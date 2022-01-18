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IT狗｜Johnny仔原來係餐廳太子爺 鄧子超坎坷身世披露 背後故事勁勵志

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撰文：東方新地

由凌文龍、岑珈其、陳漢娜、楊樂文、余逸思等主演的ViuTV原創劇《IT狗》最近掀起不少話題，除了收視4.1點高收之外，半年前拍畢的劇集更成功預言了「NFT」以及「陶大宇」兩大熱話，深受網民追捧！而故事中靠「畫作」披皮而發跡的「Johnny仔」更因為其身形而成為討論話題之一！其實Johnny仔原名鄧子超，喺13年前已經入行做演員，而且來頭猛料，天生就係一個勵志故事！

文：東方新地（部份內容來自SundayKISS）｜圖：SundayKISS、《IT狗》截圖、《IT狗》劇照、[email protected][email protected]

Johnny仔嘅外形的確非常突出。（圖片來源：《IT狗》劇照）
Johnny仔嘅外形的確非常突出。（圖片來源：《IT狗》劇照）
呢隻「披皮」就係Johnny仔喺劇入面嘅驕傲。（圖片來源：IG@lawrencekan26）
呢隻「披皮」就係Johnny仔喺劇入面嘅驕傲。（圖片來源：[email protected]

Johnny仔爆出成因

Johnny仔為劇集帶嚟唔少喜劇元素，患有「先天性軟骨發育不全症（侏儒症之一）」登場時被凌文龍以為是一位「小朋友」，勸他不要喝酒之餘又爆出一句「上天攞走你一啲嘢，一定會畀返啲嘢你」，極具黑色幽默。本來以為屬於「大配角」的Johnny仔主要負責搞笑，但原來他亦牽引住整個故事，而且每次出場都非常搶鏡。劇中Johnny仔所畫的「披皮」成功在NFT大賣進帳1560萬脫貧，更打救了主角阿信（凌文龍飾）的科創公司。劇集大約在2021年拍畢，當時NFT還未成為香港人的熱話，但到了近日，「NFT」已成為不少港人茶餘飯後的熱話，碰巧播上這個情節，實在令不少網民更有共鳴。

一頭白髮的Johnny仔，原次出現都會有笑位。（圖片來源：《IT狗》截圖）
一頭白髮的Johnny仔，原次出現都會有笑位。（圖片來源：《IT狗》截圖）

「披皮」真面目

劇中由Johnny仔創作的「披皮」雖然一直被劇中的同伴睇死，但最後因為「NFT」而致富，所有人的態度亦180度轉變。不過，「藝術」嘅嘢，現實中大家都係「識條X」，貌似醜樣的「披皮」近日受到網民熱捧，更表示希望能夠推出「披皮」相關產品。事實上，「披皮」是由《IT狗》導演簡君晉所創作的，他更在IG中表示：「我用咗1分鐘喺電話畫，然後美術組幫我無限複製，原檔仲喺我舊手機度…至於周邊產品，剛剛拍完時都有呢個念頭，不過所有版權全部屬於Viu TV，所以大家都係問返Viu TV啦。」

（圖片來源：IG@lawrencekan26）
畫作嘅嘢，大家鍾意咪得囉！（圖片來源：[email protected]
導演簡君晉仲聯絡到曾俊華客串演出《IT狗》。（圖片來源：IG@lawrencekan26）
導演簡君晉仲聯絡到曾俊華客串演出《IT狗》。（圖片來源：[email protected]

Johnny仔身世披露

Johnny仔，原名鄧子超（小B）現時36歲，自小患有先天性軟骨發育不常症，身高有1.32米，其身體機能與常人無異，坊間多稱他們「侏儒」。在2008年，小B因為馮德倫而獲得第一次演出機會而踏上演員之路，當時他是拍攝陳奕迅作品《倒帶人生》的MV。及後又到過主題樂園工作、亦參演過張家輝執導的電影《陀地驅魔人》扮演其中一隻鬼魂；亦。其實在開啟演員路之前，鄧子超是一間餐廳的太子爺，但經歷2008年金融海嘯之後家道中落，唯有自力更新。不過近年小B又再重操家族故業，在發展演藝事業嘅同時亦都協助屋企打理餐廳。

馮德倫帶佢入行㗎！（圖片來源：IG@victorbb）
馮德倫帶佢入行㗎！（圖片來源：[email protected]
小B仲有邀請拍檔去餐聽食嘢同拍攝。（圖片來源：IG@victorbb）
小B仲有邀請拍檔去餐廳食嘢同拍攝。（圖片來源：[email protected]
上年仲有機會同郭富城合作添！（圖片來源：IG@victorbb）
上年仲有機會同郭富城合作添！（圖片來源：[email protected]

「人生冇順暢過」

小B曾經在接受訪問時表示，自己的人生心「冇順暢過」。由細個開始已經因為其外型而受盡白眼，廿多歲年少氣盛時，他幫家人到灣仔街市買餸，一名路人帶有挑釁性地全身打量他，他按捺不住，說了一句含粗口的「望X完未呀！」結果被街市檔販及行人群起而攻之，最終只能急步離場，「不論自己多有道理，說了粗口，就是錯。」而亦因為自己與「普通人」有異，很多工作亦不能勝任，「那時，我不得不面對自己與正常人的分別。社會上患有此症的人，多數派傳單、貼街招或到慈善機構工作，部分人躲在家中做家務。」胡思亂想下得不出結論，更不願外出見人。

鄧子超慶幸家人和朋友對自己寵愛有加，勇於追夢去。（圖片來源：SundayKISS）
鄧子超慶幸家人和朋友對自己寵愛有加，勇於追夢去。（圖片來源：SundayKISS）

想過輕生谷底翻身

「那時，覺得前面是絕路，由小到大，父母保護下進入了正常世界，現實是，我根本格格不入，我想過輕生，一了百了。」當時，他做了正確的決定，致電給好友傾訴，被罵了一場，當頭棒喝，清醒過來，「人的一生，注定要經歷生、老、病、死，我還想看最終結局，為何就此了結？而且，投胎之後，還可以遇到此生的父母嗎？」自此，輕生念頭完全消失了。

鄧子超喺《IT狗》成功搶鏡。（圖片來源：IG@victorbb）
鄧子超喺《IT狗》成功搶鏡。（圖片來源：[email protected]

導演一句「good take」開心到無法形容

鄧子超近日憑住《IT狗》彈起，他自己亦都樂在其中之，幾乎每日都會在個人IG上分享相關的相片和工作點滴，睇嚟小B真係好響住自己嘅演藝事業，正如他之前接受訪問時提到：「實很多事都無法做得，演戲讓我試到很多可能性，過程很緊張，克服到恐懼，得到導演一句『good take』，已經很開心，言語無法形容！」

令Johnny仔引而為傲的唔係「披皮」，而係佢自己！（圖片來源：SundayKISS）
令Johnny仔引而為傲的唔係「披皮」，而係佢自己！（圖片來源：SundayKISS）

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