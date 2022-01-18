IT狗｜Johnny仔原來係餐廳太子爺 鄧子超坎坷身世披露 背後故事勁勵志

由凌文龍、岑珈其、陳漢娜、楊樂文、余逸思等主演的ViuTV原創劇《IT狗》最近掀起不少話題，除了收視4.1點高收之外，半年前拍畢的劇集更成功預言了「NFT」以及「陶大宇」兩大熱話，深受網民追捧！而故事中靠「畫作」披皮而發跡的「Johnny仔」更因為其身形而成為討論話題之一！其實Johnny仔原名鄧子超，喺13年前已經入行做演員，而且來頭猛料，天生就係一個勵志故事！