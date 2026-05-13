《IT狗2.0》結局周突襲商場展覽 道具戲服大公開 限量T恤不定時派發

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《IT狗2.0》踏入結局周，導演簡君晉宣布聯乘荔枝角D2 Place舉辦「paypayverse」展覽，展出劇中多件道具及戲服供公眾免費參觀，更暗藏限量paypayduck T恤派發環節，劇迷為之瘋狂。

簡君晉策展paypayverse展出道具戲服

展覽昨日正式登陸D2 Place TWO地下P2P，由導演簡君晉親自擔任策展人，聯同服裝指導陳巧倩及美術指導袁俊豪共同策劃。現場展出《IT狗2.0》劇中多件經典道具及角色戲服，讓劇迷可以近距離欣賞幕後製作細節。展覽由即日起至5月22日，每日上午10時至晚上10時開放，入場完全免費，為結局周營造濃厚氣氛。

《IT狗2.0》結局周限量T恤不定時派發

除了靜態展覽外，官方更宣布一個令劇迷興奮的消息——工作人員將於展覽現場不定時派發少量paypayduck T恤。參加者只需答對簡單問題即可獲得一件，但官方特別強調「真係最後」，禮物數量極為有限，送完即止。

凌文龍楊樂文陳漢娜等主演迎接大結局

《IT狗2.0》由凌文龍、楊樂文、陳漢娜、岑珈其、余逸思、陳湛文、陳瑞輝及邱士縉等主演，自4月27日起逢星期一至五晚播出。劇集播出以來話題不斷，如今進入結局周，導演簡君晉特意以展覽形式回饋觀眾，讓大家在追看大結局之餘，亦能親身感受劇組的用心製作，可見團隊對這部作品的重視程度。

網民湧現打卡潮爭住去荔枝角朝聖

展覽消息一出，網民反應極為熱烈。有劇迷留言「放工即刻衝去」，亦有人表示「終於可以近距離睇到啲戲服」。不少網民更對限量T恤派發環節躍躍欲試，紛紛留言問「幾點去先有機會遇到工作人員」，甚至有人計劃連續多日到場碰運氣，務求帶走一件paypayduck T恤作為追劇紀念品。

【paypayduck睇驗展】

展覽期：即日至2026年5月22日
時間 : 上午10時至晚上10時
地址：荔枝角長順街15號D2 Place二期商場地下
請愛惜展品🔔切勿觸摸

it狗2 展覽 D2Place viutv （圖片來源：paypayduck.official）
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it狗2 展覽 D2Place viutv （圖片來源：paypayduck.official）
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it狗2 展覽 D2Place viutv （圖片來源：paypayduck.official）
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（圖片來源：paypayduck.official）

圖片來源：paypayduck.official資料或影片來源：原文刊於新假期

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