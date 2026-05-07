IT狗2.0｜連詩雅搵《破地獄》金像配樂大師合作 「超渡版」《到此為止》回應中東王子翻唱

《IT狗 2.0》最新一集中東王子翻唱連詩雅經典歌曲《到此為止》，3個男人合唱出唏噓無奈感覺，點知原唱Shiga竟然親自下場回應，仲搵埋金像獎最佳配樂《破地獄》朱芸編合作，以二胡重新演繹自己首歌，成個feel似被「超渡」多過被翻唱，網民即刻笑爆：「感覺被超渡了，謝謝！」