足晒大家需求。（圖片來源：ViuTV）
it狗 ivy （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

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圖片來源：ViuTV 資料或影片來源：原文刊於新假期

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