IT狗2.0｜陳宇琛子承父業神還原石修22年前催眠術 經典對白「一滴兩滴三滴」再現 網民：致敬大台

《IT狗2.0》第9集播出後即刻引爆網民集體回憶，劇組竟然搵嚟石修嘅兒子陳宇琛，「子承父業」神還原父親22年前喺TVB劇集《隔世追兇》嘅經典滴血催眠術，黃金對白「一滴、兩滴、三滴」再度出現！呢個跨台致敬橋段唔止抽水咁簡單，令一眾電視迷拍爛手掌，背後更隱藏住編劇對電視同業嘅深度寄語，語重深長到令人意想不到。