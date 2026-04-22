IT狗2.0｜陳湛文余逸思爆搞「三人行」！Lokman驚爆MIRROR第4人神秘客串 網民：神劇終於返嚟！

ViuTV神劇《IT狗》當年播出叫好叫座，續集《IT狗2.0》終於強勢回歸！劇集將於4月27日首播，一眾原班人馬凌文龍、陳漢娜、岑珈其、陳湛文等齊齊現身記者會宣傳。今季劇情似乎更加重口味，不但爆出陳湛文同余逸思會發展出一段複雜嘅「三人行」關係，凌文龍更預告有「愛情．動作戲」！最震撼嘅係，隊長Lokman楊樂文驚爆MIRROR將有第4位成員客串，引爆鏡粉期待！