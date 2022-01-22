IT狗｜Loutivation影射車志健 Brian Cha現身激動回應：Challenge Accepted

在ViuTV劇集《IT狗》第十集入面，最尾驚現一段網民熟口熟面嘅畫面，由周祉君飾演的角Lou出現在電腦屏幕，講出一段激勵人心嘅說話，網民口徑一致，稱此段正正影射了YouTube界廣告名人Brian Cha！但勢估唔到，Brian Cha真係有睇《IT狗》，仲拍咗段片大讚添！