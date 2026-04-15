IT狗2.0｜金像級配樂師1句爆笑劇透 幕後才子背景大曝光 高調認愛COLLAR成員

神劇《IT狗2.0》強勢回歸，幕後配樂大師朱芸編都同樣回歸，為劇集擔任配樂師！這位憑《破地獄》橫掃金像獎最佳配樂的才子，原來在為《IT狗》系列創作音樂時完全被劇情逗瘋，更在社交平台大讚劇組「癲到配樂點玩都得」。而最令人意外的是，這位音樂界的神級人物，竟然與COLLAR成員譜出戀曲，才子配佳人的組合瞬間成為城中熱話！