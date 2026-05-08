IT狗2.0｜陳宇琛子承父業神還原石修22年前催眠術 經典對白「一滴兩滴三滴」再現 網民：致敬大台
陳宇琛「子承父業」重現石修催眠絕技
《IT狗2.0》今季劇情暴走，將上季《大台理論》升格成為宗教與信仰層面，第9集兩段劇情先後將收視下跌以及「膠劇劇情」作為素材，描寫大台信徒為追收視走火入魔搶奪計算收視嘅「機頂盒」。不過更令人驚喜嘅係，劇組搵嚟石修兒子陳宇琛客串演出，「神還原」父親石修喺2004年TVB劇集《隔世追兇》中嘅滴血催眠絕技，連經典對白「一滴、兩滴、三滴」都原汁原味重現，畫面一出即刻令全港電視迷陷入集體回憶之中。
《隔世追兇》催眠術點解成為「危險文化」代表
講起石修喺《隔世追兇》飾演嘅賀正南一角，當年佢嘅催眠術多次喺劇情中發揮關鍵作用，但部分情節略顯兒戲。當中第21集佢以幾句對白「你流血了，你看看地上，一滴、兩滴、三滴」便成功催眠兼控制持槍嘅黑幫殺手Ben（葉振聲飾），被網民嘲為「石修催眠術」，至今仍間中被網民提起。而石修嗰句「我當時很危險，生命受威脅」更加成為網上「危險文化」最有代表性嘅Cap圖，影響力橫跨22年依然歷久不衰。無線電視亦曾為呢個梗作二次創作，石修於2011年出演劇集《荃加福祿壽探案》中飾演朱達仁一角，同樣用催眠術橋段向自己嘅經典致敬。
陳宇琛坦言「我都係《大台理論》養大」盡顯飲水思源
今次陳宇琛喺ViuTV劇集中重現父親嘅經典場面，本身已經係一個極具話題性嘅跨台安排。而劇中陳宇琛更講出一句令網民大讚嘅對白：「我都係《大台理論》養大」，雖然身處ViuTV拍劇卻說出呢句話，盡顯「飲水思源」嘅態度，亦令觀眾感受到兩台之間並非只有敵對關係，而係存在住一種對電視製作嘅共同情懷同尊重。
編劇借催眠術寄語同業「唔好放棄催眠嘅藝術」
不過編劇嘅野心唔止於抽水咁簡單，劇中透過陳宇琛嘅對白深入探討收視下跌嘅真正原因——並非兩台敵對，而係觀眾根本已經有更多選擇。陳宇琛喺劇中講出一段極具深意嘅對白：「當佢哋拓闊咗眼光，就無辦法去催眠呢啲太清醒嘅人。觀眾思維已經改變，每個世代需求都唔同。或者催眠術會失效，但係記得，唔好放棄催眠嘅藝術⋯⋯」呢段說話表面上講緊劇情，實際上係編劇向所有電視製作人發出嘅真摯呼籲，將「催眠」昇華為電視製作感染觀眾嘅藝術力量。
製作組透露心聲：絕對唔會放棄帶嚟好故事
製作組亦喺ViuTV官方社交平台發文回應，講出心聲作為補充：「當觀眾嘅視野越嚟越闊，一啲重覆嘅劇情橋段可能已經未必滿足到佢哋。但對於真正熱衷於劇集製作嘅人嚟講，係絕對唔會因為咁就放棄『催眠嘅藝術』㗎！反而會更加努力咁去帶嚟更新穎嘅故事情節，希望《IT狗2.0》可以帶俾你哋每晚1小時嘅娛樂啦。」呢番說話既係對觀眾嘅承諾，亦係對整個電視行業嘅鼓勵。
網民激讚「神來之筆」大讚複製到一模一樣
呢段「子承父業」嘅橋段播出後即刻引爆網民熱議，唔少觀眾大讚編劇安排係「神來之筆」。亦有人笑言「痴線，複製到一模一樣」，對陳宇琛還原父親演出嘅程度感到驚嘆。更有搞笑網民提出另類建議：「陳宇琛做係複製，係傳承，但如果搵撞樣石修嘅方力申，先叫做超越」，引來一眾網友爆笑回應。整體而言，網民對《IT狗2.0》今次跨台致敬嘅創意同深度都給予極高評價，認為呢種既有趣味又有深意嘅處理手法，正正體現咗香港劇集仍然有令人驚喜嘅創作火花。