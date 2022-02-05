如果大台拍《IT狗》會點？網友聯合創作《IT有情人》原來已經拍過？

ViuTV以創科做背景的劇集《IT狗》雖然只有短短20集，但因為採用一班演技出眾的新演員、加上劇本計有心思，深得網民熱烈討論，甚至沿用劇中提及的「大台理論」，想像如果此劇交由大台編導處理，會有哪些「套路」會出現？講到似層層，但其實早在2017年TVB亦有拍攝過一齣獲得香港科學園全力支持協助拍攝的劇集《堅離地愛堅離地》