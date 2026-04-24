IT狗2.0劇情線上看｜1-15集懶人包！葉念信慘變信狗 影射JPEX案有人捲世紀騙局

ViuTV神劇《IT狗》闊別四年強勢回歸，第二季《IT狗2.0》4月27日正式啟播，即刻引爆全城熱話！新一季在2024年尾開鏡拍攝，劇情緊貼現實，完美諷刺近年香港嘅科技騙局同初創公司亂象。當中影射JPEX案嘅情節，以及對Web3泡沫、職場心靈雞湯嘅新劇情值得留意，頭三仔主角葉念信（凌文龍飾演）由萬人景仰嘅「香港希望」跌落神壇，淪為人人喊打嘅「信狗」，到底PayPayDuck眾人今次點樣喺絕境中求生？