IT狗2.0｜連詩雅搵《破地獄》金像配樂大師合作 「超渡版」《到此為止》回應中東王子翻唱
連詩雅搵《破地獄》配樂大師合作回應中東王子
事緣《IT狗 2.0》劇中角色Never、Kelvin同中東王子合唱《到此為止》，3個男人用獨特方式重新演繹呢首經典情歌，唱出一種唏噓無奈嘅感覺，播出後即時引起網民熱議。原唱連詩雅見到之後唔甘示弱，竟然搵嚟憑《破地獄》奪得金像獎最佳原創電影音樂嘅朱芸編合作，以二胡配搭人聲重新演繹《到此為止》，整首歌瞬間由情歌變成一首充滿喪禮感嘅「超渡版」，黑色幽默感爆燈。
ViuTV連續兩個節目都用同一首歌
有眼利網民發現，ViuTV似乎對《到此為止》情有獨鍾，連續兩個節目都出現呢首歌。除咗《IT狗 2.0》有中東王子版本之外，綜藝節目《百日女團》入面參賽者Shirley亦有busking演唱呢首歌，加上連詩雅本人更客串咗《IT狗 2.0》，令成件事形成一個完美嘅crossover loop。有網民忍唔住問：「點解ViuTV咁鐘意《到此為止》呢首歌？IT狗又有，百日女團又有，仲要搵埋連詩雅客串IT狗！」
二胡加人聲效果出乎意料
連詩雅呢個「破地獄版」《到此為止》一出，網民反應兩極但普遍覺得好玩。有網民大讚：「好正！引出Shiga同朱芸編本尊，個vocal加二胡好正！」亦有人笑言：「我覺得呢個似中東版多啲喎，個配樂好似可以跳埋中東肚皮舞咁」、「二胡真係OK，一叮就好笑」。更有網民直言聽完之後「本身成個腦都係今晚三人合唱版，宜家回不去了」，可見呢個版本洗腦程度絕對唔輸原版。
網民建議Chill Club搞大型crossover
呢次跨界聯動引發網民無限想像，有人提議：「Chill Club係咪要請晒佢哋幾個上去唱一次」、「如果王子可以同Shiga同場battle就正」，甚至ViuTV官方帳號留言：「唔使爭！建議同埋中東王子crossover就最啱！」更有人搞笑回應：「要send去ViuTV同PayPayDuck買你呢個版權先得，或者叫中東王子都duck」。有網民聽完之後只能用一句話總結感受：「感覺被超渡了，謝謝」，完美詮釋咗呢首歌由情歌變「法事」嘅荒誕魅力。另外亦有人期待更多可能性，留言話「可唔可以加埋大苖」、「要跳埋轉轉舞先超越到」，睇嚟呢個玩梗風潮暫時仲未有到此為止嘅跡象。