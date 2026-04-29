IT狗2.0｜Tommy Sir盧鎮業回歸爆新騙局？影射幣圈風波震撼真相
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ViuTV劇集《IT狗2.0》第三集劇情迎來震撼反轉，Tony同Kenneth原本心思思為PPD開拓crypto市場，點知竟然重遇第一季被捕的「最強騙徒」Tommy Sir（盧鎮業飾）。上一季有客串Tommy Sir再度回歸！
盧鎮業驚喜登場騙局升級
劇情講述Tony同Kenneth為咗公司發展打算向Jerpex負責人Coin少提出合作，期間二人開始懷疑自己墮入世紀騙局，更意外撞破久未露面的仇人Tommy Sir。盧鎮業今次將騙徒角色演繹得淋漓盡致，竟然向眾人sell橋大搞「花膠走私大茶飯」。他聲稱要幫上環海味街四嬸將花膠出口到俄羅斯，更揚言開拓海外市場仲可以用Crypto進行交易。最爆笑是這個看似宏大的商業大計，概念全部來自Kenneth同星之子身後壁佈板上的零碎線索，包括「四嬸茶餐廳、上環海味街、凍齡美魔女以及俄羅斯方塊」，完美展現出神級「隨口噏」功力，令觀眾拍案叫絕。
TommySir身世終極揭秘
回顧第一季的經典情節，Tommy Sir這個角色本身已經充滿傳奇色彩。作為「富三代互助協會」導師的他，實質上是一名極具機心的職業騙徒。當年他為了獲取富三代的信任，竟然杜撰神劇《大時代》的經典劇情作為自己的悲慘身世，更曾經企圖拒絕與Kenneth Sir及Tony Sir進行學員圍標。最終他在第一季第四集因為策劃綁架「富三代」學員，而遭到飛虎隊重裝制服拘捕。今次編劇安排這個極具爭議性的角色強勢回歸，更將過往致敬《大時代》的黑色幽默延續到幣圈風波上，絕對是神來之筆。
網民激讚編劇影射Jerpex夠貼地
劇集播出後火速引爆網絡熱話，大批觀眾湧入討論區瘋狂洗版，激讚編劇將現實社會的防騙焦慮完美融入喜劇之中。不少網民對劇中影射現實幣圈風波的橋段表示共鳴，紛紛留言表示「Jerpex擺明就係抽擊現實單案啦」、「Tommy Sir望住個壁佈板隨口噏真係痴線得嚟好合理」。更有大批眼利觀眾開始逐格重溫尋找隱藏彩蛋，直指「將俄羅斯方塊同走私花膠拉埋一齊真係編劇先諗得通」、「盧鎮業演呢啲神棍角色真係型到爆燈」。大家一致認同今輯的黑色幽默比上一季更加瘋狂，成功將一套喜劇推上神壇。
資料或影片來源：原文刊於新假期