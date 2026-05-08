IT狗2.0結局周11-15集劇情｜阿信淪為世紀騙徒 逐集拆解Web3未來震撼收場

《IT狗2.0》結局將於5月11至15日播出，大結局周5集劇情已於ViuTV官網節目表上公開，由加密貨幣龐氏騙局到AI超越人類智能，劇中每個科技熱話都精準命中現實痛點。阿信由昔日被封為「香港希望」的IT才俊，到結局竟淪為後世口中的「世紀騙徒」？！最後5集劇情正式曝光，PPD上市、AI George失控、阿信與眾人決裂，每一集都係高潮——Web3信仰到底係救贖定泡沫？IT人的未來又將何去何從？