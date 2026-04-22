IT狗2.0｜陳湛文余逸思爆搞「三人行」！Lokman驚爆MIRROR第4人神秘客串 網民：神劇終於返嚟！
陳湛文余逸思關係昇華大玩三人行
上一季《IT狗》中，由陳湛文（Peter）飾演嘅Billy同余逸思（Yoshi）飾演嘅女B，關係曖昧不清，令觀眾睇得好肉緊。來到第二季，兩人關係終於有突破性發展，不過竟然係加入新角色殺出個「三人行」！陳湛文劇透今季會有由梁仲恆飾演嘅IT老師Kelvin介入，令佢同女B嘅關係變得極度複雜。佢表示：「好清楚發生咩事，都係啲關係來襲嘅時候唔知點算好，我好似要指導吓佢（余），關係入面有好多誤會。」而Yoshi就笑指今次仲有同機械人嘅感情線，關係昇華得好複雜！
凌文龍陳漢娜預告有愛情動作戲
除咗Billy同女B嘅感情線，主角阿信（凌文龍飾）同蒙玲（陳漢娜飾）嘅發展都係劇迷焦點。凌文龍喺記者會上大爆今季同陳漢娜有「愛情．動作戲」，令人充滿遐想！佢仲賣關子話：「上一季結尾有個好唔清楚嘅Wi-Fi密碼，今次再返嚟嘅第一集蒙玲畀咗個offer我，至於係咩就唔講得。」睇嚟阿信今季唔止要專心搞PayPayDuck，仲要應付呢段糾纏不清嘅感情，佢更透露會同好兄弟產生理念分歧，過程相當心痛。
Lokman驚爆AK客串 Stanley劇透有國際女星
《IT狗》宇宙本身已經有Lokman、Stanley同Frankie三位MIRROR成員，估唔到續集竟然有第四人加入！隊長Lokman喺訪問中驚喜爆料，指隊友AK江𤒹生將會客串《IT狗2.0》，雖然角色未明，但已經足夠令一眾鏡粉瘋狂。Stanley邱士縉就補充話自己同AK會有對手戲，更神秘劇透今季仲有一位「國際女星」客串，即時令全場嘩然，大家紛紛猜測到底係邊位巨星，為劇集增添極大懸念！
Lokman《大台理論》進化
由Lokman飾演嘅「星之子」Tony，上一季憑住佢套《大台理論》成功洗腦，成為唔少觀眾心目中嘅金句王。來到新一季，Tony嘅理論將會全面升級，進化成極致嘅「大台教」，Lokman預告劇情發展絕對「過癮」，而且會衝擊觀眾嘅三觀。
網民期待神劇回歸
《IT狗2.0》記者會嘅消息一出，即刻喺網上引起洗版式討論。唔少忠實劇迷都表示「終於等到神劇返嚟」、「今次一定要準時追看」、「AK會唔會又係做返自己？」