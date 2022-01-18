IT狗｜Johnny仔原來係餐廳太子爺 鄧子超坎坷身世披露 背後故事勁勵志
文：東方新地（部份內容來自SundayKISS）｜圖：SundayKISS、《IT狗》截圖、《IT狗》劇照、[email protected]、[email protected]
Johnny仔爆出成因
Johnny仔為劇集帶嚟唔少喜劇元素，患有「先天性軟骨發育不全症（侏儒症之一）」登場時被凌文龍以為是一位「小朋友」，勸他不要喝酒之餘又爆出一句「上天攞走你一啲嘢，一定會畀返啲嘢你」，極具黑色幽默。本來以為屬於「大配角」的Johnny仔主要負責搞笑，但原來他亦牽引住整個故事，而且每次出場都非常搶鏡。劇中Johnny仔所畫的「披皮」成功在NFT大賣進帳1560萬脫貧，更打救了主角阿信（凌文龍飾）的科創公司。劇集大約在2021年拍畢，當時NFT還未成為香港人的熱話，但到了近日，「NFT」已成為不少港人茶餘飯後的熱話，碰巧播上這個情節，實在令不少網民更有共鳴。
「披皮」真面目
劇中由Johnny仔創作的「披皮」雖然一直被劇中的同伴睇死，但最後因為「NFT」而致富，所有人的態度亦180度轉變。不過，「藝術」嘅嘢，現實中大家都係「識條X」，貌似醜樣的「披皮」近日受到網民熱捧，更表示希望能夠推出「披皮」相關產品。事實上，「披皮」是由《IT狗》導演簡君晉所創作的，他更在IG中表示：「我用咗1分鐘喺電話畫，然後美術組幫我無限複製，原檔仲喺我舊手機度…至於周邊產品，剛剛拍完時都有呢個念頭，不過所有版權全部屬於Viu TV，所以大家都係問返Viu TV啦。」
Johnny仔身世披露
Johnny仔，原名鄧子超（小B）現時36歲，自小患有先天性軟骨發育不常症，身高有1.32米，其身體機能與常人無異，坊間多稱他們「侏儒」。在2008年，小B因為馮德倫而獲得第一次演出機會而踏上演員之路，當時他是拍攝陳奕迅作品《倒帶人生》的MV。及後又到過主題樂園工作、亦參演過張家輝執導的電影《陀地驅魔人》扮演其中一隻鬼魂；亦。其實在開啟演員路之前，鄧子超是一間餐廳的太子爺，但經歷2008年金融海嘯之後家道中落，唯有自力更新。不過近年小B又再重操家族故業，在發展演藝事業嘅同時亦都協助屋企打理餐廳。
「人生冇順暢過」
小B曾經在接受訪問時表示，自己的人生心「冇順暢過」。由細個開始已經因為其外型而受盡白眼，廿多歲年少氣盛時，他幫家人到灣仔街市買餸，一名路人帶有挑釁性地全身打量他，他按捺不住，說了一句含粗口的「望X完未呀！」結果被街市檔販及行人群起而攻之，最終只能急步離場，「不論自己多有道理，說了粗口，就是錯。」而亦因為自己與「普通人」有異，很多工作亦不能勝任，「那時，我不得不面對自己與正常人的分別。社會上患有此症的人，多數派傳單、貼街招或到慈善機構工作，部分人躲在家中做家務。」胡思亂想下得不出結論，更不願外出見人。
想過輕生谷底翻身
「那時，覺得前面是絕路，由小到大，父母保護下進入了正常世界，現實是，我根本格格不入，我想過輕生，一了百了。」當時，他做了正確的決定，致電給好友傾訴，被罵了一場，當頭棒喝，清醒過來，「人的一生，注定要經歷生、老、病、死，我還想看最終結局，為何就此了結？而且，投胎之後，還可以遇到此生的父母嗎？」自此，輕生念頭完全消失了。
導演一句「good take」開心到無法形容
鄧子超近日憑住《IT狗》彈起，他自己亦都樂在其中之，幾乎每日都會在個人IG上分享相關的相片和工作點滴，睇嚟小B真係好響住自己嘅演藝事業，正如他之前接受訪問時提到：「實很多事都無法做得，演戲讓我試到很多可能性，過程很緊張，克服到恐懼，得到導演一句『good take』，已經很開心，言語無法形容！」