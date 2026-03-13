Ivy蘇雅琳首次填詞挑戰！《給你一隻大口仔》靈感來源出人意表
COLLAR成員Ivy蘇雅琳宣布推出首支個人單曲《給你一隻大口仔》，這首歌更是她首次親自填詞的作品。繼隊友Marf、Winka、Sumling與Day先後單飛出歌後，被稱為「仙界女神」的Ivy終於踏出個人音樂路，選擇以慢歌作為頭炮，希望透過歌曲分享個人經歷及感受。這次挑戰填詞的過程對她來說充滿挑戰，背後的創作靈感更是出人意表。
Ivy蘇雅琳首次填詞挑戰巨大
Ivy在拍攝新歌MV期間透露，《給你一隻大口仔》的靈感來自她的花名「大口蘇」，這個陪伴她多年的稱號象徵著她開心的一面。她坦言創作過程充滿挑戰，「呢首歌嘅靈感係來自自己花名『大口蘇』，呢個名陪咗我咁多年，開始覺得象徵住自己好開心一面。其實當知道要出Solo時，大家想見到點樣嘅Ivy So，點樣嘅Ivy So先會令大家滿意，到開始諗Idea、填詞都改咗好多版本，所以每個過程都係好大挑戰。」她希望透過這首歌令所有正在努力中的人都有被擁抱與關愛的感覺。
《給你一隻大口仔》傳遞正能量訊息
Ivy表示選擇這首歌作為個人首支單曲，是希望展現自己內心深處的一面。她在訪問中提到，「多謝好多人幫忙完成呢首歌，希望大家會喜歡。」這首歌不僅是她音樂路上的重要里程碑，更承載著她想要傳遞給聽眾的正面能量。從團體成員轉為個人發展，Ivy選擇了一個既溫暖又具個人特色的方向，以慢歌形式呈現她的音樂理念。
COLLAR成員單飛壓力不容忽視
面對隊友們單飛後的不俗成績，Ivy坦承壓力巨大。她表示「超有，所以嗰時諗出咩類型歌，諗咗好耐，畀咩面向嘅我大家睇，諗咗好耐，我揀咗唔會令自己後悔，選擇展現Deep Down自己嘅一面。」這種壓力促使她在選歌和創作上更加謹慎，最終決定展現最真實的自己。從《造星IV》開始的音樂路，到現在的個人發展，每一步都充滿挑戰與成長。
網民期待Ivy個人音樂風格
消息公布後，網民紛紛表達對Ivy個人作品的期待。有粉絲留言「終於等到IvySo出Solo」、「好期待聽到佢嘅填詞作品」，亦有人好奇她會如何在個人發展中保持COLLAR的特色。不少網民認為Ivy選擇慢歌作為首支單曲是明智之舉，能夠更好地展現她的聲線特色和情感表達能力。隨著COLLAR成員陸續推出個人作品，樂迷對於每位成員的音樂風格發展都充滿好奇心。
