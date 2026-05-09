IT狗2結局周｜Frankie阿霞預告「血流成河」凌文龍自嘲唱衰AK神曲
Frankie阿霞預告結局周「血流成河」
ViuTV劇集《IT狗2.0》逢星期一至五晚上9時30分播放，劇集自開播以來網上討論度不斷攀升，今日劇組為答謝觀眾支持，特別舉行巴士巡遊快閃活動。Frankie@MIRROR、凌文龍、陳漢娜、余逸思、張錦霞及鄧子超齊齊現身，乘坐主題巡遊巴士走入鬧市，先後殺到旺角及尖沙咀等核心地段，沿途同大批市民熱情打招呼，吸引眾多粉絲圍觀拍照，場面超熱鬧。最令劇迷期待嘅係，Frankie同霞姐輪住預告嚟緊結局周會有血流成河、體力勞動嘅大場口，聽落就知結局絕對唔簡單！
眾演員叫觀眾「準備定紙巾」暗示催淚結局
活動期間，演員們被問到結局周劇情走向時，竟然齊齊叫定大家要準備定紙巾睇劇，暗示劇情將會有大量洋蔥位。余逸思被問到同梁仲恆喺劇中會唔會開花結果，佢就賣關子冇正面回應，令劇迷更加心癢難耐。霞姐亦特別提到前日有集係陳宇琛復刻其爸爸石修20年前嘅經典場口，笑言可以親身睇到感到好安慰，可見結局周將會有唔少致敬同感動位。
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凌文龍自嘲崩壞AK《信之卷》爆笑揭趷腳BTS
小龍凌文龍喺劇集中開金口唱AK嘅《信之卷》引起極大迴響，佢今日自嘲ruin咗首歌，搞到全場爆笑。佢仲爆料同AK愛的抱抱嗰陣因為身高差要趷腳，呢個幕後花絮令粉絲覺得超可愛。最搞笑嘅係，當被問及同Hanna陳漢娜嘅感情線發展時，小龍突然公開爭取同AK、Stanley拍三角戀BL情節，仲反問Hanna放唔放人，估唔到佢咁大膽！
小龍透露同古天樂對戲超興奮
凌文龍仲提到喺劇中同古天樂對戲嘅經歷，形容過程非常high。至於Johnny仔鄧子超會唔會再出場，小龍就話一直好努力保守秘密，唔話畀人知佢有份演出，可見劇組對結局周嘅劇情保密功夫做到足。Frankie就透露朝早參加完MIRROR見面祭，笑言唔少皮寶寶都要求同Never對話，佢仲順便透露埋新歌推出時間，粉絲福利滿滿。
劇迷期待結局周走向引發熱議
《IT狗2.0》延續PayPayDuck在初創界嘅熱血傳奇，本季阿信凌文龍率領原班人馬強勢回歸，進軍NFT、元宇宙及人工智能等尖端科技領域，劇集自開播以來反應熱烈。演員們表示看到觀眾對劇集嘅喜愛感到非常振奮，希望結局周能繼續為大家帶來驚喜與共鳴。而Frankie同霞姐預告嘅「血流成河」場面，加上小龍爭取BL情節嘅惹笑互動，已經令一眾劇迷對大結局走向充滿期待，紛紛留言表示「準備定紙巾等睇」、「結局周一定要追live」！