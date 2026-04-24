IT狗2.0劇情線上看｜1-15集懶人包！葉念信慘變信狗 影射JPEX案有人捲世紀騙局
第1集｜重啟 Reboot ：葉念信落難慘變信狗
故事由上一季四年後講起，PayPayDuck（PPD）表面風光，但創辦人阿信已經由昔日嘅「香港希望」慘變人人唾棄嘅「信狗」。佢喺Ted Talk上分享成功之道，點知竟然搞到血光災收場，認真黑仔。另一邊廂，Bornhub嘅大腦Kenneth（岑珈其飾演）喺裝修期間竟然唔覺意觸犯工程法例，事件被極速爆光，搞到PPD唔單止要面臨訴訟，仲要被人逼遷，成班手足嘅心血隨時化為烏有，喺呢個高山低谷嘅關頭，佢哋究竟要點樣「重啟」呢？
第2集｜空降 Parachute： Lisa登場暗藏陰謀
正當PPD眾人陷入絕境，Mark先生嘅合作夥伴Lisa（新角色！神秘女角飾演）突然高調登場，帶領大家入駐全新嘅BornHub 2.0。佢仲用New Age療法話要幫大家淨化心靈，點知眾人喺「治癒」之後竟然性情大變，行為怪異。全公司唯一保持清醒嘅蒙玲（陳漢娜飾演）覺得事有蹺蹊，覺得Lisa背後肯定有陰謀，於是暗中聯同Never（陳瑞輝飾演）展開調查。與此同時，PayPayEgg亦迎嚟新任CEO Cindy（香城阿霞飾演），一場史詩級嘅山頭大戰即將喺內部爆發。
第3集｜代幣 Token 影射JPEX案捲入世紀騙局
為咗追上潮流，阿信決心要帶領PPD殺入Web3世界，諗住喺元宇宙搞Busking，點知被PayPayEgg嘅Marcus（邱士縉飾演）同Timothee捷足先登搶人。另一邊，Tony（楊樂文飾演）同Kenneth亦心思思想搞Crypto，於是搵上一個名叫「Jerpex」平台嘅「Coin少」（蘇振維飾演）傾合作，劇情明顯影射轟動全港嘅JPEX案。點知二人愈傾愈覺得唔對路，懷疑自己墮入咗世紀騙局，仲意外撞返個好耐冇見嘅「仇人」，真係一波未平一波又起！
第4集｜社群 Community ：阿信面臨監管兩難
PayPayDuck嘅麻煩接踵而來，國際刑警郭探員（黃又南飾演）突然搵上門，話有跨國犯罪集團利用PPD平台進行非法交易，阿信呢個時候先驚覺自己個平台已經變得烏煙瘴氣。如果要出手監管，就違反咗當初嘅自由初衷；但如果唔理，又會令社群用戶極度不滿，令阿信陷入兩難局面。另一邊，Tony竟然誤打誤撞成為神秘組織「大台教」嘅精神領袖，而女B（Billy）同男B（Billie）之間又殺出一個中學IT老師Kelvin（梁仲恆飾演），三人關係撲朔迷離。
第5集｜鎖匙 Key ：Kenneth重遇前度娟娟
為咗幫公司搵出路，Kenneth走去應徵數據港項目總監，估唔到面試官之一竟然係佢嘅前度女友娟娟（練美娟飾演）！面對娟娟嘅百般刁難，Kenneth唯有屈辱求和，點知反而種下更大禍根。而阿信同蒙玲終於查出公司嘅AI George數據庫曾經被污染，成功升級系統。但此時，神秘嘅「綿登」創始人綿住尼突然現身，公開譴責PPD壟斷網上言論，仲號召全港programmer發動攻擊，一場關乎PPD生死存亡嘅網絡大戰一觸即發！
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第15集大結局｜5月15日晚播出
IT狗2.0結局周劇情第15集待更新
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