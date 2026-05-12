《IT狗2.0》第12集「國際巨星」驚喜現身 連詩雅胡孟青齊齊再客串

《IT狗2.0》第12集迎來全劇最瘋狂一幕——PayPayDuck正式上市之際，劇組竟安排「國際巨星」Tayler Shift驚喜現身，而邱士縉飾演的Marcus更自爆與對方有段古，由被恥笑到被擁抱的反轉劇情令觀眾睇到目瞪口呆。