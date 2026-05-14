《IT狗2.0》阿霞獲封「隱藏女二」演技爆發 香城一姐背景曝光 仲有呢套代表作
阿Gao一句話令Tony徹底釋懷決心回歸教會
第13集中，「大台教會」掌門Tony終於鼓起勇氣向Viu台藝人阿Gao坦白：「我可以試下睇ViuTV。」原以為這番告白會換來感動回應，豈料阿Gao卻輕鬆笑道：「咁有咁多個台，鍾意睇咩咪睇咩台囉，我都睇其他台㗎！」她更坦言電視存在意義本來就是帶歡樂給觀眾，想睇什麼就轉什麼台，根本談不上背叛。阿Gao甚至主動承認「Viu劇都唔係套套得」，這份坦誠反而令Tony徹底放下心結，決心回到教會面對一眾「信眾」。
阿霞飾演Cindy爆發質問Tony忘記初衷
然而Tony回到大台教會後，迎接他的並非歡迎，而是Cindy的當頭棒喝。張錦霞飾演的Cindy即時發難：「你仲有面返嚟？」她強調教會的存在是為了保護曾因信奉大台理論而遭受欺凌的人，大家聚首一堂圍爐取暖，就是不想再被外面的人傷害。Cindy更質問Tony為何忘記自己曾經做過「過街老鼠」的日子，語氣中滿載憤怒與失望。Tony則反駁指Cindy才是忘記初衷——教會核心理念從來都是「不論背景、勇於表達自己鍾意嘅嘢」，而非盲目排斥其他電視台。他更直指Cindy為了那1,000個機頂盒已經走火入魔，將原本開放包容的信念扭曲成封閉圍牆。
網民封阿霞為《IT狗2.0》隱藏女二
張錦霞今次演出引爆網民熱烈討論，有網友大讚：「阿霞第一次座正做配角，好有驚喜，期待佢之後嘅作品。」更有人直接封她為心目中的「女二」，留言表示：「我心目中你已經係『IT9』女2！加油！」不少觀眾希望張錦霞未來能獲得更多獨當一面的演出機會。
阿霞扮「YOSO教主」抵死諷刺邪教
阿霞去年在「香城映画」影片《邪教大揭秘》扮演「YOSO教主」，透過誇張手法諷刺邪教現象。霞姐飾演一位滑稽而充滿魅力的教主，帶領「信徒」進行荒誕儀式。霞姐擅長以誇張表情和搞笑對白製造喜感，其荒唐行徑令人捧腹。網友笑指：「霞姐 你真係犧牲太多」、「阿霞好似麻原彰晃呀」
曾被瘋傳為「鄧兆尊新四奶」著「情侶裝」行街
早前阿霞曾因一張與鄧兆尊穿上白色T恤「情侶裝」的街頭合照在網上瘋傳，被誤認為是鄧兆尊的「新四奶」，引起熱議。實情其實是兩人為拍攝還原經典港產片《國產凌凌漆》中「小尊夫人綁架案」的橋段而合作。當時照片其實是片中開場畫面的一幕，鄧兆尊更笑言：「霞姐主動問可唔可以繑手行，我話『拖手都無問題，你想點都得』，佢就即刻繑咗過嚟！」
阿霞憑《香城映画》爆紅 模仿何太、叮噹都神似
阿霞近年憑YouTube頻道《香城映画》人氣急升，頻道中她多次扮演經典角色，包括在《何伯揚名燉湯（未開業）》中神還原「何太」，甚至被網民盛讚比阮兆祥版本更傳神。而她在《叮噹真人版》中飾演多啦A夢，誇張的表情配合幽默對白，笑果十足，成功鞏固她在觀眾心中的搞笑代表形象。其中一條模仿「新何太」的影片更累積近77萬觀看次數，成為頻道最高點擊的影片。
曾同容祖兒拍廣告
其實阿霞早在十年前便以特約演員身份入行，演出經驗豐富。她曾參與ViuTV、毛記電視等多個短片製作及廣告拍攝，模仿《喜劇之王》中的張栢芝與吳孟達亦曾令人印象深刻。2017年更曾與天后容祖兒同框拍攝百老匯電器廣告，與譚玉瑛、古明華、元秋等資深演員合作過，可見其表演實力早有根基。
踩入影壇拍賀歲片
今年蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》一大亮點，就是李尚正（阿正）在片中大玩三角戀，被兩女爭奪，這兩女就是TVB新一代性感女神郭珮文，以及「香城映畫」的YouTuber霞姐。霞姐成功踩入影壇，影視經驗愈嚟愈多！