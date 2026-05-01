IT狗2.0｜古天樂神級3分鐘教訓信狗！霸氣講Web3重現《城寨》龍捲風金句
古天樂化身綿住尼 霸氣重現龍捲風經典金句
劇情講述Kenneth應徵數據港項目總監時慘遭前度娟娟百般刁難，屈曲求和卻意外種下禍根。同時阿信與蒙玲發現AI George數據庫曾被Moby污染，幾經辛苦終於成功升級。此時由古天樂飾演綿登創始人綿住尼突然現身，強烈譴責PPD壟斷網上言論並號召全港程式員發動攻擊。阿信硬著頭皮前往談判，初次見面竟被對方霸氣嚇到語無倫次。
精彩對白重溫：
信：項⋯少龍？
綿：你就係葉念信？坐呀
綿：聽講你昅住緊綿登喎
信：係佢哋教我先㗎
綿：你有嚟做支付平台，佢有佢做論壇，關你咩事啫？我話俾你聽呀，綿登唔到你亂嚟，如果唔係，命都冇。
信：你就係綿住尼？
綿：我係綿住尼？我係龍捲風！
信：我係信一㖭呀！
綿：你係信狗呀！
Cathy Ho：信，Louis係有嘢想同你講㗎，佢唔信Web3，但係我哋相信AI同Crypto就係未來。
綿：點睇AI？
信：我未知。
這場充滿火花的對答配合《第43屆香港電影金像獎》「最佳原創電影音樂」得獎者朱芸編幕後發功奏起疑似《尋秦記》經典配樂，絕對令一眾劇迷睇到拍爛手掌。
彭秀慧介入調停 揭開網絡大戰結局
這場劍拔弩張兼充滿黑色幽默危機，最終因為彭秀慧飾演Cathy Ho介入而出現轉機。Cathy Ho向阿信坦言Louis雖然不相信Web3技術，但他們團隊堅信AI與加密貨幣才是未來發展方向。綿住尼隨即質問阿信對AI發展看法，阿信坦白承認自己暫時未知。綿住尼聽罷向Cathy Ho拋出一句「呢條靚仔真係值得幫咩」，在得到肯定答覆後，綿登針對PPD發動的大規模網絡攻擊奇蹟地全面停止，而PayPayDuck亦幸保不失未有任何用戶資料流出，成功化解這場隨時摧毀香港網絡生態恐怖勒索危機。
神級對白背後玄機 致敬英國密碼學家預言
劇中綿住尼留下一句極具哲理震撼金句：
「AI係人類通往Web3唯一一條鎖匙，但係AI亦都係人類最後一個發明」
原來這句台詞大有來頭。根據官方製作團隊透露，這段發人深省對白其實是向1965年與圖靈一起研究密碼學英國數學家Irving John Good致敬。這位偉大科學家當年曾經發表過關於智能機器發展爆炸性預言，他明確指出「毫無疑問，今後必將出現一場『智能爆炸』，人類智能會被遠遠拋在後面。因此，第一台超級智能機器，將會是人類最後一項發明——前提是這台機器足夠聽話，會告訴我們如何控制它。」編劇巧妙地將這段嚴肅科學歷史融入喜劇之中，盡顯製作團隊深厚功力。
網民激讚古仔客串型到爆燈
這集播出後隨即在各大社交平台引發洗版式熱烈討論，大批觀眾對古天樂驚喜客串感到無比興奮。不少網民紛紛留言激讚「估唔到古仔會肯玩埋一份，仲要自己抽自己水，真係型到爆燈」、「編劇真係好有心機」