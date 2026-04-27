IT狗2.0第1集｜Ivy So驚喜客串做阿信遺孀！岑珈其爆肚想做繼父

ViuTV劇集《IT狗》強勢回歸！全新一輯《IT狗2.0》第一集已經猛料十足，除咗Bornhub一眾成員要面對新挑戰， 最估唔到嘅係搵嚟人氣女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）驚喜客串，短短幾分鐘嘅出場已經仙氣逼人，加上同岑珈其嘅抵死對白，即刻引爆網民熱烈討論！