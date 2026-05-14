《IT狗2.0》阿霞獲封「隱藏女二」演技爆發 香城一姐背景曝光 仲有呢套代表作

ViuTV話題劇集《IT狗2.0》明晚播映大結局，今季客串陣容星光熠熠，其中《香城映画》常駐演員，綽號「香城一姐」張錦霞飾演「大台教會」忠實信徒Cindy一角，憑藉爆發力十足的演出成為全劇一大亮點。她與Tony之間那場關於「信仰」與「自由」的激烈對峙，令觀眾看得拍案叫絕，網民更封她為劇集隱藏MVP。