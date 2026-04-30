IT狗2.0｜黃又南客串演國際刑警 查案不忘貪小便宜勁搞笑
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ViuTV《IT狗2.0》第4集劇情，黃又南驚喜客串飾演國際刑警郭探員，一出場就霸氣盡現，為劇集掀起全新高潮。原本以為是一場嚴肅的跨國犯罪調查，估唔到竟然演變成一場爆笑鬧劇。劇中阿信面對警方上門要求交出數據，不但沒有驚慌，反而即場開班教授科技概念。
黃又南霸氣踩場 揭PayPayDuck涉跨國犯罪
劇情講述國際刑警突然踩上門調查，報稱有跨國犯罪集團利用PayPayDuck進行非法交易，令阿信驚覺自己一手創立的平台早已烏煙瘴氣。黃又南飾演的郭探員神情嚴肅地向阿信表示，警方收到情報指有人利用該公司平台進行洗黑錢、賣淫同販毒等嚴重罪行，初步懷疑與龐大的跨國犯罪集團有關。為了盡快破案，郭探員強烈要求阿信立即交出公司的所有交易數據，觀眾都以為PayPayDuck今次肯定面臨恐怖的執笠危機。
阿信爆笑解釋去中心化
面對國際刑警的嚴厲指控，阿信堅信當中必定存在極大誤會，更以極度無奈的語氣回應郭探員的要求。他理直氣壯地向警方表示「我真係俾唔到交易數據你因為我哋公司去中心化㗎」，場面極度荒謬。最搞笑的是，阿信竟然將嚴肅的查案現場變成IT雞精班，即場向一頭霧水的郭探員詳細解釋甚麼是去中心化概念。
黃又南展現極致反差萌狂掃Totebag
雖然郭探員表面上威風凜凜，但查案期間竟然不忘𢯎著數，瘋狂索取PayPayDuck的精美Totebag，攞完一個又一個，將貪小便宜的性格發揮得淋漓盡致。網民讚黃又南的喜劇細胞爆棚，紛紛留言表示「估唔到黃又南做喜劇咁有天份，反差萌真係型到爆燈」、「阿信拋書包嗰段完全係我平時同老細開會嘅寫照」。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期