《IT狗2.0》第12集「國際巨星」驚喜現身 連詩雅胡孟青齊齊再客串
邱士縉自爆留學識過Tayler Shift慘遭同事恥笑
第12集劇情講述PayPayDuck氣勢如虹正式上市，更成功爭取到「國際巨星」Tayler Shift訪港演唱會獨家代理權。邱士縉飾演MIT畢業的Marcus，主動向同事透露自己美國留學時期曾經「識過」Tayler Shift，更聲稱對方歌曲中提及的Marcus正是自己。不過同事們起初完全唔信，更加以強力恥笑，認為佢吹水成分居多。直到接機一刻，Tayler Shift竟然主動上前獻上擁抱，令葉念信以及大茶飯基金會馮會長即場刮目相看，場面極具喜劇張力。
連詩雅胡孟青齊齊客串各司其職
除了Tayler Shift的驚喜登場外，第12集還有多位客串角色各展所長。連詩雅再度以「AI Shiga」身份登場，今次負責解釋劇中數學難題「黎曼猜想」，用AI角色包裝高深學術內容，延續《IT狗》系列一貫將科技概念融入搞笑劇情的風格。而片頭更出現財經界真人胡孟青，做返自己本行評論即將上市的PayPayDuck股價走勢，更直接唱淡其元宇宙概念，一句「睇淡」令劇中角色面色一沉。
《IT狗2.0》結局周客串陣容早有預告
其實早在開播前，監製Stanley已經透露《IT狗2.0》除了有女神級前輩蔣怡客串之外，進入結局周更會有意想不到的「國際級」客串。當時觀眾紛紛猜測究竟係邊位國際巨星，估過外國演員甚至真正歌手，結果揭盅竟然係模仿Taylor Swift的「Tayler Shift」，名字只差一個字母的惡搞設計完全貫徹《IT狗》系列荒誕幽默的DNA，亦反映劇組對版權和惡搞之間拿捏得恰到好處。
網民大讚第12集反轉劇情笑到肚痛
劇集播出後隨即引發網民熱議，不少觀眾表示「Marcus被擁抱嗰下真係估唔到」、「成個辦公室由恥笑變崇拜嘅反差太正」，亦有人大讚邱士縉將角色由被質疑到被認證的情緒轉變演得自然。另外胡孟青的客串亦成為討論焦點，有網民笑言「胡孟青唱淡PayPayDuck股價係全集最真實一幕」，認為將真實財經評論員放入虛構劇情的做法令成件事更加荒謬搞笑。