Ivy蘇雅琳首次填詞挑戰！《給你一隻大口仔》靈感來源出人意表

COLLAR成員Ivy蘇雅琳宣布推出首支個人單曲《給你一隻大口仔》，這首歌更是她首次親自填詞的作品。繼隊友Marf、Winka、Sumling與Day先後單飛出歌後，被稱為「仙界女神」的Ivy終於踏出個人音樂路，選擇以慢歌作為頭炮，希望透過歌曲分享個人經歷及感受。這次挑戰填詞的過程對她來說充滿挑戰，背後的創作靈感更是出人意表。