IT狗2.0｜金像級配樂師1句爆笑劇透 幕後才子背景大曝光 高調認愛COLLAR成員
配樂師朱芸編爆笑劇透《IT狗2.0》配樂過程
朱芸編在社交平台分享《IT狗2.0》的配樂心得時，毫不掩飾對劇集的喜愛程度。他透露：「一開始做IT狗個陣，以為佢單純係一套sit com，但慢慢發現原來大家都好癲，癲到肯認真做傻事，癲到配樂點玩都得。」這位金像級配樂師更爆料，導演Lawrence Kan竟然讓他在第一季第13集客串出現10秒，令他直呼「第一次做一套劇咁開心」。朱芸編更形容整個創作過程就像「點玩、點癲都有人理解」，完全顛覆了他對傳統電視劇配樂的認知。
與《IT狗》導演合作無間 創作插曲《信》致敬角色
朱芸編與《IT狗》導演的合作關係可謂天衣無縫，除了負責兩季劇集的配樂工作，他亦曾為導演簡君晋的電影《白日之下》擔任配樂。值得一提的是，朱芸編對第一季有個小遺憾，就是因為種種原因未能創作劇集插曲。於是他在2022年主動創作了一首《信》在Instagram發布，向劇中主角葉念信致敬。這首歌的歌詞「倔強任性的我 那憧憬不變」，正好呼應了朱芸編對音樂創作的執著態度。
音樂路上的堅持與執著 《IT狗》重燃創作熱情
朱芸編在分享《IT狗》配樂心得時，流露出對音樂創作的深層思考。他坦言入行幾年來，無數個夜晚都會問自己「其實咁堅持有咩用？其實用罐頭音樂又點，會有人聽得出咩？」但《IT狗》這套劇讓他重新找回初心，「好感激有呢套劇，令我諗返起以前無畏無懼、勇往直前嘅自己」。他更引用劇中金句「倔強任性的我 那憧憬不變」，表達自己對音樂創作的不變堅持。
金像才子背景起底 11歲已稱霸國際賽事
朱芸編現年35歲，父親正是香港中國音樂家協會主席朱道忠。他7歲開始學習二胡、高胡和板胡，11歲時已經在香港校際音樂節連奪三項冠軍，更在英國威爾斯靈閣嶺國際音樂賽從53個國家選手中脫穎而出，奪得民族音樂組總冠軍，被譽為「二胡神童」。2015年，當時年僅25歲的他更獲邀為國家主席習近平伉儷和英國威廉王子伉儷演奏二胡，足見其音樂造詣之深。
從《悟空傳》到《破地獄》 配樂路上屢創佳績
朱芸編的電影配樂之路始於2017年，當時泰迪羅賓將剛畢業、沒有太多經驗的他介紹給導演郭子健，為《悟空傳》擔任配樂。憑著郭子健的信任和自己的才華，朱芸編逐漸在業界建立聲譽，先後為《哪吒之魔童降世》、《白日之下》、《破地獄》等重磅作品創作配樂。2025年，他憑《破地獄》同時獲得第18屆亞洲電影大獎最佳原創音樂獎及第43屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂，正式確立其在華語電影配樂界的地位。
官宣戀情震撼娛樂圈 Winka甜蜜回應粉絲祝福
2025年1月16日，朱芸編在第18屆亞洲電影大獎頒獎台上公開感謝「我女朋友Winka」，正式官宣與COLLAR成員陳泳伽的戀情。這段「才子配佳人」的組合瞬間成為城中熱話，Winka當晚在Instagram限動用英語留言「Congratulations! You did ittttt!!!!」並標記朱芸編，甜蜜程度爆燈。
戀情曝光後，不少「泳瓜」粉絲紛紛送上祝福，有網民在社交平台發帖：「上次winka你收到labubu 喊果陣，其實想靜靜雞祝福你以後就算喊，流既都係開心既眼淚，有人係身邊愛你。」更有粉絲讚嘆：「恭喜我地伽伽公主同另一位音樂才子朱芸編感情有著落，估唔到都係同樣熱愛音樂既人。」Winka看到粉絲的真摯祝福後，更親自回覆「你呢段文字好sweet 多謝你」，展現了她對粉絲支持的感激之情。