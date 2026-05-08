IT狗2.0結局周11-15集劇情｜阿信淪為世紀騙徒 逐集拆解Web3未來震撼收場
IT狗2.0第11集「擂台 Punch」Never召集全球Gamer反擊Emma
PPD上市在即氣氛緊張，阿信提議Never脫離傳統遊戲交易平台，將光Hunt直接在PPD上架，點知Emma即刻發出江湖追殺令，嚴禁所有開發商出席發佈會。Never豁出去召集全世界Gamer「出埃及過紅海」，場面相當壯觀。另一邊廂，Emma再向阿信下戰書，以捍衛女權之名要求在拳賽擂台上正面較量，弱質纖纖的阿信被迫頂硬上，呢場文人打擂台的戲碼令人期待爆燈。
IT狗2.0第12集「敲鐘 Listing」PPD風光上市背後危機四伏
PPD正式上市氣勢如虹，更成功爭取國際巨星訪港演唱會獨家代理權，蒙玲提議在剛落成的元宇宙開騷，阿信卻迂迴反對，二人理念開始出現裂痕。Tony私會「世仇」一事敗露，被狂怒的Cindy和大台教信眾禁錮進行驅魔儀式，場面恐怖又荒謬。阿信巧遇重開頹麵店的Lou，開始感受到成功後的孤獨與空虛。最令人不安的是AI George智能發展一日千里，眾人期盼佢能破解黎曼猜想之際，系統卻出現亂碼，為後續劇情埋下極大伏筆。
IT狗2.0第13集「再見 Goodbye」AI George超越人類阿信漸被同化
數學家Sam受邀鑑別AI George的黎曼猜想解答，PPD眾人驚嘆AI George的智能已經超越人類，呢個設定完全呼應現實中大眾對AI威脅論的恐懼。劫後餘生的Tony受到啟發，毅然找Cindy和大台教信徒談和，意圖化解眾人多年執念。然而最大轉折係Mark先生約談阿信，討論科技發展對人類生態孰好孰壞，阿信漸漸被Mark先生的理念同化，與PPD眾人越走越遠，昔日戰友變陌路人的劇情令人心寒。
IT狗2.0第14集「泡沫 Bubble」阿信眾叛親離揭開Moby往事
PPD眾人與阿信的理念已經背道而馳，眾人召開記者會交代因理念不合而卸任，剩下的普通員工軍心渙散，對阿信毫不買帳。阿信獨自拜訪消失已久的萬鈞，本想求問指引，意外得悉萬鈞創辦Moby的往事，呢段歷史揭示了科技巨頭背後不為人知的黑暗面。另一邊廂，Lisa相約PPD眾人見面，表面關心實則藏著更大的陰謀，劇情懸念推到最高點。
IT狗2.0第15集「信 Faith」大結局阿信決心殺死AI George
最終回阿信為挽救IT人的未來，決心殺死AI George，呢個決定可以話係全劇最震撼的轉折——創造者親手毀滅自己的創造物，到底係拯救人類定係自我毀滅？阿信最終遇上意料不到的命運，後世仍然流傳著佢「世紀騙徒」的傳奇，眾說紛紜。PayPayDuck眾人各自以不同方式延續「Web 3」的信仰，呢個開放式結局留下無限想像空間，亦令人反思科技發展與人性之間永恆的角力。
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《IT狗2.0》Fans討論未來人結局預言
《IT狗2.0》第一集片頭登場嘅神秘企業高層，身份極有可能係第8集登場嘅「George仔」——上季無國界Programmer George留下嘅囝囝 「George仔」，今年已經13歲，獲得葉念信資金贊助，放棄DSE直接投身電競事業，立志唔要做無視嘢嘅大人，前途無可限量，網友立即醒目推測：第一集片頭閃現之後未有再登場的「GJ」，極有可能就係佐治仔，
而他的公司名稱 「Platypus Inc.」，亦似乎透露了致敬葉念信嘅最大彩蛋 ——上季第19集蒙玲回憶片段中，出現了大學時代葉念信，發表對「鴨嘴獸金句」，啟發並改變了蒙玲的人生信念，今季結局係會跳躍到2036，定係George仔由未來穿梭返嚟2026？！
IT狗2.0頭10集重點回顧
- 第1集：闊別四年PPD強勢回歸，阿信慘變「信狗」，Kenneth觸犯工程法例引爆全城聲討面臨逼遷
- 第2集：Lisa空降帶領眾人入駐BornHub 2.0，用New Age療法令眾人性情大變；Cindy空降成為PPE新任CEO
- 第3集：阿信銳意發展Web3邀請AK做代言人，PPD與PPE再度交鋒；Tony和Kenneth懷疑墮入Coin少的世紀騙局
- 第4集：國際刑警上門揭發PPD涉及非法交易，Tony誤入大台教；女B透過交友app結識IT老師Kelvin
- 第5集：Kenneth面試遇上EX娟娟百般刁難；綿登創始人綿住尼公開譴責PPD，網絡大戰一觸即發
- 第6至10集：PPD與綿登展開激烈網絡攻防戰，阿信與蒙玲成功升級AI George，Tony深陷大台教無法自拔，PPD逐步走向上市之路
IT狗2.0客串角色列表
- 第1集：歐鎮灝飾GJ（Platypus Inc.行政總裁）、Ivy So飾演自己（COLLAR成員/PPD代言人）、床哥@JFFT飾陳仔（癌症4期病人）、米爺@JFFT飾水魚哥（暴發戶）
- 第2集：蔣怡飾Lisa（PPD首席顧問）、張錦霞飾Cindy（PPE行政總裁）、譚玉瑛飾Marcus母親（腦退化症長者致敬《閃電傳真機》）
- 第3集：蘇振維飾Coin少（Jerpex負責人/龐氏騙局主腦）、盧鎮業飾Tommy（警方臥底）、江𤒹生飾Ansonn Kong/AK（飾演自己/PPD代言人）、李龍基飾演自己（PPE代言人）、連詩雅飾AI Shiga
- 第4集：黃又南飾國際刑警莫探員
- 第5集：古天樂飾大老闆、討論區幕後話事人綿住尼