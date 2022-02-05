如果大台拍《IT狗》會點？網友聯合創作《IT有情人》原來已經拍過？
網民熱議大台版本《IT狗》「套路」劇情暴走
連登討論區網民發起「如果大台拍《IT狗》會點？」的帖子，將《IT狗》的人物關係套入「大台理論」，先提出七項必備劇情：
1. 個名唔會叫《IT狗》, 會叫《IT情緣》《IT有情人》
2. C drive上網大法
3. 只有頭尾幾集同IT有關, 其他都係阿信蒙玲Shirley三角戀, 男女B由仇人變情人
4. 阿信同Lou係貨倉最後決戰, 兩個男人打到頭破血流, 唔知點解Lou有枝槍, 最後Lou知錯自殺
5. Paypayduck被迫到絕路時, 信爸突然心臟病死, 阿信跌入人生低谷
6. 打倒Moby後阿信發現蒙玲先係真愛, 但蒙玲要離開香港進修
7. 2年後Paypayduck攪BBQ, 男女B已成戀人, 眾人問佢地幾時結婚, 突然發現無買蜜糖, 阿信去買, 蒙玲係面前出現
網友集體創作劇名
除了《IT情緣》、《IT有情人》，網友還建議劇集可以叫做《創科風暴》、《IT風雲》、《愛回家之it速遞》⋯⋯
聯合創作《IT風雲》劇情：
一定係會男b同女b再加東邪一個三角感情線，阿信瘋狂比個ex港女煩之餘，又情陷蒙伶之間嘅感情線，再嚟就係主線變咗呀信鬥呀Lou同Marcus，瘋狂嘅法庭同市場對決，仲有就係萬鈞對開開老豆嘅有錢佬世界嘅勾心鬥角，最緊要係，所有電腦畫面係，用Excel砌出黎
【決鬥】大结局嗰度 仲可以加多場鬧市飛車比阿信同阿Lou；
【認親】《IT狗》Cathy Ho 先係阿信老母，當年因為太有事業心所以同信爸離婚，信爸就呃阿信話老母瓜咗
【報仇】信老豆原本係萬鈞嘅大學同學 萬鈞口中嘅一齊創業兄弟 就係呀信老豆 所以呀信要打敗Ai MOBY就係為咁幫老豆報仇
【恩怨】後尾萬鈞知道咗阿信係佢親生仔，打算交哂成個 moby比阿信打理，與此同時阿 Lou 都喺呢個時候知道呢個消息，知道自己大勢以去，正當無計可施之時，萬鈞突然中風入院。Lou夜欄人靜時入院探望，滿身酒氣嘅Lou，在萬鈞床邊訴盡怨屈 “paypayegg 無我有今日！？我無功都有勞！你咁對我！？ （下刪千字）此時Lou情緒崩潰配上酒精嘅軀使，逐對萬鈞動咗殺機下手(焗枕頭或抆喉)…..Marcus 病房門口睇水
【墜樓】咁啱俾Cathy ho 見到用手機影低， 又畀marcus 發現,, 追佢上天台跌落街，手機就跌咗喺後樓梯
【結局】點知條片上咗cloud，成班hackers 聯手，喺最後一刻交到俾法庭做呈堂證供。咁先trigger 到大結局
然後行出法庭，全劇幕前幕後行出嚟跳舞，最後大跳 yeah~~
處境劇版 《愛回家之it速遞》
除了劇力萬鈞的《it風雲》，網友仲提議無限開拍的處境劇版本：「阿信同阿Lou誤會到完場，Shirley同佢兩個陷入三角戀，最後先發現係誤會做返好兄弟，劇情每日loop一次」
選角如下：
劉丹 = 信爸
羅樂林 = 萬鈞
terry = never
豹哥 = 阿Lou
張景淳 = 阿信
大小姐 = Shirley
「其他角色在tvb都會變路人甲所以隨便選⋯⋯」
無綫版《IT狗》係《堅離地愛堅離地》？
網民熱議大台版創科劇，其實2017年都有在大埔科學員實地取景拍過「創科劇」，劇名《堅離地愛堅離地》，角色有富二代、網紅、程式編寫員、科網騙子，不過劇情就好快進入三角約同埋認親情節，至於大結局情節是這樣的：
龔嘉欣張振朗三年前首次擔正《堅離地愛堅離地》
《堅離地愛堅離地》其實是2017年前拍攝的無綫劇，當時亦是張振朗和龔嘉欣首次擔正男女主角的劇集，本來安排於2019年播出，卻因黃心穎的「安心事件」令劇集放入雪櫃，全劇20集，來到大結局觀眾最關注應該是女主角龔嘉欣究竟情歸何處？
富商爸爸由李國麟飾演
劇情講到龔嘉欣查出陳智燊收買雜誌副編誣陷張振朗，失望之下與陳智燊分手。陳智燊因為與龔嘉欣分手而被取回手中的商業項目，決心不惜一切出人頭地，食碗面反碗底，更向龔嘉欣要求拆夥，並提出以一億買下龔嘉欣的一半股份。龔嘉欣見公司眾人為利益跟隨陳智燊反骨，受到愛情事業雙重困擾，龔嘉欣扮作自暴自棄，實情是想氹有米爸爸李國麟出錢……
張振朗鼓起最大勇氣
在龔嘉欣跌落谷底時，張振朗在旁鼓勵，更帶領眾人拍片叫龔嘉欣振作，令女方深受感動，張振朗想與龔嘉欣發展，不過龔嘉欣擔心與工作拍檔拍拖再受情傷，拒絕了張振朗，估唔到張振朗思前想後終於鼓起勇氣，在電梯內向龔嘉欣深情表白，過去口齒不清又唔識表達自己的毒男，突然脫胎換骨敢於面對自己，講了一大堆情話，令龔嘉欣鬆開防線，張振朗更大膽身體接觸主動咀嘴，大團圓結局。
常見問題
《IT狗》大結局飾演「萬鈞」的演員是誰？
《IT狗》大結局Final Boss神秘富豪「萬鈞」由朱栢謙飾演，曾奪香港舞台劇獎最佳男主角，本劇主要演員陣容包括凌文龍 、 陳漢娜 、 岑珈其、 Frankie（ 陳瑞輝）、 Stanley（ 邱士縉）、 Lokman（楊樂文）等，其中飾演Johnny仔的鄧子超早已參演過不同電影作品，詳情請看專訪「鄧子超飾Johnny仔 小鬼跳出井底 尋演戲夢」
《IT狗》陳漢娜Hanna年紀輕輕曾經獲得什麼提名?
答: 陳漢娜Hanna曾經參演首部電影《殺破狠．貪狼》, 飾演古天樂女兒, 憑角色入圍…詳情請看。