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如果大台拍《IT狗》會點？網友聯合創作《IT有情人》原來已經拍過？

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撰文：東方新地

ViuTV以創科做背景的劇集《IT狗》雖然只有短短20集，但因為採用一班演技出眾的新演員、加上劇本計有心思，深得網民熱烈討論，甚至沿用劇中提及的「大台理論」，想像如果此劇交由大台編導處理，會有哪些「套路」會出現？講到似層層，但其實早在2017年TVB亦有拍攝過一齣獲得香港科學園全力支持協助拍攝的劇集《堅離地愛堅離地》

網民熱議大台版本《IT狗》「套路」劇情暴走

連登討論區網民發起「如果大台拍《IT狗》會點？」的帖子，將《IT狗》的人物關係套入「大台理論」，先提出七項必備劇情：

1. 個名唔會叫《IT狗》, 會叫《IT情緣》《IT有情人》

2. C drive上網大法

3. 只有頭尾幾集同IT有關, 其他都係阿信蒙玲Shirley三角戀, 男女B由仇人變情人

4. 阿信同Lou係貨倉最後決戰, 兩個男人打到頭破血流, 唔知點解Lou有枝槍, 最後Lou知錯自殺

5. Paypayduck被迫到絕路時, 信爸突然心臟病死, 阿信跌入人生低谷

6. 打倒Moby後阿信發現蒙玲先係真愛, 但蒙玲要離開香港進修

7. 2年後Paypayduck攪BBQ, 男女B已成戀人, 眾人問佢地幾時結婚, 突然發現無買蜜糖, 阿信去買, 蒙玲係面前出現

網友集體創作劇名

除了《IT情緣》、《IT有情人》，網友還建議劇集可以叫做《創科風暴》、《IT風雲》、《愛回家之it速遞》⋯⋯

「最終決戰時，never終於唔再毒撚，出黎幫阿信擋子彈，Marcus錯手殺左never而內疚吞槍自殺⋯⋯」（圖片來源：ViuTV截圖）
「最終決戰時，never終於唔再毒撚，出黎幫阿信擋子彈，Marcus錯手殺左never而內疚吞槍自殺⋯⋯」（圖片來源：ViuTV截圖）

聯合創作《IT風雲》劇情：

一定係會男b同女b再加東邪一個三角感情線，阿信瘋狂比個ex港女煩之餘，又情陷蒙伶之間嘅感情線，再嚟就係主線變咗呀信鬥呀Lou同Marcus，瘋狂嘅法庭同市場對決，仲有就係萬鈞對開開老豆嘅有錢佬世界嘅勾心鬥角，最緊要係，所有電腦畫面係，用Excel砌出黎

【決鬥】大结局嗰度 仲可以加多場鬧市飛車比阿信同阿Lou；

【認親】《IT狗》Cathy Ho 先係阿信老母，當年因為太有事業心所以同信爸離婚，信爸就呃阿信話老母瓜咗

【報仇】信老豆原本係萬鈞嘅大學同學 萬鈞口中嘅一齊創業兄弟 就係呀信老豆 所以呀信要打敗Ai MOBY就係為咁幫老豆報仇

【恩怨】後尾萬鈞知道咗阿信係佢親生仔，打算交哂成個 moby比阿信打理，與此同時阿 Lou 都喺呢個時候知道呢個消息，知道自己大勢以去，正當無計可施之時，萬鈞突然中風入院。Lou夜欄人靜時入院探望，滿身酒氣嘅Lou，在萬鈞床邊訴盡怨屈 “paypayegg 無我有今日！？我無功都有勞！你咁對我！？ （下刪千字）此時Lou情緒崩潰配上酒精嘅軀使，逐對萬鈞動咗殺機下手(焗枕頭或抆喉)…..Marcus 病房門口睇水

【墜樓】咁啱俾Cathy ho 見到用手機影低， 又畀marcus 發現,, 追佢上天台跌落街，手機就跌咗喺後樓梯

【結局】點知條片上咗cloud，成班hackers 聯手，喺最後一刻交到俾法庭做呈堂證供。咁先trigger 到大結局

然後行出法庭，全劇幕前幕後行出嚟跳舞，最後大跳 yeah~~

有喜歡《IT狗》的攝影師在結局播出後「空想」如果無綫處理之下劇集會變成怎樣光景。（圖片來源：KEVIN CHENG PHOTOGRAPHY）
有喜歡《IT狗》的攝影師在結局播出後「空想」如果無綫處理之下劇集會變成怎樣光景。（圖片來源：KEVIN CHENG PHOTOGRAPHY）

網民認為如果大台拍出來的《IT狗》首先要改名⋯⋯（圖片來源：IT狗）
網民認為如果大台拍出來的《IT狗》首先要改名⋯⋯（圖片來源：IT狗）

處境劇版 《愛回家之it速遞》

除了劇力萬鈞的《it風雲》，網友仲提議無限開拍的處境劇版本：「阿信同阿Lou誤會到完場，Shirley同佢兩個陷入三角戀，最後先發現係誤會做返好兄弟，劇情每日loop一次」

選角如下：

劉丹 = 信爸
羅樂林 = 萬鈞
terry = never
豹哥 = 阿Lou
張景淳 = 阿信
大小姐 = Shirley

「其他角色在tvb都會變路人甲所以隨便選⋯⋯」

劇集中《大台理論》最後唔Work，但網友對於當中的「套路」似乎都十分熟悉！（圖片來源：IT狗）
劇集中《大台理論》最後唔Work，但網友對於當中的「套路」似乎都十分熟悉！（圖片來源：IT狗）

無綫版《IT狗》係《堅離地愛堅離地》？

網民熱議大台版創科劇，其實2017年都有在大埔科學員實地取景拍過「創科劇」，劇名《堅離地愛堅離地》，角色有富二代、網紅、程式編寫員、科網騙子，不過劇情就好快進入三角約同埋認親情節，至於大結局情節是這樣的：

《堅離地愛堅離地》人物關係圖
無綫2017年拍攝的《堅離地愛堅離地》主角張振朗同樣係想改變世界的Programmer。（圖片來源：《堅離地愛堅離地》人物關係圖）
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《堅離地愛堅離地》結局係「有情人終成眷屬」，毒男脫毒成功示愛。（圖片來源：《堅離地愛堅離地》）

龔嘉欣張振朗三年前首次擔正《堅離地愛堅離地》

《堅離地愛堅離地》其實是2017年前拍攝的無綫劇，當時亦是張振朗和龔嘉欣首次擔正男女主角的劇集，本來安排於2019年播出，卻因黃心穎的「安心事件」令劇集放入雪櫃，全劇20集，來到大結局觀眾最關注應該是女主角龔嘉欣究竟情歸何處？

堅離地愛堅離地
張振朗一直暗戀劇中女神劉佩玥卻不敢表白。
堅離地愛堅離地
龔嘉欣錯愛陳智燊有陰影，不敢與張振朗開始。
堅離地愛堅離地
龔嘉欣仲鬧爆張振朗當佢水泡。

富商爸爸由李國麟飾演

劇情講到龔嘉欣查出陳智燊收買雜誌副編誣陷張振朗，失望之下與陳智燊分手。陳智燊因為與龔嘉欣分手而被取回手中的商業項目，決心不惜一切出人頭地，食碗面反碗底，更向龔嘉欣要求拆夥，並提出以一億買下龔嘉欣的一半股份。龔嘉欣見公司眾人為利益跟隨陳智燊反骨，受到愛情事業雙重困擾，龔嘉欣扮作自暴自棄，實情是想氹有米爸爸李國麟出錢……

堅離地愛堅離地
張振朗打頭為龔嘉欣打氣。
堅離地愛堅離地
除了張振朗自己，他更眾動員叫同事一齊拍片支持龔嘉欣。
堅離地愛堅離地
當然唔少得劇中這兩位鬼馬的演員。
堅離地愛堅離地
龔嘉欣留在家中意志消沉，全靠張振朗的鼓勵才能捱過去。

張振朗鼓起最大勇氣

在龔嘉欣跌落谷底時，張振朗在旁鼓勵，更帶領眾人拍片叫龔嘉欣振作，令女方深受感動，張振朗想與龔嘉欣發展，不過龔嘉欣擔心與工作拍檔拍拖再受情傷，拒絕了張振朗，估唔到張振朗思前想後終於鼓起勇氣，在電梯內向龔嘉欣深情表白，過去口齒不清又唔識表達自己的毒男，突然脫胎換骨敢於面對自己，講了一大堆情話，令龔嘉欣鬆開防線，張振朗更大膽身體接觸主動咀嘴，大團圓結局。

堅離地愛堅離地
為報答張振朗，龔嘉欣解開張振朗父母之死的心結。
堅離地愛堅離地
張振朗幻想將來在街上遇上已嫁別人的龔嘉欣，激發起示愛之心。
堅離地 大結局
在胡楓點醒之下，張振朗連電腦都掟爆！決心去示愛！
堅離地愛堅離地
張振朗衝去公司搵龔嘉欣。
堅離地愛堅離地
張振朗一鼓作氣講出心底話。
堅離地愛堅離地
張振朗的一番情話終於感動龔嘉欣。
堅離地愛堅離地
電梯門打開，龔嘉欣與張振朗會點？
堅離地愛堅離地
咪就係一齊入電梯，毒男張振朗突然反客為主，抱住龔嘉欣錫錫。

常見問題

《IT狗》大結局飾演「萬鈞」的演員是誰？

《IT狗》大結局Final Boss神秘富豪「萬鈞」由朱栢謙飾演，曾奪香港舞台劇獎最佳男主角，本劇主要演員陣容包括凌文龍 、 陳漢娜岑珈其Frankie（ 陳瑞輝）Stanley（ 邱士縉）Lokman（楊樂文）等，其中飾演Johnny仔的鄧子超早已參演過不同電影作品，詳情請看專訪「鄧子超飾Johnny仔 小鬼跳出井底 尋演戲夢」

《IT狗》陳漢娜Hanna年紀輕輕曾經獲得什麼提名?

答: 陳漢娜Hanna曾經參演首部電影《殺破狠．貪狼》, 飾演古天樂女兒, 憑角色入圍…詳情請看

資料來源： 圖片來源：ViuTV、TVB、連登討論區

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