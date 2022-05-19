Ivy So蘇雅琳@Collar肉地舊照被翻出 獲蘇蝦力撐：好有初戀Feel
Ivy So蘇雅琳@Collar 中學四眼Look被指係「扒女」
Ivy So（蘇雅琳）出道以來憑著仙氣外表，一直被指為Collar的「顏值擔當」，不過近日有網友就翻找出Ivy一直放在IG上任睇的中學舊照，原來當時的Ivy是一名「四眼妹」，仲有著一身少女特有的Baby Fat，對此網民有彈有讚，有網民指她「完全唔同樣」、「扒女一名」、「依家靚好多」等。 不過「蘇蝦」（Ivy Fans暱稱）就力撐她「好有初戀Feel」、「活潑可愛」、「中學時期咁嘅樣已經好正」等。
粉紅頭被指MK味濃
之後又有網友翻出Ivy放在其IG Story Highlight中的一批畢業謝師宴舊照，相中她染著一頭搶眼的粉紅色髮型，被部分網民指MK味濃，又指穿著一身白色露肩連身裙的她身材甚有「肉地」，甚至指她「呢個look有啲恐怖」，相反「蘇蝦」就大讚她「真係港版《月老》Pinky 」、「就算光頭，蘇媽都係咁靚」、「好靚好有氣質」等等，仲話Ivy依家太瘦，求經理人阿Wing唔好阻止佢食嘢！
Ivy自覺舊照青春又可愛
對於這些舊照，Ivy接受傳媒訪問時，直言以前讀書時不懂打扮，也不喜歡打扮，所以無人讚過佢靚，加上當時她要準備考DSE，在溫書時不停食零食，所以才會肥了不少。她又笑言覺得這些中學相雖然影到她「肥肥哋」，但感覺好Cute，而且覺得自己當時好青春，所以無諗過要將這些照片封存。
每日至少飲2L水
相隔約3年，Ivy已由得意小肥妹變成一名窈窕美女，她早前就曾在開Live時分享過自己的瘦身秘訣，分別有4招，第1招是隨身帶備1L大容量水樽，提醒自己每天要至少飲2L水，以加速身體內的新陳代謝，以達到瘦身和美容的效果。
飲水果茶代替珍珠奶茶
第2招就是只飲相對下較為低卡低糖的水果茶，來代替珍珠奶茶。第3招是在食雞胸沙律時，加入低卡路里的黑醋作為調味，讓減肥餐都變得美味。第4招則是盡量選擇自己喜愛的食物口味來進食，才能確保自己減得開心，並讓減肥變成習慣，例如她愛食清甜的食物，就會選擇食西蘭花、生果、希臘乳酪（Greek Yogurt）等，因為減肥壓力太大的話，好易會讓人選擇放棄。
COLLAR Ivy名校出身 放棄做護士
Ivy So畢業於觀塘區Band 1名校藍田聖保祿中學，畢業後為了兼顧家人對她的期望而選讀護理系，亦考入了香港中文大學就讀。不過，因為從小就有強烈的表演慾，她為了追夢而決定退學，非常有決心入行！
|項目
|Ivy So資料
|中文名
|蘇雅琳
|生日
|04/08/2001
|年齡
|20
|星座
|獅子座
|身高 (cm)
|163
|日常嗜好
|健身/ 煮飯仔/ 玩手機MOBA
|個人專長
|游水
|全民造星4總決賽分數
|20分 (第10名)
COLLAR Ivy外型甜美可人 獲觀眾喜愛
在《全民造星4》未開播前，Ivy So的甜美可人樣貌已獲得不少觀眾喜愛。節目開播後，她的活潑開朗又正面的性格連幕後工作人員都成為她粉絲。她和COLLAR隊友Candy年紀相若，經常結伴，更於IG上經常有互動，獲得粉絲喜愛，封她們為「Canvy CP」。
跳唱實力一般 曾被花姐批「跳到似癲婆」
在《全民造星4》預選賽時，Ivy So憑三盞藍燈順利晉級，但Ivy的跳唱表現都比其他參賽者略為遜色，而更不獲花姐讚賞，當時形容她「跳到似癲婆」，亦直言「能力不足就別選跳唱」，Ivy當時感到傷心落淚，但自知能力不足表現不好，她會珍惜機會努力改進自己和證明自己。之後的分組賽亦明顯看到她的進步和嘗試突破自己，與暐翹及其他B組組員的表演《勞斯萊斯》得到評判讚賞！
Ivy So決賽表演《勿念》
Ivy So在《全民造星4》決賽以一身白色長裙仙氣造型演唱《勿念》，以「這首歌送給離鄉別井、不在家的香港人，幫他們唱出家書」。最終，以總分20分獲得第十名，完成她的造星之旅。