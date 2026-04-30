IT狗2.0｜黃又南客串演國際刑警 查案不忘貪小便宜勁搞笑

ViuTV《IT狗2.0》第4集劇情，黃又南驚喜客串飾演國際刑警郭探員，一出場就霸氣盡現，為劇集掀起全新高潮。原本以為是一場嚴肅的跨國犯罪調查，估唔到竟然演變成一場爆笑鬧劇。劇中阿信面對警方上門要求交出數據，不但沒有驚慌，反而即場開班教授科技概念。